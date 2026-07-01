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Se viene el primer concierto del año de la Orquesta Comunal Infanto Juvenil de Timbúes

Será el sábado 4 de julio en el Centro Cultural Comunal con entrada libre y gratuita. La formación musical recientemente ofreció conciertos didácticos para escuelas

1 de julio 2026 · 14:30hs
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La orquesta se reune a ensayar todos los sábados a las 11.30 en la Casa de la Cultura y el espacio está abierto para todo aquel que quiera aprender a interpretar un instrumento.

La orquesta se reune a ensayar todos los sábados a las 11.30 en la Casa de la Cultura y el espacio está abierto para todo aquel que quiera aprender a interpretar un instrumento.

La Orquesta Comunal Infanto Juvenil de Timbúes se apresta para brindarsu primer concierto de 2026 y lo hará el próximo sábado 4 de julio desde las 20 en el Centro Cultural Comunal, con entrada libre y gratuita. El grupo está conformado por niños y jóvenes de la localidad que además participan de conciertos didácticos para los alumnos de cuarto grado de diversas escuelas de la localidad y la región.

Desde la orquesta indicaron que luego del receso invernal continuarán las visitas de los establecimientos educativos a la Casa de la Cultura para que toda la comunidad escolar pueda disfrutar de la música que interpreta esta formación cuyo repertorio repasa el amplio cancionero latinoamericano.

La orquesta se reune a ensayar todos los sábados a las 11.30 en la Casa de la Cultura y el espacio está abierto para todo aquel que quiera aprender a interpretar un instrumento, incluso cuando no posea ninguno, ya que la Comuna proporciona elementos para el aprendizaje.

Velada artística

Desde la gestión comunal que lleva adelante la iniciativa artística, indicaron que la velada también contará con la participación del Ballet Comunal Esperanza Nativa, el Taller de Canto de Luis Baetti, el Taller de Violín y otros artistas invitados, en una noche dedicada a celebrar el talento y la cultura local.

Además, la Comuna invitó a los vecinos de Timbúes a acompañar este acontecimiento artístico que reunirá sobre el escenario a jóvenes músicos y destacados artistas de la localidad.

>>Leer más: Capacitación, intercambio y proyectos en el comienzo del ciclo "Timbúes Emprende"

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