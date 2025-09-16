Se realizó en Timbúes un torneo interprovincial de tiro con arco La competencia se desarrolló durante el último fin de semana en el Polideportivo Comunal 16 de septiembre 2025 · 13:33hs

El pasado fin de semana, la localidad de Timbúes se convirtió en el epicentro de la pasión y el talento del tiro con arco, con la realización de un torneo de ese deporte en el Polideportivo Comunal. El evento congregó a delegaciones de distintos puntos de la provincia de Santa Fe y Córdoba, demostrando el fuerte crecimiento y el potencial de esta disciplina en la región.

El entrenador de la Escuela Comunal de Tiro Con Arco, Daniel Cannelli, junto a sus alumnos oficiaron de anfitriones de este evento anual tan significativo para el deporte local.

Timbúes-arco (4) Competencia interprovincial El torneo contó con la participación de reconocidas instituciones entre ellas: Tiro Federal Rosario y Capitán Bermúdez, Fábrica de Armas Domingo Matheu de Rosario, Unión Fútbol Club de Totoras, Sporting Club Cañadense de Cañada de Gómez, Escuela de Arquería Inisacate (Córodba) y Club San Martín de Marcos Juárez (Córdoba).

Timbúes-arco (5) Los podios obtenidos fueron celebrados como logros deportivos, pero también como el inicio de nuevos desafíos. Cada arquero, desde los más experimentados hasta los más novatos, encontró en este torneo una oportunidad para crecer, fijar metas y seguir perfeccionando su desempeño.

Timbúes-arco (6) "El gobierno de Timbúes continúa desarrollando su programa deportivo comunal de promoción del deporte, con una clara visión de encuentro, recreación, esparcimiento y cercanía", expresaron los organizadores.