Norberto Marcos habló de Fátima Florez: "Me costó cuatro stents y dos bypass"

Desde que se conoció el vínculo entre Florez y Milei, Marcos no se había pronunciado públicamente. Varios programas especializados en farándula habían sugerido que el productor no estaba pasando un buen momento ante la novedad en la vida afectiva de Fátima, que además causó gran revuelo mediático.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsocioseltrece%2Fstatus%2F1697271366234321015&partner=&hide_thread=false La palabra de Norberto en #SociosDelEspectaculo: "La carrera de Fátima me costó 4 stents y 2 by pass". pic.twitter.com/Ofhu2HVb56 — Socios del espectáculo (@socioseltrece) August 31, 2023

“Arrancamos bien de abajo, no fue nada fácil, siempre la cuidé y me costó cuatro stents y dos bypass, y si hoy todo resalta en la carrera inmaculada de Fátima es porque, más allá del indiscutible gran talento de ella, evidentemente tan mal no se hicieron las cosas”, afirmó el productor, en referencia a su dedicación total a su ex pareja.