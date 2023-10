Noelia Pompa renunció al "Bailando 2023" a pocas semanas del inicio de la competencia La bicampeona del certamen decidió abandonar su participación para volver España por una cuestión legal. 5 de octubre 2023 · 13:11hs

Noelia Pompa tuvo que irse del certamen para atender cuestiones legales en España, pero no descarta volver.

El regreso de Noelia Pompa a las pistas era una de las grandes apuestas del “Bailando 2023”. La bailarina, que fue dos veces campeona del certamen en 2011 y 2012, dejó temporalmente su vida en España para participar nuevamente del programa conducido por Marcelo Tinelli. De hecho, fue quien abrió la pista en el debut del ciclo el pasado 4 de septiembre.

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, Pompa renunció al “Bailando” justo un mes después del inicio de la competencia. Según reveló Ángel de Brito, y más tarde confirmó Noelia al aire del programa, la bailarina debe volver a España por una cuestión legal. Antes de partir, estará presente en dos gala más. En su reemplazo, acompañando a Sandro Leone, estará la joven Tuli Acosta.





La Music Session #57 de Bizarrap con Milo J es un EP de cinco temas Dillom anunció "sorpresas" antes de su show en Rosario

"Tengo que volver por la residencia. Es un tema que no depende de mí ni de ustedes, porque sé que de las dos partes hay muchísimas ganas de seguir en el certamen. No tengo ganas de irme la verdad", aseguró Noelia al aire del programa ante la pregunta de Marcelo, quien lamentó su partida y le consultó si va a volver una vez resuelto el trámite en Europa. "¿Me dejás volver si puedo volver?", lanzó Pompa, dejando abierta la puerta de un retorno a la pista.

Semanas atrás, Pompa había hablado extensamente en “Instrusos” sobre la decisión de volver a Argentina y al “Bailando”, y sobre cómo estaba viviendo esta nueva etapa. “La verdad, no iba a venir. Un día subí un video muy casero, sin pretensiones, en mi casa. Y Marcelo me escribe con una invitación y me dice ‘tenés que volver’. Y mi corazón, en una respuesta emocional, dijo que sí. Nunca dejé de bailar”, había dicho.



“Esta vez me lo quiero tomar más tranquila, pero siempre se siente esa adrenalina y esa energía cuando estás en la pista. Aparte tengo un equipo re joven, que me traen esa energía muy renovada”, comentó Pompa en esa ocasión confirmando que efectivamente se encontraba disfrutando su regreso al "Bailando".