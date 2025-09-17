La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM Rosario consiguió que MetroFund reincorpore a los 30 trabajadores y que la empresa abone la deuda salarial en el marco de la conciliación obligatoria

En una audiencia celebrada este miércoles en la delegación Rosario del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) consiguió que la empresa MetroFund reincorpore a los 30 trabajadores despedidos la semana pasada.

El gremio, representado por el abogado Pablo Cerra , había denunciado la ilegalidad de los despidos ante la cartera laboral por no ajustarse a la normativa vigente. La presentación derivó en una audiencia de conciliación obligatoria en la que participaron los directivos de la entidad sindical, la apoderada legal y la totalidad de los trabajadores afectados.

Durante la reunión, el Ministerio dictó la conciliación obligatoria, medida que garantiza la reincorporación de los despedidos y establece que en los próximos días la empresa deberá abonar la deuda salarial existente. La resolución fue recibida con alivio y alegría por los trabajadores, que acompañaron de cerca la negociación.

La apoderada de la UOM, María Virginia Mackena, destacó la importancia de la decisión administrativa. “La UOM acatará la medida resuelta por el Ministerio de Trabajo. Tomamos con alegría la resolución, por la reincorporación de los trabajadores despedidos y esperamos que el Ministerio haga lugar a la petición realizada por el Dr. Cerra la semana pasada”, señaló.

La semana próxima se celebrará una nueva audiencia en la que se espera avanzar en la resolución definitiva del conflicto. Desde el gremio remarcaron que la medida representa un paso clave para preservar los puestos de trabajo y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales en un contexto económico complejo.