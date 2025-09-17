"The Paper", el spin off de "The Office", llega al streaming: dónde y cuándo ver la serie

La continuación de la clásica comedia está situada en un diario a punto de cerrar en Ohio. Mantendrá el formato de “falso documental” y regresará un viejo personaje

A más de 12 años del último capítulo de la icónica serie “The Office” , una continuación de la serie llega a la pantalla chica. Se trata de “The Paper”, un spin off de la producción audiovisual protagonizada por Steve Carrell. Mantendrá el mismo formato de “falso documental” y regresará un viejo personaje.

“The Paper” tendrá nueva locación y nuevo elenco. En esta oportunidad, la sitcom tendrá como escenario un diario en “decadencia” del Medio Oeste norteamericano. El spin-off es una producción en conjunto de la plataforma de streaming Peackok y Universal Studios. En América Latina, la serie se estrenará el 18 de septiembre en HBO Max.

En ese sentido, la comunidad fan de “The office” creía que esta nueva edición de la sitcom sería un reboot, es decir, una reversión de la vida en las oficinas de Dunder Mifflin en Scranton, Pensilvania. No obstante, al tratarse de un spin off, una serie "derivada" y no "reversión", se deja de lado esta locación y se suman nuevos personajes, dejando atrás a los icónicos protagonistas de la localidad de Scranton.

Un punto importante es que Greg Daniels, guionista y showrunner de “The Office”, también estará a cargo de “The Paper”, por lo que se espera que la nueva serie sea igual de divertida y dinámica que la versión original.

“The Paper” y el regreso de un viejo personaje de “The Office”

Lejos de las oficinas de Dunder Mifflin en Scranton, el spin off de “The Office” toma lugar en un histórico diario de Ohio, el Toledo Truth Teller. Este medio de comunicación supo tener un gran lugar en la agenda, pero ahora se encuentra en clara “decadencia”. En ese sentido, el periódico comparte oficinas con una empresa de papel higiénico.

Con formato de falso documental, la serie tomará como protagonista a Ned Sampson, el editor en jefe del Toledo Truth Teller, quien va a buscar revivir este diario. El objetivo de Sampson es devolverle la relevancia al medio de comunicación.

El problema es que el editor cuenta con un grupo de redactores con poca o nula experiencia. De esta manera, una redacción parece un lugar más que propicio para el nacimiento de la comedia, siempre con el toque satírico que caracteriza a “The office”.

Con el estreno de “The Paper”, llega una buena noticia para los fans de “The Office”, el regreso de un viejo personaje. Se trata de Oscar Martínez, el entrañable contador de Dundler Mifflin, interpretado por el actor cubano Oscar Nuñez. El profesional decide dejar las oficinas de la empresa de papel para trabajar en el periódico Toledo Truth.

El elenco lo completan Domhnall Gleeson (Ex Machina), Sabrina Impacciatore (The White Lotus), Chelsea Frei (Poker Face), Melvin Gregg (American Vandal), Gbemisola Ikumelo (A League Of Their Own), Alex Edelman (Just For Us), Ramona Young (Never Have I Ever), Tim Key (The Witchfinder) y Oscar Nuñez (The Office). Las estrellas invitadas incluyen a Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson y Nancy Lenehan.