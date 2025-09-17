La Capital | Zoom | The Office

"The Paper", el spin off de "The Office", llega al streaming: dónde y cuándo ver la serie

La continuación de la clásica comedia está situada en un diario a punto de cerrar en Ohio. Mantendrá el formato de “falso documental” y regresará un viejo personaje

17 de septiembre 2025 · 09:47hs
El spin off de The Office está situado en un diario en Ohio

El spin off de "The Office" está situado en un diario en Ohio

A más de 12 años del último capítulo de la icónica serie “The Office”, una continuación de la serie llega a la pantalla chica. Se trata de “The Paper”, un spin off de la producción audiovisual protagonizada por Steve Carrell. Mantendrá el mismo formato de “falso documental” y regresará un viejo personaje.

“The Paper” tendrá nueva locación y nuevo elenco. En esta oportunidad, la sitcom tendrá como escenario un diario en “decadencia” del Medio Oeste norteamericano. El spin-off es una producción en conjunto de la plataforma de streaming Peackok y Universal Studios. En América Latina, la serie se estrenará el 18 de septiembre en HBO Max.

En ese sentido, la comunidad fan de “The office” creía que esta nueva edición de la sitcom sería un reboot, es decir, una reversión de la vida en las oficinas de Dunder Mifflin en Scranton, Pensilvania. No obstante, al tratarse de un spin off, una serie "derivada" y no "reversión", se deja de lado esta locación y se suman nuevos personajes, dejando atrás a los icónicos protagonistas de la localidad de Scranton.

>> Leer más: A un actor de "The Office" le hicieron un inesperado chiste vinculado a la serie

Embed

Un punto importante es que Greg Daniels, guionista y showrunner de “The Office”, también estará a cargo de “The Paper”, por lo que se espera que la nueva serie sea igual de divertida y dinámica que la versión original.

“The Paper” y el regreso de un viejo personaje de “The Office”

Lejos de las oficinas de Dunder Mifflin en Scranton, el spin off de “The Office” toma lugar en un histórico diario de Ohio, el Toledo Truth Teller. Este medio de comunicación supo tener un gran lugar en la agenda, pero ahora se encuentra en clara “decadencia”. En ese sentido, el periódico comparte oficinas con una empresa de papel higiénico.

Con formato de falso documental, la serie tomará como protagonista a Ned Sampson, el editor en jefe del Toledo Truth Teller, quien va a buscar revivir este diario. El objetivo de Sampson es devolverle la relevancia al medio de comunicación.

El problema es que el editor cuenta con un grupo de redactores con poca o nula experiencia. De esta manera, una redacción parece un lugar más que propicio para el nacimiento de la comedia, siempre con el toque satírico que caracteriza a “The office”.

Con el estreno de “The Paper”, llega una buena noticia para los fans de “The Office”, el regreso de un viejo personaje. Se trata de Oscar Martínez, el entrañable contador de Dundler Mifflin, interpretado por el actor cubano Oscar Nuñez. El profesional decide dejar las oficinas de la empresa de papel para trabajar en el periódico Toledo Truth.

El elenco lo completan Domhnall Gleeson (Ex Machina), Sabrina Impacciatore (The White Lotus), Chelsea Frei (Poker Face), Melvin Gregg (American Vandal), Gbemisola Ikumelo (A League Of Their Own), Alex Edelman (Just For Us), Ramona Young (Never Have I Ever), Tim Key (The Witchfinder) y Oscar Nuñez (The Office). Las estrellas invitadas incluyen a Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson y Nancy Lenehan.

Noticias relacionadas
Clara Cava presenta su nuevo disco A todo el mundo le pasa este sábado 20 de septiembre en Rosario

Clara Cava presenta su nuevo disco "A todo el mundo le pasa" en Rosario

Pablo Socolsky y Mariano Suárez se presentan en El Murci, un nuevo espacio en el túnel del Teatro Astengo

Pablo Socolsky y Mariano Suárez se presentan en el túnel del Teatro Astengo

Benjamín Vicuña hizo un polémico coemntario sobre su casamiento con la China Suárez

Benjamín Vicuña habló de su relación con la China: "No me casé nunca, menos mal"

Gustavo Cordera participó de un mano a mano con Pedro Rosemblat y reavivó las polémicas

Gustavo Cordera, Rosemblat y Pergolini: repaso de una polémica sin fin

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

Peronachos, un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

"Peronachos", un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Lo último

Cartelera económica: un encuentro para pensar el futuro del agro

Cartelera económica: un encuentro para pensar el futuro del agro

Gmail: los trucos para liberar espacio y no tener que comprar más gigas

Gmail: los trucos para liberar espacio y no tener que comprar más gigas

Final 8 de la Copa Davis: Argentina ya conoce a su rival para volver a soñar con el título

Final 8 de la Copa Davis: Argentina ya conoce a su rival para volver a soñar con el título

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

El plan de modernización del tránsito en Rosario incluye un mapa de calor para saber dónde hay lugar, otro horario y un esquema con dos tarifas

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
Milei subió al ring a Provincias Unidas: No hay terceras vías en este camino
Política

Milei subió al ring a Provincias Unidas: "No hay terceras vías en este camino"

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína
Policiales

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de la operación del corazón
La Región

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de la operación del corazón

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto
POLICIALES

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

Peronachos, un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

"Peronachos", un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido

Ovación
Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios
Ovación

Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios

Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios

Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios

Red Bull prepara cambios de pilotos para 2026 y los rumores impactan en otras escuderías

Red Bull prepara cambios de pilotos para 2026 y los rumores impactan en otras escuderías

Newells se quedó sin Luciano Herrera y asoma el doble nueve con Benedetto y González

Newell's se quedó sin Luciano Herrera y asoma el doble nueve con Benedetto y González

Policiales
Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad
POLICIALES

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

La Ciudad
Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
La Ciudad

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede de un congreso internacional de Inteligencia Artificial

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede de un congreso internacional de Inteligencia Artificial

Más de 6 mil jubilados de Santa Fe fueron compensados por sus gastos en medicamentos

Más de 6 mil jubilados de Santa Fe fueron compensados por sus gastos en medicamentos

Choque en bulevar Oroño: se estrelló contra una estación de bicicletas públicas

Choque en bulevar Oroño: se estrelló contra una estación de bicicletas públicas

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron
Economía

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales
La Ciudad

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk
Información General

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una hembra de pulpo se deja morir para cuidar huevos que no darán crías
Información General

Una hembra de pulpo "se deja morir" para cuidar huevos que no darán crías

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la nueva fiebre del oro
Información General

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos
Política

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Economía

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad
Información General

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Economía

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio
Economía

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto
Política

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino
Policiales

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

Para la UNR, el anuncio de la suba está lejos de las necesidades
POLITICA

Para la UNR, el anuncio de la suba "está lejos de las necesidades"

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente
politica

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller
POLICIALES

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei
Política

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei