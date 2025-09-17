El técnico de un coloso mundial está en la cuerda floja y los directivos le apuntan a un ex-Newell's

Un muy mal comienzo en su liga ponen en jaque al actual entrenador, que además suena en otro gran equipo

El director técnico Ruben Amorim está en la cuerda floja en Manchester United y uno de los nombres que se barajan para sucederlo es Mauricio Pochettino.

Manchester United, un gigante del fútbol mundial, atraviesa horas difíciles. El equipo del ex-Newell's Lisandro Martínez tuvo un pésimo arranque en la Premier League y la continuidad del entrenador Ruben Amorim está en jaque. Si se va, uno de los técnicos candidatos a sucederlo es argentino y ex-Newell's.

El United cosechó apenas cuatro puntos en las primeras cuatro fechas de la liga inglesa, con una victoria, un empate y dos derrotas. El equipo ya viene de dos temporadas decepcionantes y el futuro del portugués Amorim parece pender de un hilo. De hecho, hay quienes lo mencionan como candidato a hacerse cargo del Benfica.

Por este comienzo desolador, los directivos del club ya empiezan a analizar una posible sucesión. Y en carpeta tienen varios nombres de posibles candidatos a reemplazar a Amorim. Y uno de ellos es el ex-Newell's Mauricio Pochettino.

Los técnicos anotados en la lista del Manchester United

Hay, claro, otros nombres. Oliver Glasner, actual técnico del Crystal Palace, es quizás el que suena más fuerte. Marco Silva, del Fulham, también está en la mira, al igual que el español Andoni Iraola (Bournemouth) y el exextrenador de la selección nacional de Inglaterra, Gareth Southgate.

Sin embargo, el nombre más rutilante de los que barajan en el United es el del hombre nacido en Murphy. Pochettino ya dirigió al Tottenham y conoce muy bien la Premier League, algo que seduce a los directivos del club de Manchester. Sin embargo, también saben que la contratación de Pochettino es casi una utopía.

Es que el exdefensor rojinegro es el actual entrenador de la selección nacional de Estados Unidos, país que organizará el Mundial del próximo año junto a México y Canadá, y en Manchester creer que será muy difícil convencerlo de que abandone ese puesto. Los próximos días pueden ser decisivos para el futuro del técnico portugués y su sucesión.