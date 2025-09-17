Villa Hortensia se vuelve comarca: llega un nuevo Encuentro Nacional de Arte Medieval El Centro de Distrito Norte será escenario de la tradicional feria que reúne a cientos de personas, emprendimientos y actividades bajo dicha temática 17 de septiembre 2025 · 15:05hs

El espíritu medieval volverá a hacerse presente, como cada año, en Villa Hortensia.

El Centro Municipal de Distrito (CMD) Norte será escenario de un nuevo Encuentro Nacional de Arte Medieval "La Comarca de Villa Hortensia". La cita reunirá a cientos de fanáticos medievales que podrán disfrutar desde desfiles de cosplay medieval hasta intervenciones teatrales bajo dicha temática.

El XII Encuentro Nacional de Arte Medieval en Villa Hortensia se desarrollará este sábado, de 13 a 20, en Warnes 1917, donde se encuentra el CMD Norte. La entrada será libre y gratuita y la actividad es para toda la familia, que podrá sumergirse en la aventura del arte medieval y conocer la forma de vida y costumbres de la Edad Media.

La propuesta incluirá desfile de cosplay medieval, intervenciones teatrales, espectáculos musicales y narración de cuentos. Se trata de una gran fiesta hobbit en homenaje al escritor J.R.R. Tolkien, conocido principalmente por ser el autor de El Hobbit y El señor de los Anillos.

Un clásico medieval con más de diez años La Comarca se lleva a cabo desde 2013. En esta edición, el distrito norte y la plaza Alberdi se transportarán en un viaje a través del tiempo para convertirse en una gran aldea medieval.

En la jornada también habrá construcción de juguetes, ajedrez, taller de rol, feria de objetos, combate y demostración de esgrima medieval, danza, música, charlas temáticas, muestra de arte y objetos referidas al mundo Tolkien, narración de cuentos y grupo de recreacionistas. Las y los interesados en asistir podrán consultar toda la programación ingresando al link oficial del evento.