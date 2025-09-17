La Capital | Zoom | Charly García

Charly García y Patricio Sardelli vieron juntos el recital del corista de los Rolling Stones

El encuentro del referente de la música nacional y el cantante de Airbag en La Fábrica durante un show fue viral en redes sociales

17 de septiembre 2025 · 13:16hs
Charly García y Patricio Sardelli compartieron una cena durante un íntimo recital en La Fábrica.

Charly García y Patricio Sardelli compartieron una cena durante un íntimo recital en La Fábrica.

Charly García reapareció en las redes sociales y fue visto en La Fábrica, la que fue su propia casa y estudio pero luego se convirtió en una sala de música, junto a Patricio Sardelli, cantante de Airbag. Los músicos compartieron una cena y presenciaron el recital de Bernard Fowler, corista de los Rolling Stones.

El ídolo artístico había sido visto hace una semana junto a Lionel Messi luego del partido de la selección argentina frente a Venezuela en el estadio Monumental. Días después, volvió a ser noticia por una colaboración junto al mismísimo Sting para una canción que saldrá a la luz próximamente.

Junto a Pato Sardelli, se encontraron en lo que fue uno de los lugares más icónicos de la carrera de Charly para vivir un gran show de Fowler y el video del momento fue viral en las redes sociales.

Por otro lado, García había sido fotografiado junto al corista de los Rolling Stones el fin de semana pasado durante el cumpleaños de uno de sus amigos, noche en la que también compartieron mesa.

Charly García

>> Leer más: Qué es Tiny Desk: la historia del ciclo íntimo que revolucionó la música en vivo

La historia de Bernard Fowler, corista de los Rolling Stones

Bernard Fowler nació en Nueva York, Estados Unidos, el 2 de enero de 1960 y pasó a ser un reconocido músico por desempeñarse como corista de los Rolling Stones desde 1988, en sus trabajos tanto en estudio como en vivo.

A su vez, Fowler fue vocalista invitado en la mayoría de los álbumes que publicaron los músicos de los Stones en sus facetas como solistas y también formó parte de grabaciones y giras de otras bandas como Tackhead, Bad Dog, Nicklebag y Little Axe.

Su rol con la banda es muy reconocido desde hace décadas, pero también cuenta con su fase en calidad de solista, con dos álbumes de estudios publicados: Friends With Privileges de 2006 y The Bura de 2015.

Noticias relacionadas
La dura caída que sufrió Catherine Fulop

Catherine Fulop sufrió una tremenda caída durante su actuación en el show de Erreway

Agustin Franzoni lanzó unos repudiables comentarios sobre su expareja Flor Jazmín Peña

Fotos íntimas, repudio y denuncia: qué pasó entre Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni

El spin off de The Office está situado en un diario en Ohio

"The Paper", el spin off de "The Office", llega al streaming: dónde y cuándo ver la serie

Clara Cava presenta su nuevo disco A todo el mundo le pasa este sábado 20 de septiembre en Rosario

Clara Cava presenta su nuevo disco "A todo el mundo le pasa" en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido

Lo último

Sólo un equipo argentino figura en el ranking de los cien clubes del mundo que más invirtieron en jugadores

Sólo un equipo argentino figura en el ranking de los cien clubes del mundo que más invirtieron en jugadores

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

Central y Newells ya conocen los árbitros para los partidos frente a Talleres y Belgrano

Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos frente a Talleres y Belgrano

El calor y la humedad tienen los días contados: qué pasará con el tiempo en Rosario

Desde este miércoles por la noche ingresará un frente que proporcionará inestabilidad en la región. Anuncian cambios drásticos para el fin de semana

El calor y la humedad tienen los días contados: qué pasará con el tiempo en Rosario

Por Matías Petisce
Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial
La Ciudad

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados de Santa Fe

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
La Ciudad

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad
POLICIALES

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Milei subió al ring a Provincias Unidas: No hay terceras vías en este camino
Política

Milei subió al ring a Provincias Unidas: "No hay terceras vías en este camino"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de la operación del corazón

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de la operación del corazón

Ovación
Central y Newells ya conocen los árbitros para los partidos frente a Talleres y Belgrano

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos frente a Talleres y Belgrano

Central y Newells ya conocen los árbitros para los partidos frente a Talleres y Belgrano

Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos frente a Talleres y Belgrano

La temida curva del castillo de Bakú, un Patrimonio de la Humanidad en la Fórmula 1

La temida "curva del castillo" de Bakú, un Patrimonio de la Humanidad en la Fórmula 1

El técnico de un coloso mundial está en la cuerda floja y los directivos le apuntan a un ex-Newells

El técnico de un coloso mundial está en la cuerda floja y los directivos le apuntan a un ex-Newell's

Policiales
Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados de Santa Fe

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

La Ciudad
La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino
La Ciudad

La UOM logró la reincorporación de los 30 despedidos en una metalúrgica del sudoeste rosarino

El calor y la humedad tienen los días contados: qué pasará con el tiempo en Rosario

El calor y la humedad tienen los días contados: qué pasará con el tiempo en Rosario

Villa Hortensia se vuelve comarca: llega un nuevo Encuentro Nacional de Arte Medieval

Villa Hortensia se vuelve comarca: llega un nuevo Encuentro Nacional de Arte Medieval

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newells para viajar a Villa Mercedes
Ovación

Copa Argentina: qué rutas sugieren al hincha de Newell's para viajar a Villa Mercedes

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades
Política

Diputados de la oposición buscan rechazar vetos al Garrahan y universidades

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron
Economía

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales
La Ciudad

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk
Información General

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una hembra de pulpo se deja morir para cuidar huevos que no darán crías
Información General

Una hembra de pulpo "se deja morir" para cuidar huevos que no darán crías

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la nueva fiebre del oro
Información General

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos
Política

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Economía

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad
Información General

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Economía

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio
Economía

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto
Política

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino
Policiales

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

Para la UNR, el anuncio de la suba está lejos de las necesidades
POLITICA

Para la UNR, el anuncio de la suba "está lejos de las necesidades"

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente
politica

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente