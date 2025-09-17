Charly García y Patricio Sardelli vieron juntos el recital del corista de los Rolling Stones

El encuentro del referente de la música nacional y el cantante de Airbag en La Fábrica durante un show fue viral en redes sociales

Charly García reapareció en las redes sociales y fue visto en La Fábrica , la que fue su propia casa y estudio pero luego se convirtió en una sala de música, junto a Patricio Sardelli, cantante de Airbag. Los músicos compartieron una cena y presenciaron el recital de Bernard Fowler, corista de los Rolling Stones.

El ídolo artístico había sido visto hace una semana junto a Lionel Messi luego del partido de la selección argentina frente a Venezuela en el estadio Monumental. Días después, volvió a ser noticia por una colaboración junto al mismísimo Sting para una canción que saldrá a la luz próximamente.

Junto a Pato Sardelli, se encontraron en lo que fue uno de los lugares más icónicos de la carrera de Charly para vivir un gran show de Fowler y el video del momento fue viral en las redes sociales.

Por otro lado, García había sido fotografiado junto al corista de los Rolling Stones el fin de semana pasado durante el cumpleaños de uno de sus amigos, noche en la que también compartieron mesa.

La historia de Bernard Fowler, corista de los Rolling Stones

Bernard Fowler nació en Nueva York, Estados Unidos, el 2 de enero de 1960 y pasó a ser un reconocido músico por desempeñarse como corista de los Rolling Stones desde 1988, en sus trabajos tanto en estudio como en vivo.

A su vez, Fowler fue vocalista invitado en la mayoría de los álbumes que publicaron los músicos de los Stones en sus facetas como solistas y también formó parte de grabaciones y giras de otras bandas como Tackhead, Bad Dog, Nicklebag y Little Axe.

Su rol con la banda es muy reconocido desde hace décadas, pero también cuenta con su fase en calidad de solista, con dos álbumes de estudios publicados: Friends With Privileges de 2006 y The Bura de 2015.