La Capital | Zoom | Flor Jazmín Peña

Fotos íntimas, repudio y denuncia: qué pasó entre Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni

El influencer admitió que tiene fotos intimas de su expareja. Flor Jazmín Peña comunicó que tomará acciones legales

17 de septiembre 2025 · 12:05hs
Agustin Franzoni lanzó unos repudiables comentarios sobre su expareja Flor Jazmín Peña

Agustin Franzoni lanzó unos repudiables comentarios sobre su expareja Flor Jazmín Peña

El influencer Agustín Franzoni realizó en las últimas horas unas repudiables declaraciones sobre su exnovia, la bailarina Flor Jazmín Peña. En un canal de streaming, en medio de un cuestionable juego de confesiones, el bailarín aseguró que tiene fotos y videos íntimos de su expareja “por si mañana valen una fortuna”.

Aunque Franzoni no nombró a Flor directamente, en el programa sonó de fondo la canción de apertura de "Nadie Dice Nada", ciclo del que la bailarina forma parte. De inmediato, las redes sociales se llenaron de mensajes de repudio y muchos usuarios recordaron que no es la primera vez que él se refiere a la bailarina de manera indirecta y despectiva.

Ante las repercusiones, el influencer salió a dar explicaciones. En tanto, Flor Jazmín expresó en LAM que llevará el tema a la Justicia, mientras que Nico Occhiato, su actual pareja y una de las voces más buscadas por los medios, también habló al respecto.

>> Leer más: "Le está gustando a Miranda!": la frase viral de Nico Occhiato y la respuesta del dúo pop

Qué dijo Agustín Franzoni

En el programa de streaming “Circuito Cerrado”, del canal “La Casa”, Agustín Franzoni y otros influencers participaron de un juego en vivo en el que debían responder preguntas sobre sus exparejas.

Fue en ese contexto cuando se planteó una consigna bastante cuestionable: “¿Guardarías fotos íntimas de tu ex?”. Mientras que todas las mujeres presentes levantaron el cartel con la opción “no”, los dos hombres del piso eligieron el “sí”.

Franzoni, quien estuvo en pareja durante un año con Flor Jazmín Peña, aseguró en tono de chiste: “Tengo un par de videos que no voy a borrar. ¿Cómo se van a borrar? No los borro ni en pe… En un par de años es capaz que valga una fortuna. Están bien guardados en una memoria”.

Mientras el resto de los presentes se reían, desde la producción comenzaron a reproducir la cortina de “Nadie dice nada”, programa en el que la bailarina es conductora. Solo una de las influencers reaccionó a sus palabras y advirtió: “Yo me separo y te denuncio”.

Cabe recordar que Franzoni y Flor Jazmín mantuvieron una relación durante aproximadamente un año. Aunque la pareja prefirió mantener un perfil bajo, ambos trabajaron juntos en Luzu TV. La separación se hizo pública en septiembre de 2023, cuando Peña lo anunció. Pocas semanas después, Franzoni comenzó a lanzar indirectas en redes sociales sobre el romance de la bailarina con Nico Occhiato, su actual pareja.

Embed

>> Leer más: Gustavo Cordera, Pedro Rosemblat y Mario Pergolini: repaso de una polémica sin fin

La respuesta de Agustín Franzoni

Ante la ola de repercusiones en redes sociales y los comentarios por sus aberrantes dichos., Agustin Franzoni volvió a referirse al tema en el programa de streaming y aclaró que se trató de una broma.

"Quiero aclarar que fue un chiste, nada de lo que se dijo fue cierto. No tengo ningún flash drive de mis exs, fue todo en un contexto de juego de pareja, donde estábamos boludeando. La gente que me conoce sabe cómo soy. De hecho, nadie comentó nada. Se entendió que fue en broma", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Sé que no es un tema para hacer un chiste, pero son cosas que pueden suceder estando al aire"

Qué dijo Flor Jazmín Peña

Por su parte, la bailarina se comunicó con el programa de tevé de Ángel de Brito y comunicó que va a tomar medidas judiciales por sus repudiables comentarios.

“Lo de Franzoni lo vi ayer. Me da una vergüenza total, no puedo creer lo que dice, tampoco puedo creer cómo nadie ahí le frena el carro, y encima ponen la cortina del programa en el que trabajo, como para que quede aún más claro de quién habla”, leyó el conductor del programa sobre uno de los mensajes que envió la bailarina.

En este sentido, también se refirió a los compañeros de piso del bailarín: “Quienes lo acompañan encima se cag... de la risa, inclusive las mujeres de la mesa. Me da una vergüenza bárbara tener que hablar de algo que es tan íntimo, que le llegue a mis viejos, algo que sucedió en completa intimidad, y tener que hablar de esto porque a él se le ocurrió hacer un chiste al aire.”

Y agregó: “Que no sé qué tan chiste es, porque hasta lo siento como una amenaza. Está diciendo al aire que tiene videos íntimos míos y que los tiene para poder hacer con ellos lo que quiera”

Además sumó que ante las tantas cosas que dijo el bailarín es la primera vez que sale a hablar sobre él ya que el el hecho la hace sentir completamente vulnerada y rompe cualquier tipo de límite. De esta forma, concluyó: “No me va a quedar otra que recurrir a la Justicia, no me va a quedar otra opción. Pero no puedo creer tener que recurrir a un abogado por un ex. Tampoco me puedo quedar de brazos cruzados, confiando en que no va a hacer nada. Esta vez siento que cruzó una línea. Estoy que no lo puedo creer”.

Embed

Horas más tarde, en un móvil del programa "Desayuno Americano", la bailarina se volvió a referir a la incómoda situación. Al borde de las lágrimas, Flor Jazmín comentó: "Me siento muy vulnerable, no puedo creer que tengo que responder algo del pasado y que correspondía a nuestra intimidad".

Acerca de las acciones legales contra Franzoni, la bailarina dijo: "Cruzoó una línea y al mismo tiempo no deja de ser una persona con la que yo compartí un montón de cosas. Por una parte, confíás en al integridad de la otra persona porque compartí un montón de tiempo pero, por la otra, hace chistes que me parece que no tienen que ser un chiste".

>> Leer más: Alejandro Sanz en Rosario: salen a la venta las entradas

Embed

Qué dijo Nico Occhiato

Otra de las voces que más buscaron los periodistas de espectáculos es la de Nico Occhiato, actual pareja de Flor Jazmín Peña y ex jefe de Agustín Franzoni. “Es re incómodo estar hablando de esto”, comenzó Nico. Y agregó en tono de indignación: “Me están llevando a hablar de algo íntimo de mi pareja”.

“Obvio que hablé con Flor. Ella está recontra incómoda con la situación. Me toca a mí hablar de eso porque es un tema de ella. Como pareja me pone incómodo y me da mucha bronca la polémica de responder algo así“, cerró el dueño de Luzu TV.

>> Leer más: "The Paper", el spin off de "The Office", llega al streaming: dónde y cuándo ver la serie

Embed

Noticias relacionadas
Pablo Socolsky y Mariano Suárez se presentan en El Murci, un nuevo espacio en el túnel del Teatro Astengo

Pablo Socolsky y Mariano Suárez se presentan en el túnel del Teatro Astengo

Benjamín Vicuña hizo un polémico coemntario sobre su casamiento con la China Suárez

Benjamín Vicuña habló de su relación con la China: "No me casé nunca, menos mal"

Gustavo Cordera participó de un mano a mano con Pedro Rosemblat y reavivó las polémicas

Gustavo Cordera, Rosemblat y Pergolini: repaso de una polémica sin fin

Cuello avanzó a la siguiente ronda de la competencia

Pablo Cuello homenajeó a Ricardo Arjona en "La voz Argentina"

Ver comentarios

Las más leídas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

Peronachos, un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

"Peronachos", un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Lo último

Cartelera económica: un encuentro para pensar el futuro del agro

Cartelera económica: un encuentro para pensar el futuro del agro

Gmail: los trucos para liberar espacio y no tener que comprar más gigas

Gmail: los trucos para liberar espacio y no tener que comprar más gigas

Final 8 de la Copa Davis: Argentina ya conoce a su rival para volver a soñar con el título

Final 8 de la Copa Davis: Argentina ya conoce a su rival para volver a soñar con el título

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

El plan de modernización del tránsito en Rosario incluye un mapa de calor para saber dónde hay lugar, otro horario y un esquema con dos tarifas

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
Milei subió al ring a Provincias Unidas: No hay terceras vías en este camino
Política

Milei subió al ring a Provincias Unidas: "No hay terceras vías en este camino"

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína
Policiales

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de la operación del corazón
La Región

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de la operación del corazón

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto
POLICIALES

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

El presidente de Central pidió disculpas a Fabbiani por las cargadas de los canallas

Peronachos, un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

"Peronachos", un boom de ventas que en Rosario supera grietas en plena campaña

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Control y prevención: el municipio pisa el acelerador contra los conductores peligrosos

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido

Primera C: Central Córdoba y Argentino ya conocen a sus rivales del reducido

Ovación
Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios
Ovación

Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios

Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios

Boca: Miguel Russo no se quedó callado y habló con el grupo tras el gesto de Palacios

Red Bull prepara cambios de pilotos para 2026 y los rumores impactan en otras escuderías

Red Bull prepara cambios de pilotos para 2026 y los rumores impactan en otras escuderías

Newells se quedó sin Luciano Herrera y asoma el doble nueve con Benedetto y González

Newell's se quedó sin Luciano Herrera y asoma el doble nueve con Benedetto y González

Policiales
Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína
Policiales

Radiografía de un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Asalto en zona sur: detienen a sospechosos con una nena de 6 años en un auto

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

La Ciudad
Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
La Ciudad

Nuevo estacionamiento medido en Rosario: quitan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede de un congreso internacional de Inteligencia Artificial

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede de un congreso internacional de Inteligencia Artificial

Más de 6 mil jubilados de Santa Fe fueron compensados por sus gastos en medicamentos

Más de 6 mil jubilados de Santa Fe fueron compensados por sus gastos en medicamentos

Choque en bulevar Oroño: se estrelló contra una estación de bicicletas públicas

Choque en bulevar Oroño: se estrelló contra una estación de bicicletas públicas

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron
Economía

El dólar sigue camino al techo de la banda cambiaria y los bonos rebotaron

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales
La Ciudad

Vuelve el Mercado del Centro con diez nuevos puestos de emprendimientos locales

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Asambleas, clases públicas y vigilias en la previa a la marcha universitaria

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk
Información General

EEUU: pedirán la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk

Una hembra de pulpo se deja morir para cuidar huevos que no darán crías
Información General

Una hembra de pulpo "se deja morir" para cuidar huevos que no darán crías

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la nueva fiebre del oro
Información General

El delfín rosado del Amazonas sufre el mercurio de la "nueva fiebre del oro"

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos
Política

El Mercosur firmó un acuerdo de libre comercio con cuatro países europeos

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta
Economía

Presupuesto 2026 y conflicto: educación, provincias y mercados en alerta

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para prevenir la inmoralidad
Información General

Una provincia de Afganistán no tendrá más internet para "prevenir la inmoralidad"

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial
Economía

Vassalli sigue cerrada y la UOM reclama más acción al gobierno provincial

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio
Economía

La industria trabajó al 58,2 por ciento de su capacidad en julio

Pullaro dijo que Milei se queda muy corto con los anuncios del presupuesto
Política

Pullaro dijo que Milei "se queda muy corto" con los anuncios del presupuesto

Me aplica mafia: comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino
Policiales

"Me aplica mafia": comenzó el juicio contra el acusado de apuñalar a un vecino

Para la UNR, el anuncio de la suba está lejos de las necesidades
POLITICA

Para la UNR, el anuncio de la suba "está lejos de las necesidades"

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente
politica

Cristina cruzó a Milei y reveló qué le dijo el día que asumió como presidente

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller
POLICIALES

Cuatro personas imputadas por un secuestro y una brutal golpiza en un taller

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El gobierno provincial busca una salida local para el Barco Ciudad de Rosario

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei
Política

Presupuesto 2026: los puntos más destacados del discurso de Milei