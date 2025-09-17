Fotos íntimas, repudio y denuncia: qué pasó entre Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni

El influencer Agustín Franzoni realizó en las últimas horas unas repudiables declaraciones sobre su exnovia, la bailarina Flor Jazmín Peña . En un canal de streaming, en medio de un cuestionable juego de confesiones , el bailarín aseguró que tiene fotos y videos íntimos de su expareja “por si mañana valen una fortuna”.

Aunque Franzoni no nombró a Flor directamente, en el programa sonó de fondo la canción de apertura de "Nadie Dice Nada", ciclo del que la bailarina forma parte. De inmediato, las redes sociales se llenaron de mensajes de repudio y muchos usuarios recordaron que no es la primera vez que él se refiere a la bailarina de manera indirecta y despectiva.

Ante las repercusiones, el influencer salió a dar explicaciones. En tanto, Flor Jazmín expresó en LAM que llevará el tema a la Justicia, mientras que Nico Occhiato, su actual pareja y una de las voces más buscadas por los medios, también habló al respecto.

Qué dijo Agustín Franzoni

En el programa de streaming “Circuito Cerrado”, del canal “La Casa”, Agustín Franzoni y otros influencers participaron de un juego en vivo en el que debían responder preguntas sobre sus exparejas.

Fue en ese contexto cuando se planteó una consigna bastante cuestionable: “¿Guardarías fotos íntimas de tu ex?”. Mientras que todas las mujeres presentes levantaron el cartel con la opción “no”, los dos hombres del piso eligieron el “sí”.

Franzoni, quien estuvo en pareja durante un año con Flor Jazmín Peña, aseguró en tono de chiste: “Tengo un par de videos que no voy a borrar. ¿Cómo se van a borrar? No los borro ni en pe… En un par de años es capaz que valga una fortuna. Están bien guardados en una memoria”.

Mientras el resto de los presentes se reían, desde la producción comenzaron a reproducir la cortina de “Nadie dice nada”, programa en el que la bailarina es conductora. Solo una de las influencers reaccionó a sus palabras y advirtió: “Yo me separo y te denuncio”.

Cabe recordar que Franzoni y Flor Jazmín mantuvieron una relación durante aproximadamente un año. Aunque la pareja prefirió mantener un perfil bajo, ambos trabajaron juntos en Luzu TV. La separación se hizo pública en septiembre de 2023, cuando Peña lo anunció. Pocas semanas después, Franzoni comenzó a lanzar indirectas en redes sociales sobre el romance de la bailarina con Nico Occhiato, su actual pareja.

La respuesta de Agustín Franzoni

Ante la ola de repercusiones en redes sociales y los comentarios por sus aberrantes dichos., Agustin Franzoni volvió a referirse al tema en el programa de streaming y aclaró que se trató de una broma.

"Quiero aclarar que fue un chiste, nada de lo que se dijo fue cierto. No tengo ningún flash drive de mis exs, fue todo en un contexto de juego de pareja, donde estábamos boludeando. La gente que me conoce sabe cómo soy. De hecho, nadie comentó nada. Se entendió que fue en broma", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Sé que no es un tema para hacer un chiste, pero son cosas que pueden suceder estando al aire"

Qué dijo Flor Jazmín Peña

Por su parte, la bailarina se comunicó con el programa de tevé de Ángel de Brito y comunicó que va a tomar medidas judiciales por sus repudiables comentarios.

“Lo de Franzoni lo vi ayer. Me da una vergüenza total, no puedo creer lo que dice, tampoco puedo creer cómo nadie ahí le frena el carro, y encima ponen la cortina del programa en el que trabajo, como para que quede aún más claro de quién habla”, leyó el conductor del programa sobre uno de los mensajes que envió la bailarina.

En este sentido, también se refirió a los compañeros de piso del bailarín: “Quienes lo acompañan encima se cag... de la risa, inclusive las mujeres de la mesa. Me da una vergüenza bárbara tener que hablar de algo que es tan íntimo, que le llegue a mis viejos, algo que sucedió en completa intimidad, y tener que hablar de esto porque a él se le ocurrió hacer un chiste al aire.”

Y agregó: “Que no sé qué tan chiste es, porque hasta lo siento como una amenaza. Está diciendo al aire que tiene videos íntimos míos y que los tiene para poder hacer con ellos lo que quiera”

Además sumó que ante las tantas cosas que dijo el bailarín es la primera vez que sale a hablar sobre él ya que el el hecho la hace sentir completamente vulnerada y rompe cualquier tipo de límite. De esta forma, concluyó: “No me va a quedar otra que recurrir a la Justicia, no me va a quedar otra opción. Pero no puedo creer tener que recurrir a un abogado por un ex. Tampoco me puedo quedar de brazos cruzados, confiando en que no va a hacer nada. Esta vez siento que cruzó una línea. Estoy que no lo puedo creer”.

Horas más tarde, en un móvil del programa "Desayuno Americano", la bailarina se volvió a referir a la incómoda situación. Al borde de las lágrimas, Flor Jazmín comentó: "Me siento muy vulnerable, no puedo creer que tengo que responder algo del pasado y que correspondía a nuestra intimidad".

Acerca de las acciones legales contra Franzoni, la bailarina dijo: "Cruzoó una línea y al mismo tiempo no deja de ser una persona con la que yo compartí un montón de cosas. Por una parte, confíás en al integridad de la otra persona porque compartí un montón de tiempo pero, por la otra, hace chistes que me parece que no tienen que ser un chiste".

Qué dijo Nico Occhiato

Otra de las voces que más buscaron los periodistas de espectáculos es la de Nico Occhiato, actual pareja de Flor Jazmín Peña y ex jefe de Agustín Franzoni. “Es re incómodo estar hablando de esto”, comenzó Nico. Y agregó en tono de indignación: “Me están llevando a hablar de algo íntimo de mi pareja”.

“Obvio que hablé con Flor. Ella está recontra incómoda con la situación. Me toca a mí hablar de eso porque es un tema de ella. Como pareja me pone incómodo y me da mucha bronca la polémica de responder algo así“, cerró el dueño de Luzu TV.

