Lejos de Cacho Deicas, Los Palmeras se preparan para un show histórico

Tras la separación, la banda tropical sigue adelante y prepara un concierto con una emblemática figura para celebrar la llegada de la primavera

8 de septiembre 2025 · 11:52hs
Foto: @lospalmerasoficial / Instagram.

La relación entre Los Palmeras y Cacho Deicas definitivamente está rota y no hay vuelta atrás. Tras el lanzamiento de su primer tema sin la histórica voz principal y el primer show de Deicas sin la banda tropical, Los Palmeras, con la voz de Pablo López, se preparan para un espectáculo histórico en el Movistar Arena, lejos de su vocalista original.

El ACV que sufrió Cacho en diciembre de 2023 marcó el inicio de un período complicado: reemplazos en el escenario, declaraciones cruzadas, conflictos familiares y hasta acciones legales sacudieron al grupo de cumbia más popular del país. Lo que en principio parecía una pausa médica temporal terminó por revelar profundas diferencias internas que derivaron en la salida definitiva del cantante.

A finales de junio, Deicas anunció su desvinculación de la banda. Según explicó, la producción le impuso una serie de condiciones para reincorporarse, que afectaban su proceso de recuperación. Ante su negativa, recibió una carta documento firmada por Marcos Camino, formalizando la disolución del vínculo laboral.

Poco después, Los Palmeras emitieron un comunicado desmintiendo las declaraciones de Deicas. Marcos Camino, acordeonista del grupo, sostuvo que “no podían correr el riesgo” de que Cacho se desplome en el escenario y aseguró que no lo habían echado.

>> Leer más: La hija de Marcos Camino rompió el silencio: "Cacho es la voz irremplazable de Los Palmeras"

Los Palmeras sin Cacho Deicas en el Movistar Arena

Ahora, para celebrar la llegada de la primavera, Los Palmeras realizarán uno de los shows más importantes de su carrera, en el que compartirán escenario con el ícono José Luis “El Puma” Rodríguez. Aunque en un primer momento se esperaba que este concierto marcara el regreso de Cacho Deicas, finalmente será el show que anuncie el final definitivo con su histórico vocalista.

Si bien inicialmente el espectáculo se iba a llevar a cabo el primero de junio de 2025, finalmente la fecha se reprogramó para el 22 de septiembre. Cabe remarcar que el Movistar Arena es uno de los escenarios maás imponentes dle país con capacidad para 14.000 personas y una infraestructura al nivel de los mejores recintos del mundo. La voz principal será Pablo López, excantante de Grupo Cali, quien tomó el rol de Cacho Deicas tras su escandalosa salida.

>> Leer más: Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

