El ex-Newell's que volvió al fútbol argentino y debutará justamente contra el Rojinegro

Se había marchado a México a mediados de 2023 y ahora regresó para jugar en Talleres, que visita el Coloso este sábado

Ezequiel Unsain se formó en Newell's, jugó en Defensa y Justicia y en Necaxa y ahora está en Talleres.

Newell's tiene todo listo para su debut en el torneo Clausura 2026. El equipo de Frank Kudelka hizo una extensa pretemporada y ahora le llegó por fin el momento de jugar: será este sábado a las 17 en el Coloso, ante Tallares.

El entrenador rojinegro incluyó en la convocatoria para el partido ante el equipo cordobés a tres de los cuatro refuerzos que llegaron al club: Franco Escobar, Lautaro Gianetti y Alan Soñora. En cambio, quedó afuera el recién llegado Agustín García Basso, quien apenas tiene un entrenamiento con el plantel.

Talleres, en tanto, llegará al Parque con varios jugadores que tienen pasado en Newell's. El más importante es Ezequiel Unsain, quien se formó en la cantera rojinegra, se marchó del club en el lejano 2016 y además tuvo un paso reciente por el fútbol de México. El arquero llegó como refuerzo al equipo que ahora dirige Jorge Sampaoli y debutará precisamente ante Newell's.

La campaña de Ezequiel Unsain en Newell's

Unsain jugó 16 partidos en el arco de Newell's, entre 2015 y 2016, en los que recibió 18 goles y mantuvo el arco invicto ocho veces. A principios de 2017 pasó a Defensa y Justicia, donde jugó hasta el mercado de invierno de 2023. En el Halcón fue campeón de la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2021.

Luego de casi ocho años en Varela, Unsain emigró a México. Jugó tres temporadas en Necaxa, donde compartió equipo con varios ex-Newell's. Y en este mercado de invierno volvió al país: será el arquero titular del equipo de Sampaoli, un puesto en el que sustituirá al histórico Guido Herrera, ahora en el Esporte Clube de Bahía.