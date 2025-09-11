Netflix: el documental con un desenlace inesperado que sorprende a los usuarios En 90 minutos, un documental narra el acoso virtual recibido por adolescentes estadounidenses y la resolución del misterio ha impactado a todos 11 de septiembre 2025 · 16:54hs

El nuevo documental de Netflix recupera una historia de crímenes cibernéticos desconcertante

Entre los variados géneros que propone Netflix en su catálogo, nunca pasan desapercibidos los documentales. Este tipo de producciones se encarga de narrar hechos reales y compartirlos con los cientos de usuarios que alrededor del mundo ingresan a la plataforma para conocer las historias más impactantes.

Recientemente, el estreno de un nuevo documental ha sacudido a la plataforma. Los usuarios de la N roja no dejaron de darle play a “Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar”, una producción de hora y media que se encuentra entre lo más visto de la semana.

“'Todos te odiamos'. El teléfono de Lauryn se llena de mensajes amenazantes y degradantes. ¿Quién quiere arruinarle la vida? La respuesta deja atónito a todo un pueblo”, adelanta su sinopsis.

En este documental, los mismos protagonistas de la historia cuentan cómo los afectó personalmente el persistente acoso infligido y qué estrategias se llevaron a cabo para encontrar al responsable de semejante hostigamiento. Sin dudas, es un atrapante misterio de crimen en el cual sumergirse, a la par que se reflexiona acerca de la seguridad cibernética.

