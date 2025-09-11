La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: una miniserie mexicana basada en una historia real se roba toda las miradas

"Las muertas" retrata la historia de las hermanas responsables de la red de trata más conocida de México. Ya ocupa los primeros puestos del ranking

11 de septiembre 2025
Netflix está de estreno y entre las novedades de su amplio catálogo incluyó una miniserie basada en una historia real que es furor en todo el mundo. Con tan solo seis capítulos, esta producción que llega desde México es ideal para maratonear porque propone un intenso drama lleno de violencia, asesinatos y relaciones de poder.

“Basada en la novela de Jorge Ibarguengoitia, la serie ficciona como las hermanas Baladro crearon un imperio de burdeles y se convirtieron en las asesinas más temidas de México”, es la descripción que hace Netflix de “Las muertas”.

Sin embargo, este resumen se queda corto frente a la magnitud de la historia. Es que "Las muertas" está inspirada en el caso real de “Las Poquianchis”, que también dio origen a la novela homónima de Ibargüengoitia. La trama sigue a las hermanas Arcángeles y Serafina Baladro, quienes durante las décadas de los 50 y 60 consolidaron un imperio criminal mediante una red de burdeles en México.

De qué se trata "Las muertas"

“Las muertas” sigue la historia de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro y está inspirada en un hecho real: “Las Poquianchis”, un clan de mujeres que, entre 1945 y 1964, creó una de las redes de prostitución y trata de personas más conocidas en la historia de México.

La serie muestra cómo las hermanas transformaron un bar en un burdel clandestino que luego se expandió hasta convertirse en una amplia red de trata y corrupción de menores. Capítulo tras capítulo, la trama despliega un entramado de explotación, abuso, violenci y asesinatos que se intensifican constantemente.

En esta producción, se revela cómo estas mujeres lograron durante años evadir la justicia mediante arreglos clandestinos mientras acumulaban cientos de víctimas, consolidaban su poder en el país y operaban con total impunidad.

Cabe remarcar que en la vida real, las criminales eran cuatro hermanas: Delfina, María de Jesús, María Luisa y Carmen González Valenzuela, quienes administraron burdeles en Guanajuato y Jalisco. El caso salió a la luz en 1964, cuando una de las mujeres cautivas logró escapar. Rapidamente se convirtió en uno de los casos más cubiertos por la prensa mexicana.

El elenco de “Las muertas"

El reparto de “Las muertas” se compone de reconocidos actores y actrices que los mexicanos. Algunos de los nombres que componen el elenco son:

  • Arcelia Ramirez interpreta a Arcangela Baladro.
  • Paulina Gaitán se pone en la piel de Serafina Baladro.
  • Alfonso Herrera da vida a Simón Corona.
  • Joaquín Cosío interpreta a Capitán Bedoya.

El tráiler de "Las muertas"

