Netflix: de qué se trata el emocionante thriller de cinco capítulos que se convirtió en lo más visto

Con Rosalind Eleazar, Ashley Walters, Stacey Embalo y Richard Armitage, "Me haces falta" triunfa en Netflix

“Su prometido desapareció hace once años y Kat ha estado buscando respuestas desde entonces. Cuando se reencuentran en una aplicación de citas, no es el hombre que ella recuerda”, es la descripción que la plataforma de la N roja hace de “Me haces falta” (título original “Missing You”).

El resto del elenco está compuesto por Jessica Plummer, Richard Armitage, Lenny Henry, Steve Pemberton, Marc Warren, Samantha Spiro, Lisa Faulkner, Mary Malone, James Nesbitt, Matt Jay-Willis, Alice Offley y Felix Garcia Guyer. Todos interpretan a personajes complejos y destacados que contribuyen a hacer la historia incluso más cautivadora.

El guiño musical en los capítulos de “Me haces falta” en Netflix

Hasta el momento, la serie se compone de una temporada de cinco capítulos, con una duración de aproximadamente 45 minutos. Cada uno de ellos lleva el nombre de una canción, otorgándole más significado al episodio y una conexión con otro tipo de arte: la música.

Así, el primer capítulo se llama “Every Breath You Take” por la famosa canción de la banda inglesa “The Police”. El segundo capítulo trae otro gran éxito, ya que se titula “With or Without you”, por la canción de la banda irlandesa U2.

El tercer capítulo lleva el nombre “Never too much”, probablemente en honor a la canción de Luther Vandross. Mientras que el cuarto trae un éxito de los años 80 como “Don´t You (Forget About Me)” de Simple Minds. El último capítulo, por su parte, lleva el nombre de una canción de Diana Ross, “Chain Reaction”.

Las atractivas locaciones de “Me haces falta” en Netflix

El noroeste de Inglaterra se convierte en un personaje más en la miniserie “Me haces falta”. Fundamentalmente, es la ciudad de Manchester la elegida para el desarrollo de la trama. Los pintorescos paisajes y llamativas locaciones hacen a la historia llamativa y agradable.

Una de las escenas más atractivas visualmente toma lugar en la Galería de Arte de Manchester. Esta es una locación importante en tanto es el lugar de encuentro de la protagonista con otro personaje tan esencial como enigmático. Dentro de las instalaciones, se destaca una obra de arte de Alexander von Wagner llamada “La carrera de carros” (1898).

Los espectadores podrán echar otro vistazo a Manchester recorriendo el festivo Barrio Norte. Fundamentalmente en las escenas iniciales se podrá ver la “Edge Street” iluminando la noche. Por su parte, el pub conocido como “Freemount” en “Oldhgam Street” se lucirá como el Askia Inn.

La historia también toma lugar en destacadas locaciones de Cheshire. Por un lado, la heladería “Nicholls Famous Ice Cream” en Parkgate se vuelve trascendente en la investigación. Por su parte, Great Budworth también sirve de escenario para la búsqueda de un personaje.

Otra conocida ubicación queda protagonizada por Pollen Bakery, una conocida y premiada panadería ubicada en New Islington.

Por último, la ciudad de los Beatles dice “presente” con las clases de yoga que tienen lugar en el Sefton Park de Liverpool. Y la ciudad Keswick en el Lake District también muestra su atractivo en la pantalla.

Trailer de "Me haces falta"