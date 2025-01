Series 2025: los estrenos más esperados del año en streaming

La serie argentina protagonizada por Griselda Siciliani se convirtió no sólo en lo más visto en Netflix en el país, sino también en una de las más comentadas. La historia de Vicky (Siciliani), una mujer que atraviesa una crisis tras quedarse soltera a los 40, abrió la conversación sobre los mandatos sociales en torno al matrimonio y la familia. Después de un final casi abierto de la primera temporada, se confirmó que habría una segunda (ya filmada), en la que Vicky profundizará su camino de autodescubrimiento. Todavía no hay fecha exacta de estreno, pero se sugirió que sería durante el verano 2025, por lo que podría esperarse pronto.

“Stranger Things”, Temporada 5

Desde su estreno en 2016, la serie de ciencia ficción cosechó fanáticos en todo el mundo. Seteada en el pueblo de Hawkins en los años 80, cada temporada recuperó elementos clave de la década para construir su historia de suspenso. Esta quinta temporada, que llegará casi tres años después de su antecesora, encontrará a todo el grupo de amigos reunidos para enfrentar el mal que amenaza con destruir ya no sólo su comunidad, sino al mundo entero. Si bien no hay fecha confirmada, se estima que podría ser a mitad de año.

“The Last of Us”. Temporada 2

Nadie podía esperar que una serie basada en un videojuego post apocalíptico se convirtiera en uno de los dramas más aclamados del año. La dupla protagónica formada por el chileno Pedro Pascal y Bella Ramsey fue clave para contar esta historia de supervivencia. En la segunda temporada, al igual que en la segunda parte del videojuego, los personajes deberán enfrentar las consecuencias de algunos de sus actos. Según se pudo saber, llegará a las pantallas de Max en el otoño.

“Merlina”. Temporada 2

La serie estrenada por Netflix en 2022 y protagonizada por Jenna Ortega abrió el mundo de La Familia Addams a toda una nueva generación. Sin escatimar oscuridad, y con un diseño de producción notable, la propuesta ganó un amplió espectro de simpatizantes. En la segunda parte, sigue la vida de Merlina en la Academia Nevermore, donde enfrentará nuevos misterios.

“Black Mirror”. Temporada 7

La antología de ciencia ficción creada por el británico Charlie Brooker está de vuelta. Tras su estreno en 2011, se convirtió en una referencia cultural para hablar de los efectos oscuros que puede tener la imbricación de la tecnología con la humanidad. Según se anticipó, la nueva temporada tendrá seis episodios nuevos, incluyendo una secuela del capítulo “USS Callister” de la temporada cuatro. Es la primera vez en la historia de la serie que se retoma una historia anterior. Con evocaciones a Star Trek, la continuación contará con las actuaciones de Cristin Milioti, Michaela Coel, Billy Magnussen y Jesse Plemons. No hay fecha confirmada de estreno.

“El Eternauta”

Después de años de anuncios y de producción, llegará por fin a las pantallas la adaptación de la aclamada novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Creada por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, la serie retoma la historia de Juan Salvo, que conduce a un grupo de sobrevivientes tras una nevada letal provocada por una invasión extraterrestre. El elenco lo completan Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, y Marcelo Subiotto, y tendrá un total de seis capítulos.

“El oso”. Temporada 4.

Multipremiada y querida por la audiencia, “El oso” sigue siendo una de las series del momento, más allá de que la tercera temporada decayó un poco. La última entrega cerró de manera abierta, sosteniendo la intriga de cuál será el destino del restaurante de Carmy y los suyos en un contexto difícil para el negocio gastronómico en Chicago.

“Severance”. Temporada 2.

En esta serie que combina ciencia ficción y thriller psicológico, Mark Scout (Adam Scott) lidera un equipo en Lumon Industries, una empresa donde los empleados se han sometido a un procedimiento de separación, que divide quirúrgicamente su conciencia entre su vida laboral y personal. Con actuaciones destacadas de un elenco que incluye a Patricia Arquette, y notablemente dirigida por Ben Stiller, la ficción fue un suceso de audiencia y de crítica: recibió 14 nominaciones a los premios Emmy y cosechó miles de fanáticos en todo el mundo, que esperaban con ansias los nuevos episodios. Se estrena el 17 de enero en Apple Tv+.

“And Just Like That”. Temporada 3.

La secuela de la clásica “Sex and the City”, con la notable ausencia de Samantha (Kim Cattral), resultó mejor recibida de lo esperado. Gustó entre el público original y también conquistó a nuevos espectadores. Las amigas, ya en sus cincuenta, siguen navegando las vicisitudes de la vida en la ciudad, mientras se adaptan a los cambios en las formas de vincularse. Para esta temporada, lo más esperado es el anunciado regreso de Cattral para una aparición.

“Hacks”. Temporada 4.

La comedia que acumula una decena de Emmys vuelve para seguir la historia de su dupla protagónica: la humorista Deborah Vance (Jean Smart) y la guionista Ava Daniels (Hannah Einbinder). Una serie que sin perder nunca el sentido del humor, tiene mucho para decir sobre el presente de la industria del entretenimiento y los medios. Se estima que la cuarta temporada podría llegar a Max en el mes de mayo.

“Poker Face”. Temporada 2.

Natasha Lyonne (protagonista y productora ejecutiva) pone otra vez todo su carisma en juego para interpretar a una detective que puede detectar cuando le están mintiendo. En esta segunda temporada, abordará nuevos casos

“El cuento de la criada”. Temporada 6.

Aunque algunos puedan haberla olvidado, “El cuento de la criada” sigue sumando capítulos. La serie basada en la novela de Margaret Atwood supo ser una de las más comentadas y elogiadas, por su representación impactante de un mundo distópico construido a partir de hechos históricos reales, en el que las mujeres fértiles son esclavizadas para tener a los hijos de los poderosos. Protagonizada por Elisabeth Moss e Yvonne Strahovski, en esta temporada final se espera ver la caída final de Gilead.

Varias novedades totales

Por supuesto, también habrá contenido completamente nuevo en el 2025. “A Knight of Seven Kingdoms” (“Un caballero de los Siete Reinos”) será una nueva serie del universo de “Game of Thrones” y llegará a Max en algún momento del año. Para los fanáticos del terror, en Max habrá una precuela de “It” titulada “Bienvenidos a Derry”, desarrollada por los argentinos Andy Muschietti y Barbara Muschietti (director y productora respectivamente de las recientes películas del famoso payaso).

Otra novedad de género será “Good American Family”, protagonizada por Ellen Pompeo, que debutará en un protagónico después de su salida de “Grey’s Anatomy”. Esta serie, que también cuenta con la actuación de Mark Duplass, está inspirada en el increíble caso de Natalia Grace, una joven cuyos padres adoptivos abandonan porque piensan que se trata de una adulta haciéndose pasar por niña, al estilo “La huérfana”.

En el mundo de la comedia, llegará la famosa nueva serie del universo de “The Office”, encabezada por Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore, que por lo que se supo transcurrirá en una redacción de un diario y se llamará “The Paper”. Finalmente, Sarah Snook (la celebrada Shiv de “Succession”) protagonizará “All Her Fault”, una serie de misterio en la que interpretará a una madre cuyo hijo desaparece.