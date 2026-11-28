La ficción juvenil “El cuerpo”, ubicada entre lo más visto de la plataforma con millones de vistas a nivel global, recibe críticas del mundo religioso

La serie "The Body", una de las más vistas en Netflix, enfrenta un pedido de cancelación

“El cuerpo” es una de las series del momento . La ficción estadounidense de ocho episodios, que narra las desventuras de un grupo de chicas en un colegio católico a comienzos de los 2000, se ubicó entre lo más visto en Netflix a nivel global desde su estreno el pasado 11 de noviembre. Esa visibilidad generó también una junta de firmas para su cancelación por blasfemia .

Creada por Quinn Shephard (“Under The Bridge”), la serie se centra en las integrantes del equipo de baile de una escuela secundaria. Durante una fiesta descontrolada en la noche de Halloween con temática religiosa, hacen un falso ritual satánico como rito iniciático para una nueva compañera. Después de esa ceremonia, empiezan a suceder hechos perturbadores e inexplicables que se relacionan con el imaginario católico: apariciones, milagros, fama de santidad y exorcismos .

Mientras lidian con estos sucesos aparentemente espirituales, las adolescentes siguen siendo adolescentes: el deseo, la sexualidad y los vínculos lo atraviesan todo con la intensidad arrasadora de ese momento de la vida. Anya, la capitana del equipo y una de las protagonistas, tiene novio pero está conflictuada por lo que siente por Elise, su amiga y compañera de equipo.

También hay celos, luchas de poder para liderar las dinámicas grupales, consumo de sustancias y traiciones cruzadas. Todo en un clima que coquetea siempre con el thriller y el terror religioso, pero no deja de ser un drama juvenil bastante camp, a medio camino entre "Chicas pesadas" y "Jennifer's Body". Como tantas otras veces en la historia del arte, la estética y los dogmas católicos se convierten en escenario fértil para poner en tensión el erotismo, la represión y la exaltación .

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El pedido de cancelación de la serie "El cuerpo"

Por todo esto, una petición realizada a través de la plataforma CitizenGo (similar a Change.org) juntó casi 250.000 firmas exigiendo la cancelación de la serie.

“El 11 de noviembre, Netflix estrenó a nivel mundial los ocho episodios de ‘The Body’, una serie que tiene como protagonistas a alumnas de una escuela cristiana, un oscuro ritual de iniciación, el Diablo y ‘visiones proféticas’. En el Día de Todos los Santos, la plataforma promocionó la producción con imágenes de sus personajes disfrazados de supuestos santos. Una de ellas llevaba una corona de espinas”, comienza diciendo el texto que reclama a la plataforma que se retire el contenido del catálogo.

“Netflix entra directamente en los hogares. Está presente en los livings y en los televisores familiares. También aparece en las pantallas de los celulares de los adolescentes, incluso cuando sus padres ya apagaron las luces para irse a dormir. Los padres no pueden supervisar todas las series que miran sus hijos adolescentes. Netflix cuenta con eso. La propia frase promocional de la serie promete que las chicas ‘rezan mucho y pecan todavía más’. Los padres pasan años enseñándoles a sus hijas a rezar. Netflix quiere enseñarles que la oración conduce al Diablo”, continúa el comunicado.

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La petición asegura que no es la primera vez que Netflix produce o aloja contenido que “desprecia” la fe cristiana, por lo que consideran que se trata de un desdén particular contra este credo.

“Cabe preguntarse: ¿Netflix convertiría alguna vez las oraciones musulmanas, el culto hindú o incluso los rituales wiccanos en una historia de terror sobre sexo y satanismo dirigida a adolescentes? Por supuesto que no. Netflix hace esto con los cristianos porque cree que se quedarán callados. Es hora de demostrarle (a la plataforma) que está equivocada. Unas pocas quejas son fáciles de ignorar, pero si los cristianos se unen para manifestar su rechazo, Netflix lo sentirá en su número de suscriptores”, asevera el comunicado.

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A pesar de estas críticas, "El cuerpo" lleva acumulados catorce millones y medio de espectadores y sigue sumando. Lleva más de dos semanas en el Top 3 de lo más visto a nivel global y domina la conversación online, donde se multiplican los reels y memes sobre la serie y sus personajes.