El argentino no se sintió cómodo nunca en Losail y señaló que las debilidades del Alpine deben ser corregidas en el nuevo modelo

El argentino encara una de las varias curvas de alta velocidad de un circuito hecho para las motos. Los Alpine nunca pudieron adaptarse y les toca largar fuera de la zona de puntos.

Quizás la mayor satisfacción de Franco Colapinto en los dos días del Gran Premio de Qatar sea que en el último crono lanzado, en la Q2, finalizó a solo 91 milésimas de su compañero de Alpine , Pierre Gasly. Apenas eso, porque generalmente estuvo inclusive lejos en la comparativa en todos los ensayos. Sufrió para pasar a la Q2 y en ella ninguno de los Alpine estuvieron a la altura de una Q3. Largará 12º el francés y justo detrás el argentino, con Gabriel Bortoleto en el medio. La consecuencia de un chasis desequilibrado se hizo notar entre las curvas de alta velocidad del autódromo internacional de Losail, al punto que ahí apuntó sus declaraciones el piloto de Pilar: aprender de estas debilidades del A526 para aplicarlas en el nuevo A527.

Ya en la FP1 quedaba claro que había potencial limitado, el despiste de Gasly en la FP2 fue una complicación extra porque encima fue en medio del ensayo de vuelta rápida, la FP3 no encendió ilusiones y todo se ratificó en la clasificación.

La Q1 entregó inclusive señales más preocupantes para el argentino. Solo la poca eficacia de los Williams le permitieron superar el primer corte. Apenas 96 milésimas le faltaron a Sainz para sacarlo, lo que hubiera sido un fiasco. Además, el argentino finalizó este corte a 599 milésimas de Gasly, que al menos quedó 10°.

Si las perspectivas no eran buenas, se terminaron de confirmar en el segundo corte. Lo único positivo para Colapinto fue que, en el segundo intento, que fue el único con gomas blandas, prácticamente igualó el tiempo de Gasly. El francés finalizó 12° y el argentino 14° con una décima de diferencia entre ambos (91 milésimas).

Y qué dijo el argentino

“Es un poco un golpe de realidad y una manera de entender en qué tenemos que trabajar de cara al futuro. Así que no está mal, pero es un fin de semana difícil para nosotros”, explicó Colapinto.

Y prosiguió: “Tenemos muchas áreas en las que centrarnos durante el receso. Los circuitos de muy alta velocidad y con tantas curvas no son nuestro punto fuerte. Por eso somos realmente rápidos en las rectas largas y en las curvas de muy baja velocidad. Somos buenos ahí, pero acá necesitamos esa carga aerodinámica que nos falta y sufrimos”.

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“Hay mucho que aprender de este fin de semana en general y de la carrera en cuanto a la degradación. Y creo que, para mejorar de cara al próximo año, tenemos que aprovechar todo lo aprendido y la experiencia adquirida”, cerró con criterio el argentino.

Qué esperar de la carrera

Adelante, los Mercedes se mostraron como a principios de año, lejos del resto, y cobra importancia sobre si Kimi Antonelli atacará a George Russell, que tiene alguna chance de pelearle el subcampeonato a Max Verstappen.

El neerlandés fue superado de nuevo en clasificación por Isack Hadjar y los dos Red Bull por los McLaren. Mientras que las Ferrari estuvieron a la altura del mejor del resto, que es Racing Bulls, antes que mostrar tener chances para pelear arriba.

Un paso más atrás, los Alpine quedaron en posición de pelear en otro grupo, no con Racing Bulls, sino con los Audi y Haas. Para eso Colapinto deberá hacer gala de sus habituales buenas largadas, sabiendo que tiene a Gasly adelante, que habrá dos paradas y que los puntos no están lejos. No dependerá tanto de ellos.