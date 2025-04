Netflix: las series del momento para maratonear todo el fin de semana

Los fines de semana se transforman en el momento perfecto para descansar, relajarse en casa y recuperar energías. Después de largas jornadas de trabajo, no hay nada como saber que espera una historia a la cual escaparse a través de la pantalla y Netflix sabe cómo cautivar a sus usuarios para que así suceda.

Quienes busquen un thriller en el cual envolverse no pueden perderse “El jardinero” , una miniserie española recién estrenada en Netflix. La producción de 6 capítulos ha sorprendido a los espectadores con su atrapante y suspensivo drama moral.

“Su incapacidad para sentir emociones hacen de Elmer el asesino a sueldo perfecto, algo que su madre ha aprovechado durante los últimos años. Pero algo ha cambiado cuando Elmer se enamora de su próxima víctima. ¿Será ese amor lo que cave su propia tumba?“, adelanta la sinopsis de Netflix.

“Manual para residentes"

También apodada como “la Grey´s Anatomy coreana”, esta serie es de los últimos estrenos de la plataforma y apostó a una combinación infalible: romance y emergencias en pasillos de hospital. En “Manual para residentes” los médicos no solo enfrentan casos extremos, sino también sus propios dilemas personales.

“Los residentes de Ginecobstetricia de un hospital lidian con el caos laboral y personal mientras intentan convertirse en médicos excepcionales”, versa la descripción que hace la N roja hace sobre esta nueva producción de 12 capítulos. Se trata del spin-off del éxito coreano “Hospital Playlist”, pero esta vez los protagonistas no serán doctores sino residentes que recién comienzan a sumergirse en el mundo hospitalario.

“Adolescencia”

No hay muchas chances de que algún usuario de Netflix no haya visto “Adolescencia ”, pero en caso de que alguno no lo haya hecho, esta es su señal para darle play. Con un complejo método de grabación (plano secuencia) y una intensa trama, esta miniserie de 4 capítulos promete ser la mejor del año. Además, dispara preguntas y debates extremadamente actuales y necesarios.

“Cuando un chico de 13 años es acusado de asesinar a una compañera de clase, su familia, su terapeuta y el detective a cargo se preguntan qué pasó en realidad”, describe la sinopsis de Netflix.

"Pulso"

También ideal para los fanáticos de “Greys Anatomy", Netflix presenta “Pulso", una serie estadounidense de 10 capítulos que resultó un éxito a nivel mundial. La producción sumerge al espectador en un ambiente cargado de suspenso y emociones, mientras desarrolla un romance imposible de ignorar y un fenómeno meteorológico que revoluciona un hospital.

La sinopsis de Netflix describe: “Los residentes de emergencias enfrentan crisis médicas y dramas personales mientras una acusación polarizante conmociona su hospital en Miami”. Esta serie combina con habilidad la adrenalina de los casos de emergencia con los sentimientos a flor de piel de sus protagonistas.

“Si la vida te da mandarinas”

“Si la vida te da mandarinas” es un K-drama de 16 capítulos que atrapa con una historia de amor emocionalmente intensa desde el primer minuto. Ambientada en Corea del Sur de los años 50, la serie desarrolla un relato de amor y resiliencia, atravesando las cuatro estaciones del año.

La descripción de la N roja versa: “En la isla Jeju, una chica vivaz y un chico leal viven una historia de reveses y triunfos que demuestra que el amor resiste el paso del tiempo”.

“Black Mirror” (séptima temporada)

Si bien “Black Mirror” ya es un hito dentro de la plataforma, la exitosa serie de ciencia ficción lanzó una nueva entrega con seis capítulos que recorren distintos caminos, con drama, romance, thrillers y humor presentes. El eje central sigue siendo el mismo: los alcances y conexiones entre la tecnología y las relaciones humanas.

Para esta entrega, sus creadores buscaron reivindicar las ficciones pasadas y dar un paso adelante con ideas superadoras que refieren más a la actualidad que a las probabilidades de lo que pueda convertirse en realidad dentro de varios años.

“Atrapados”

Popular como “Adolescencia”, “Atrapados” es la producción argentina del momento. Esta es otra miniserie que, quien no vio, debe hacerlo de inmediato. Con un elenco de lujo con nombres como el de Soledad Villamil y Juan Minujín, la atrapante miniserie se convirtió en la primera adaptación latinoamericana de una novela del escritor estadounidense Harlan Coben.

“Ema Garay, una reportera famosa por atrapar criminales, enfrenta un dilema cuando el sospechoso de la desaparición de una adolescente resulta ser alguien cercano a ella", detalla la sinopsis de la miniserie de 6 episodios.

“Safe”

Quienes ya maratonearon “Atrapados” y se quedaron con ganas de más, tienen alguna que otra joya similar escondida en el catálogo de Netflix. Del mismo creador de Atrapados (Harlan Coben), se vuelve imperdible la miniserie de 8 capítulos “Safe”. Intrigante, enigmática, llamativa y profunda, la miniserie promete atrapar al espectador en un inquietante misterio que atravesará una serie de tensiones y dilemas morales casi imposibles de resolver.

“Luego de que su hija no regresara a casa de una fiesta, Tom Delaney recorre el vecindario desesperado y se entera de que el novio de la joven también desapareció”, reza la sinopsis de Netflix.

“Envidiosa”

Aunque el boom de “Envidiosa” no es tan reciente, hay que tener en cuenta que la exitosa producción argentina ya está rodando su tercera temporada. Es por esto que, quienes no la hayan disfrutado hasta el momento, tienen un tiempo para ponerse al día y a la espera de la próxima entrega.

“Tras una ruptura devastadora a sus casi cuarenta años, Vicky va en busca de un nuevo amor. Pero no sabe que ahora comienza un viaje profundo —y divertido— de autodescubrimiento”, adelanta la sinopsis. Con comedia y romance, la serie trabaja temáticas como el amor en la adultez, la envidia y la búsqueda de sentido a la vida.

"Manual para señoritas"

Esta serie promete cautivar a quienes disfrutan de historias ambientadas en épocas pasadas. Con un estilo muy parecido a la aclamada serie "Bridgerton", "Manual para señoritas" combina comedia, romance e historia de una manera fascinante. Inspirada en el Madrid del siglo XIX, su ambientación y vestuario fueron diseñados con un nivel de detalle que aporta autenticidad y brillo a la historia.

Su sinopsis reza: “Elena Bianda, una carabina encargada de encontrar marido a tres hermanas adineradas, se ve envuelta en una historia de amor, escándalos y cómicos enredos de finales del siglo XIX ”.

"Karma”

Esta miniserie policial aborda en tan solo ocho episodios, seis historias de diferentes personas que se relacionan a través de un evento inesperado. A puro misterio, drama, suspenso y con un elenco de lujo, “Karma" promete mantener al espectador al borde del asiento.

“Un fatídico accidente entrelaza las vidas de seis personas en esta historia de karma y misterio, en la que todos se deben enfrentar a sus propias verdades y oscuros lazos”, comparte la descripción de Netflix.