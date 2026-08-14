Así se jugarán los partidos de la quinta fecha del torneo Clausura: días, horarios y árbitros

La quinta fecha del torneo Clausura 2026 se jugará durante este fin de semana largo con 15 partidos, que se disputarán entre el viernes 14 y el lunes 17 de agosto.
La nueva jornada del campeonato arranca este viernes con el duelo de Racing y Banfield. Además, tendrá el atractivo del clásico entre Estudiantes y Gimnasia
La quinta fecha del torneo Clausura 2026 se jugará durante este fin de semana largo con 15 partidos, que se disputarán entre el viernes 14 y el lunes 17 de agosto.
El partido inaugural de la jornada será este viernes cuando Racing reciba a Banfield desde las 20:30 en Avellaneda, con Andrés Merlos como árbitro principal.
El sábado tendrá como uno de sus principales atractivos el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, que se jugará desde las 16:45 en el estadio UNO de La Plata.
Con respecto a los cuadros rosarinos, ese mismo día, Newell's recibirá a Deportivo Riestra desde las 19 en el Coloso, con Luis Lobo Medina como árbitro.
La Lepra llega al encuentro después de perder 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela por la cuarta fecha.
Por otro lado, Central visitará a Barracas Central el domingo 16 de agosto desde las 20:15, en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia. Pablo Dóvalo será el árbitro principal.
El Canalla viene de empatar 0-0 ante Corinthians este jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
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20:30 | Racing vs. Banfield - Árbitro: Andrés Merlos.
14:30 | Aldosivi vs. Tigre - Árbitro: Juan Pafundi.
14:30 | San Lorenzo vs. Unión - Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
16:45 | Estudiantes vs. Gimnasia - Árbitro: Yael Falcón Pérez.
19:00 | Newell's vs. Deportivo Riestra - Árbitro: Luis Lobo Medina.
19:00 | Belgrano vs. Independiente Rivadavia - Árbitro: Nazareno Arasa.
21:15 | Platense vs. Boca - Árbitro: Jorge Baliño.
15:00 | Sarmiento vs. Huracán - Árbitro: Hernán Mastrángelo.
18:00 | River vs. Argentinos Juniors - Árbitro: Facundo Tello.
20:15 | Central Córdoba vs. Instituto - Árbitro: Darío Herrera.
20:15 | Barracas Central vs. Central - Árbitro: Pablo Dóvalo.
14:45 | Estudiantes (Río Cuarto) vs. Atlético Tucumán - Árbitro: Fernando Echenique.
17:00 | Lanús vs. Independiente - Árbitro: Sebastián Martínez.
19:15 | Vélez vs. Defensa y Justicia - Árbitro: Nicolás Ramírez.
21:30 | Gimnasia (Mendoza) vs. Talleres - Árbitro: Andrés Gariano.
Tras varios allanamientos en viviendas linderas del mismo barrio, se secuestraron tres kilos de cocaína con una marca llamativa