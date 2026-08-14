Así se jugarán los partidos de la quinta fecha del torneo Clausura: días, horarios y árbitros

La nueva jornada del campeonato arranca este viernes con el duelo de Racing y Banfield. Además, tendrá el atractivo del clásico entre Estudiantes y Gimnasia

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Central se medirá ante Barracas mientras que Newell's jugará contra Deportivo Riestra

La quinta fecha del torneo Clausura 2026 se jugará durante este fin de semana largo con 15 partidos, que se disputarán entre el viernes 14 y el lunes 17 de agosto.

El partido inaugural de la jornada será este viernes cuando Racing reciba a Banfield desde las 20:30 en Avellaneda, con Andrés Merlos como árbitro principal.

El sábado tendrá como uno de sus principales atractivos el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, que se jugará desde las 16:45 en el estadio UNO de La Plata.

Con respecto a los cuadros rosarinos, ese mismo día, Newell's recibirá a Deportivo Riestra desde las 19 en el Coloso , con Luis Lobo Medina como árbitro.

La Lepra llega al encuentro después de perder 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela por la cuarta fecha.

Por otro lado, Central visitará a Barracas Central el domingo 16 de agosto desde las 20:15, en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia. Pablo Dóvalo será el árbitro principal.

El Canalla viene de empatar 0-0 ante Corinthians este jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

>> Leer más: Newell's vs. Deportivo Riestra por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Fixture de la quinta fecha del Torneo Clausura 2026

Viernes 14 de agosto

20:30 | Racing vs. Banfield - Árbitro: Andrés Merlos.

Sábado 15 de agosto

14:30 | Aldosivi vs. Tigre - Árbitro: Juan Pafundi.

14:30 | San Lorenzo vs. Unión - Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

16:45 | Estudiantes vs. Gimnasia - Árbitro: Yael Falcón Pérez.

19:00 | Newell's vs. Deportivo Riestra - Árbitro: Luis Lobo Medina.

19:00 | Belgrano vs. Independiente Rivadavia - Árbitro: Nazareno Arasa.

21:15 | Platense vs. Boca - Árbitro: Jorge Baliño.

Domingo 16 de agosto

15:00 | Sarmiento vs. Huracán - Árbitro: Hernán Mastrángelo.

18:00 | River vs. Argentinos Juniors - Árbitro: Facundo Tello.

20:15 | Central Córdoba vs. Instituto - Árbitro: Darío Herrera.

20:15 | Barracas Central vs. Central - Árbitro: Pablo Dóvalo.

Lunes 17 de agosto

14:45 | Estudiantes (Río Cuarto) vs. Atlético Tucumán - Árbitro: Fernando Echenique.

17:00 | Lanús vs. Independiente - Árbitro: Sebastián Martínez.

19:15 | Vélez vs. Defensa y Justicia - Árbitro: Nicolás Ramírez.

21:30 | Gimnasia (Mendoza) vs. Talleres - Árbitro: Andrés Gariano.