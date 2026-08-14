La Capital | Ovación | Central

"Corinthians puede celebrar el empate ante Central": qué se dijo en San Pablo sobre el 0 a 0 en Arroyito

La igualdad en el Gigante trasladó la definición de la llave al choque del próximo jueves en la ciudad brasileña

14 de agosto 2026 · 14:11hs
Google Seguir a La Capital en Google
A los 38 años

Celina Mutti Lovera

"A los 38 años, Di María mostró cómo manejar un equipo", escribió un periodista brasileño tras el empate entre Central y Corinthians.

"Corinthians puede celebrar el 0-0 contra Rosario Central en Argentina en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Timao apenas vio el color de la pelota, pero aguantó al equipo local en el Gigante de Arroyito".

Así encabezó el periodista Leonardo Catto, del diario Estadao de San Pablo, su crónica sobre el partido que Central y el Timao igualaron sin goles en Rosario, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. El cronista dijo que Corinthians fue "asfixiado" por los canallas.

Leer más: Hizo un gol icónico para Central y jugó en Corinthians, donde fue clave en el regreso a la primera división

Los elogios a Ángel Di María

Catto elogió especialmente a Ángel Di María. "Maestro de Rosario, a los 38 años mostró como manejar un equipo", escribió. Y añadió: "Sus compañeros no lograron trasladar el volumen de juego del equipo en goles".

Para el periodista fue un típico partido de Copa Libertadores, "con mucho mucho juego físico" y cruces verbales. "Al descanso ya había seis tarjetas amarillas, reflejo de las fuertes disputas en ambos lados del campo. Jugar al fútbol era escaso", sostuvo.

Leer más: Central en la Copa Libertadores: el entrenador de Corinthians se siente frustrado por no contar con una figura

Corinthians llegó de casualidad

También afirmó que la única oportunidad de gol de Corinthians en el partido, a los 42 minutos del primer tiempo, cuando Matheus Bidu estrelló un cabezazo en el travesaño, fue "sin querer", y puso mucho énfasis en que Central asfixió a Corinthians pero que el partido tuvo pocas ocasiones de gol.

Central y Corinthians volverán a enfrentarse el jueves de la próxima semana a las 21.30 en el Neo Química Arena, el estado del Timao en San Pablo. El ganador de la serie se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Universidad Católica y Estudiantes.

Leer más: Corinthians denunció insultos racistas de los hinchas de Central contra el arquero Souza

Noticias relacionadas
Marco Ruben arrancó en el banco de suplentes, donde ingresó por Enzo Copetti en la agonía del partido

Marco Ruben, tras su regreso a las canchas contra Corinthians: "Sólo nos faltó el gol"

Incendio en Garay al 100 Bis. Un Peugeot quedó destruido por las llamas.

Dos autos dañados por incendios: uno cerca de la cancha de Central y otro en zona sur

En la previa al cruce Central-Corinthians, una mujer tiró agua bendita en los arcos del Gigante.

Central-Corinthians: una mujer tiró agua bendita en los arcos del Gigante de Arroyito

El hincha de Central que figuraba con pedido de captura fue aprehendido anoche cuando ingresaba al Gigante de Arroyito

Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio

Ver comentarios

Las más leídas

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

Lo último

Así se jugarán los partidos de la quinta fecha del torneo Clausura: días, horarios y árbitros

Así se jugarán los partidos de la quinta fecha del torneo Clausura: días, horarios y árbitros

Netflix estrenó Moria: todo lo que hay que saber sobre la biopic de la One

Netflix estrenó "Moria": todo lo que hay que saber sobre la biopic de la One

Corinthians puede celebrar el empate ante Central: qué se dijo en San Pablo sobre el 0 a 0 en Arroyito

"Corinthians puede celebrar el empate ante Central": qué se dijo en San Pablo sobre el 0 a 0 en Arroyito

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur

Tras varios allanamientos en viviendas linderas del mismo barrio, se secuestraron tres kilos de cocaína con una marca llamativa

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur
Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo
La Ciudad

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico
Salud

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico

Inflación en Santa Fe: el costo de vida aumentó 1,9% en julio
Economía

Inflación en Santa Fe: el costo de vida aumentó 1,9% en julio

Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente
La Ciudad

Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

Allanamientos de agentes federales a empresa de Rosario por evasión de controles aduaneros

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

De Rosario a Puerto Gaboto: 12 años de prisión para exdirigente rural

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Rosario tendrá una nueva conexión directa con Brasil: cuál es el destino y desde cuándo

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

Detuvieron a un joven por el crimen de Gabriela Banach en barrio La Sexta

El uno x uno de Central: Franco Ibarra, el león que marcó el pulso del partido

El uno x uno de Central: Franco Ibarra, el león que marcó el pulso del partido

Ovación
Corinthians puede celebrar el empate ante Central: qué se dijo en San Pablo sobre el 0 a 0 en Arroyito
Ovación

"Corinthians puede celebrar el empate ante Central": qué se dijo en San Pablo sobre el 0 a 0 en Arroyito

Corinthians puede celebrar el empate ante Central: qué se dijo en San Pablo sobre el 0 a 0 en Arroyito

"Corinthians puede celebrar el empate ante Central": qué se dijo en San Pablo sobre el 0 a 0 en Arroyito

Central en la Copa Libertadores: el entrenador de Corinthians se siente frustrado por no contar con una figura

Central en la Copa Libertadores: el entrenador de Corinthians se siente frustrado por no contar con una figura

Copa Libertadores: el llamativo dato que se registró en los partidos de ida de octavos de final

Copa Libertadores: el llamativo dato que se registró en los partidos de ida de octavos de final

Policiales
Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur
Policiales

Ladrillos de cocaína con un sello inédito: 13 detenidos en pocas cuadras de Las Flores Sur

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso

Micaela Albornoz regresó a Rosario y ahora la Fiscalía de Género investiga un presunto abuso

Dos autos dañados por incendios: uno cerca de la cancha de Central y otro en zona sur

Dos autos dañados por incendios: uno cerca de la cancha de Central y otro en zona sur

Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio

Tribuna segura: detienen en el Gigante a un hincha de Central buscado por homicidio

La Ciudad
Todos los destinos a los que se puede viajar desde el aeropuerto de Rosario
La Ciudad

Todos los destinos a los que se puede viajar desde el aeropuerto de Rosario

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico

Madre a los 62 años: la historia detrás del embarazo, contada por el médico

Dos días en Rosario: los imperdibles del turismo en la ciudad si hacés una visita corta

Dos días en Rosario: los imperdibles del turismo en la ciudad si hacés una visita corta

Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Preparan la gala de apertura de los Juegos Suramericanos: Milei quiere estar presente

Ciclo 2026/27: se sembrará menos maíz pero más soja
Crónicas de campaña

Ciclo 2026/27: se sembrará menos maíz pero más soja

La inflación rebotó en julio con un 2,1 % y ya acumula casi 20 % en siete meses
Economía

La inflación rebotó en julio con un 2,1 % y ya acumula casi 20 % en siete meses

Para la Intendencia, es cuasi fascista el proyecto sobre banderas extranjeras
La Ciudad

Para la Intendencia, es "cuasi fascista" el proyecto sobre banderas extranjeras

El terremoto me persigue: sufrieron el sismo de Venezuela y el de Colombia
Información General

"El terremoto me persigue": sufrieron el sismo de Venezuela y el de Colombia

Acuerdo LLA-PRO: el gobernador de Chubut pidió evitar un rejunte
Política

Acuerdo LLA-PRO: el gobernador de Chubut pidió evitar un "rejunte"

La canasta básica subió 2,2 % y una familia necesitó $1.564.000 para no ser pobre
Economía

La canasta básica subió 2,2 % y una familia necesitó $1.564.000 para no ser pobre

Billeteras virtuales vs. plazos fijos: el ranking de tasas y cuáles pagan más
Economía

Billeteras virtuales vs. plazos fijos: el ranking de tasas y cuáles pagan más

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans salió a pedir justicia
Policiales

Crimen de Gabriela Banach: la comunidad travesti trans salió a pedir justicia

Anuncian la flexibilización de los créditos en dólares a empresas
Economía

Anuncian la flexibilización de los créditos en dólares a empresas

La sequía en Roma dejó al descubierto un puente del siglo I en el río Tíber
Información General

La sequía en Roma dejó al descubierto un puente del siglo I en el río Tíber

Infantino lucha por conservar el cargo y el fútbol árabe salió a apoyarlo
Ovación

Infantino lucha por conservar el cargo y el fútbol árabe salió a apoyarlo

Después de una década, Instagram decidió hacer un cambio de look
Información General

Después de una década, Instagram decidió hacer un cambio de look

Raúl Castro celebró en Cuba el centenario del nacimiento de Fidel
El Mundo

Raúl Castro celebró en Cuba el centenario del nacimiento de Fidel

Investigan si en el geriátrico ilegal de Santa Fe había un hombre buscado por 10 años
La región

Investigan si en el geriátrico ilegal de Santa Fe había un hombre buscado por 10 años

Violento asalto en Coronel Bogado: golpearon y dejaron atado a un joven
Policiales

Violento asalto en Coronel Bogado: golpearon y dejaron atado a un joven

Santa Fe lleva a la Corte nacional su reclamo por el revés en el tope jubilatorio
Política

Santa Fe lleva a la Corte nacional su reclamo por el revés en el tope jubilatorio

Día del Niño: las jugueterías ampliarán su horario de atención este fin de semana
La Ciudad

Día del Niño: las jugueterías ampliarán su horario de atención este fin de semana

Puerto Gaboto: detuvieron a un joven por el asesinato de otro adolescente
Policiales

Puerto Gaboto: detuvieron a un joven por el asesinato de otro adolescente

Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en San Nicolás
Información General

Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en San Nicolás

Viral: el abrazo que le dio un jugador a Lionel Messi en el partido de Inter Miami
Ovación

Viral: el abrazo que le dio un jugador a Lionel Messi en el partido de Inter Miami