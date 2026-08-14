"Corinthians puede celebrar el empate ante Central": qué se dijo en San Pablo sobre el 0 a 0 en Arroyito

La igualdad en el Gigante trasladó la definición de la llave al choque del próximo jueves en la ciudad brasileña

"A los 38 años, Di María mostró cómo manejar un equipo", escribió un periodista brasileño tras el empate entre Central y Corinthians.

"Corinthians puede celebrar el 0-0 contra Rosario Central en Argentina en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Timao apenas vio el color de la pelota, pero aguantó al equipo local en el Gigante de Arroyito".

Así encabezó el periodista Leonardo Catto, del diario Estadao de San Pablo, su crónica sobre el partido que Central y el Timao igualaron sin goles en Rosario, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. El cronista dijo que Corinthians fue "asfixiado" por los canallas.

Catto elogió especialmente a Ángel Di María. "Maestro de Rosario, a los 38 años mostró como manejar un equipo", escribió. Y añadió: "Sus compañeros no lograron trasladar el volumen de juego del equipo en goles".

Para el periodista fue un típico partido de Copa Libertadores, "con mucho mucho juego físico" y cruces verbales. "Al descanso ya había seis tarjetas amarillas, reflejo de las fuertes disputas en ambos lados del campo. Jugar al fútbol era escaso", sostuvo.

Leer más: Central en la Copa Libertadores: el entrenador de Corinthians se siente frustrado por no contar con una figura

Corinthians llegó de casualidad

También afirmó que la única oportunidad de gol de Corinthians en el partido, a los 42 minutos del primer tiempo, cuando Matheus Bidu estrelló un cabezazo en el travesaño, fue "sin querer", y puso mucho énfasis en que Central asfixió a Corinthians pero que el partido tuvo pocas ocasiones de gol.

Central y Corinthians volverán a enfrentarse el jueves de la próxima semana a las 21.30 en el Neo Química Arena, el estado del Timao en San Pablo. El ganador de la serie se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Universidad Católica y Estudiantes.

Leer más: Corinthians denunció insultos racistas de los hinchas de Central contra el arquero Souza