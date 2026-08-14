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Copa Libertadores: el llamativo dato que se registró en los partidos de ida de octavos de final

Los siete partidos disputados hasta ahora de la primera fase de eliminación directa terminaron en empate y dejaron todas las series abiertas para la revancha

14 de agosto 2026 · 12:52hs
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Con la presencia de cuatro equipos argentinos

Con la presencia de cuatro equipos argentinos, arrancaron las llaves de octavos de la Copa Libertadores

La ida de los octavos de final de la Copa Libertadores dejó un hecho inédito: los siete partidos disputados hasta el momento terminaron en empate. Ningún equipo consiguió sacar ventaja y todas las series quedaron en paridad de cara a los encuentros de vuelta.

La primera semana de la fase eliminatoria terminó con el 0-0 entre Central y Corinthians en el Gigante de Arroyito. Sin embargo, todavía resta un encuentro para completar los partidos de ida entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, el cual fue reprogramado debido al terremoto registrado en Colombia.

Esta seguidilla de siete empates consecutivos representa un hecho sin precedentes en la historia de la Copa Libertadores. Además, se convirtió en la racha más extensa de igualdades ininterrumpidas en cualquier tramo de la competencia.

La racha comenzó cuando Independiente Rivadavia empató 0-0 ante Fluminense en el Maracaná y consiguió un resultado valioso de cara al partido de vuelta que se definirá en Mendoza.

Después, Estudiantes de La Plata empató 1-1 ante Universidad Católica como local y deberá buscar la clasificación en Santiago de Chile.

El mismo resultado consiguió Platense ante Coquimbo Unido, quien logré igualar el marcador en los minutos finales del encuentro. El equipo argentino ahora tendrá que definir la serie como visitante en el país trasandino.

Los otros tres encuentros también terminaron 1-1: Mirassol vs. Liga de Quito; Palmeiras vs. Cerro Porteño y Cruzeiro vs. Flamengo.

>> Leer más: Central-Corinthians: una mujer tiró agua bendita en los arcos del Gigante

Cómo les fue a los equipos argentinos en la Copa Sudamericana

Los equipos argentinos también tuvieron acción en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En el arranque de la semana copera, Boca derrotó 3-1 a Deportivo Recoleta en el estadio de Huracán y consiguió una ventaja importante para la revancha en Paraguay.

El único equipo argentino que perdió en esta instancia fue Tigre, que cayó 1-0 ante Montevideo City Torque en condición de local.

Por último, Independiente Santa Fe y River todavía deben disputar su partido, ya que la Conmebol decidió postergarlo a raíz del sismo registrado en Colombia.

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