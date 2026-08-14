Todos los destinos a los que se puede viajar desde el aeropuerto de Rosario

El aeropuerto ofrece vuelos directos a destinos nacionales y de América, además de conexiones internacionales. A la oferta se suma Natal durante el verano

A dónde se puede viajar desde el aeropuerto de Rosario: todos los destinos y frecuencias

El Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” cuenta con una oferta de vuelos directos que permite viajar desde la ciudad hacia distintos destinos de Argentina y el exterior, además de acceder a conexiones con otros puntos del país y del mundo.

La red incluye destinos turísticos como Bariloche, Chapelco, Iguazú, Punta Cana y Río de Janeiro , además de conexiones con grandes centros aeroportuarios como Aeroparque, Ezeiza, Lima, Panamá y San Pablo.

A esta oferta se sumará durante el verano una nueva conexión directa con Natal, Brasil . La ruta operada por LATAM tendrá vuelos semanales entre el 3 de enero y el 28 de febrero , con paquetes turísticos de siete noches que incluyen aéreos, alojamiento, traslados y asistencia médica.

Según la oferta informada por el aeropuerto, estos son los destinos y las frecuencias previstas:

Aeroparque

Hay vuelos de lunes a domingo hacia el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí los pasajeros pueden continuar viaje hacia otros destinos del país.

Bariloche

La ciudad turística de Río Negro cuenta con vuelos directos desde Rosario los lunes, miércoles, viernes y sábados.

Chapelco

El aeropuerto de Chapelco, que permite acceder a San Martín de los Andes y otros destinos de la cordillera neuquina, tiene vuelos directos los jueves y domingos.

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Ezeiza

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini cuenta con vuelos desde Rosario los jueves y sábados, una alternativa para conectar con otros destinos nacionales e internacionales.

Iguazú

Rosario tiene vuelos directos a Puerto Iguazú los jueves y domingos, a partir del 9 de julio.

Lima

La capital peruana cuenta con vuelos directos desde Rosario los martes, miércoles, viernes y domingos. Desde Lima también existen conexiones hacia otros destinos de Perú y del mundo.

Maceió

El destino brasileño cuenta con vuelos chárter disponibles a través de agencias de viajes, a partir del 2 de enero.

Madrid

La conexión con la capital española está prevista a partir de octubre, con vuelos los martes y jueves.

Panamá

Rosario también cuenta con vuelos de lunes a domingo hacia Panamá, desde donde se puede acceder a conexiones con distintos destinos de América y otros puntos del mundo.

Punta Cana

El destino turístico de República Dominicana tiene vuelos directos desde Rosario los lunes, miércoles, viernes y domingos.

Río de Janeiro

La ciudad brasileña cuenta con vuelos directos los miércoles, viernes y domingos. Desde Río también existen conexiones hacia otros destinos.

Salta

La capital salteña tiene vuelos directos desde Rosario los martes y sábados.

San Pablo

Rosario cuenta con vuelos directos a San Pablo los lunes, miércoles, viernes y sábados.

Además, se ofrecen vuelos chárter especiales a San Pablo con motivo de la Fórmula 1, disponibles a través de agencias de viajes entre el 5 y el 9 de noviembre.

Natal, el nuevo destino que se suma

A esta lista se incorporará Natal, capital del estado brasileño de Rio Grande do Norte. La nueva ruta comenzará el 3 de enero y funcionará hasta el 28 de febrero, con una frecuencia semanal y vuelos operados por LATAM en aviones Airbus 320.

La conexión permitirá llegar directamente desde Rosario a una zona turística del nordeste brasileño que también incluye destinos como Pipa y Gostoso.

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Los viajes se comercializarán mediante paquetes turísticos de siete noches, con aéreo, hotelería, traslados y asistencia médica incluidos.

Conexiones desde Rosario hacia otros destinos

Además de los vuelos punto a punto, algunas de las rutas internacionales funcionan como puerta de entrada a una red más amplia de destinos.

Desde Aeroparque, Chapelco, Ezeiza, Iguazú y Salta se pueden realizar conexiones hacia otros destinos del país y del mundo. Lo mismo ocurre desde Panamá, Río de Janeiro, Lima y San Pablo, que permiten continuar viaje hacia distintas ciudades.

La oferta también incluye propuestas específicas de Maceió y San Pablo mediante vuelos chárter comercializados a través de agencias de viajes.

De esta manera, la oferta del aeropuerto rosarino combina vuelos regulares, conexiones internacionales y propuestas chárter, con destinos que van desde ciudades argentinas hasta playas de Brasil, el Caribe y Europa. La incorporación de Natal amplía durante el verano las alternativas directas para quienes buscan viajar desde Rosario hacia Brasil.