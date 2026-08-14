Central en la Copa Libertadores: el entrenador de Corinthians se siente frustrado por no contar con una figura

El Canalla y el Timao igualaron 0 a 0 en Arroyito y jugarán la revancha el jueves en San Pablo. Qué dijo Fernando Diniz sobre la ausencia de un delantero

El delantero Memphis Depay no renovó contrato con Corinthians y el técnico lo extrañó en el choque contra Central en Arroyito.

Central y Corinthians empataron 0 a 0 en Arroyito, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores y la llave se definirá la próxima semana en San Pablo. El equipo llegó a Rosario sin su estrella, Memphis Depay, a quien el club no le renovó contrato.

La situación de Depay causó una tormenta esta semana en Corinthians, el rival de Central en el primer corte eliminatorio de la Libertadores. Los hinchas del Timao no están de acuerdo con que no le hayan renovado el contrato y en el club hay una feroz interna a partir de este tema.

En Rosario, el propio entrenador, Fernando Diniz, expresó su disconformidad luego del partido en el que su equipo igualó 0 a 0 con Central. "Estoy triste, porque pensé que él nos sumaría", dijo después del partido.

Diniz admitió que no sabe si Depay hubiese podido jugar en Arroyito, pero sostuvo que aún así esperaba que viajara a Rosario. El delantero de Países Bajos lleva varios meses negociando con Corinthians su renovación y el diálogo se rompió esta semana, apenas dos días antes del partido en el Gigante.

"Memphis estuvo dos años en Corinthians y, además de los títulos, mantuvo una buena relación con todos", dijo Diniz en Rosario. Y añadió: "Fue una frustración".

"Estaría muy contento de poder trabajar con Memphis. Creo que podríamos formar un dúo muy interesante. Un deseo muy grande que tenía. Desgraciadamente, esta vez no fue así", concluyó.

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Diniz elogió el rendimiento de Corinthians ante Central. "Los jugadores estuvieron muy bien, con mucha entrega", analizó.

La revancha entre Central y Corinthians

Tras la igualdad en Arroyito, Corinthians y Central jugarán la revancha el jueves 20 de agosto a las 21.30 en el Neo Química Arena, el estadio del equipo paulista.