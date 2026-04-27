Mel C está de regreso y promete que te va a hacer "transpirar"

"Te voy a hacer transpirar". Eso es lo que asegura en su nuevo simple Melanie Jayne Chisholm, de nombre artístico Melanie C o incluso Mel C, pero mejor conocida como Sporty Spice. Para que todos lo entiendan: la "chica deportiva" de las Spice Girls sigue haciendo música y ahora lanzó "Sweat" ("Transpirar"), donde rapea sobre un sample de “Work That Body”, de Diana Ross. Es una producción house-pop elegante, que sirve tanto como temazo bolichero o como track de una lista de reproducción para salir a entrenar.

Ya pasaron 30 años del lanzamiento de "Wannabe", el debut de Spice Girls que en un instante explotó a nivel mundial. Hoy Mel C tiene 52 años y, si bien de este lado del mundo se le perdió un poco el rastro, ya lleva editados ocho álbumes como solista, con los que vendió más de 30 millones de discos. Y ahora lanzó "Sweat", el adelanto de su noveno álbum, que apunta sin miramientos a un estilo rave y dance.

“Ser DJ es divertidísimo, y me trajo tanta alegría a la vida que hizo que fuera realmente importante que este álbum, como artista, estuviera mucho más cerca de lo que me encanta poner como DJ”, explicó Melanie, aunque a los más fanáticos de Spice Girls no les sorprende su onda bailable, que viene de mucho antes del éxito mundial.

“Antes de formar parte de las Spice Girls descubrí la cultura rave. Tenía 19 años. Entré en este club nocturno. Estaba de vacaciones con unos amigos. Escuché esta música. Vi a la gente bailando. Era como una utopía que nunca había experimentado”, recordó, y aseguró: “Siento que traje a este álbum parte de mi vida previa a las Spice Girls. Y es algo que en realidad no había hecho antes”.

Embed - Melanie C - Sweat (Official)

Melanie C trabajó intensamente en “Sweat” durante dos años y medio, escribiendo y grabando entre Londres, Estocolmo y Los Ángeles, un periodo que resultó ser profundamente transformador: “Mi vida tuvo giros y vueltas. Tuve una relación de muchos años que terminó. Cambié de management. Volví con Virgin Records. Estoy en una nueva relación. Así que hubo momentos difíciles y también momentos estupendos. Y todo eso se refleja en el álbum”.

El disco nuevo se llamará igual que el primer corte, "Sweat", y será lanzado el 1º de mayo. Siempre sobre el ritmo de bombos punzantes, tempos enérgicos y bajos profundos, Mel C no solamente promete mucha transpiración en el gimnasio, sino que además sugiere que "cada noche es viernes" (en el corte “Attitude”) y hasta propone encaminarse a una "liberación" (en “Pressure”).

“Estamos bajo una presión increíble y creo que también nos la imponemos nosotros mismos. Y por eso me encantó incorporar esta alegría de club bailable. Para mí, como ser humano, esa es la liberación”.