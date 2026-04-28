La Capital | Ovación | Albañil

De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

Marisol Olmedo tiene 22 años y una historia de vida de película. "Trabajé pintando en las obras y hasta hacía tareas de plomería", le contó a Ovación la hincha del Aurinegro con más de un millón de seguidores

Luis Castro

Por Luis Castro

28 de abril 2026 · 06:50hs
Marisol Olmedo trabajó desde muy chica y hasta de albañil

Marisol Olmedo trabajó desde muy chica y hasta de albañil, pero hoy es la madrina de Guaraní y una influencer con millones de seguidores.
De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

La vida de Marisol Olmedo contiene una historia de verdadera resiliencia. De vivir situaciones un tanto extremas, trabajar desde temprana edad con el fin de subsistir y hasta ayudar a una familia numerosa y humilde a ser una reconocida figura en el mundo del fútbol de Paraguay, sobre todo de las redes sociales. Su figura sexy y vestimenta llamativa convoca a la atención y de esa manera encontró el camino para modificar completamente su subsistencia. "Desde muy chica tuve que trabajar, hasta lo hice de albañil. Trabajé pintando en las obras e incluso haciendo tareas de plomería", contó la joven paraguaya y reconocida fanática de Guaraní relatando un pasado cercano de necesidades y totalmente diferente a lo que transita en la actualidad.

Marisol tiene 22 años es integrante de una familia numerosa con nueve hermanos, trabajadora y que le costaba el día a día. Tan es así que cuando era apenas una adolescente debió salir a trabajar con el fin de conseguir algo de dinero. "Vendía verduras, pero no se gana mucho de esa manera. En la construcción se paga bien y por eso empecé a trabajar de albañil", confesó en diálogo con Ovación la influencer que tiene en su cuenta de Instagram más de un millón y medio de seguidores.

"Me trataban como uno más en la obra. Hacía de todo, levantaba las bolsas y las cajas de porcelanatos que son muy pesadas. No tenía problemas en eso. Fue muy sacrificado, pero era donde obtenía un mejor dinero", relató la hincha del Aurinegro, un club de 122 años que milita en la primera división guaraní y que ostenta el logro de haber sido el primer campeón de la historia del fútbol paraguayo (1906) y el primer bicampeón del mismo (1907).

>>Leer más: Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

No le gustaba el fútbol

Pero la vida a Olmedo le tenía escrito un destino totalmente diferente. Un cambio radical de vida que le llegó casi de pura casualidad, sin buscarlo ni imaginarse lo que el futuro le tenía preparado. "No me gustaba el fútbol", dijo la modelo que no dejó de sorprender con la revelación, ya que gran parte de su vida y popularidad la consiguió en el fútbol.

"Mi marido es hincha de Guaraní, aunque tampoco era de los fanáticos. Un día me invitó a la cancha, fui con una camiseta cortita y al otro día apareció publicada una foto mía. Así comenzó todo, empecé a ser conocida. Entonces me ofrecieron ser la madrina de Guaraní, algo muy importante para mí y de mucha responsabilidad", relató Olmedo sobre punto de partida en un mundo totalmente diferente al que había transitado hasta ese momento.

image (2)

Por supuesto que su vestimenta con remeras y pantalones cortos sumamente ajustados dentro de una figura extravagante hace que su presencia no pase desaparcibido. Todo lo contrario, es centro de atención en la popular del Aurinegro, de los hinchas visitantes y de los medios, donde es retratada a menudo y sus videos se convierten en virales. En un mundo de muchos hombres Marisol emerge en el medio, donde "la barra me aceptó. Al principio había ciertas burlas, pero ahora soy una más y me cuidan".

Olmedo tiene una presencia que motiva a las miradas ajenas y constantes, pero "todos me respetan", contó la joven, que ante la consulta de si surgen celos de su esposo fue contundente: "Tengo marido, pero confía en mí como lo hago yo. Cuando no hay dudas de los sentimientos entre uno y otro no hay motivo para los celos".

Marisol invoca a Dios en esta realidad de bonanza que le toca transitar porque desde trabajar en una obra en construcción pasó a "tener negocios" y vivir como influencer de las redes sociales. Y recurre a la fe aún más cuando recordó que "perdí una casa", pero como todo ocurre por algo "ahora tengo una mucho más grande, más linda y hasta con pileta".

>>Leer más: El exboxeador que salió de la cárcel después de estar tres años preso: "Sobreviví al infierno"

Al momento de elegir una figura icónica dentro del fútbol, la madrina de Guaraní no dudó un instante para mencionar a "Pelé". Ni a Diego Maradona ni a Lionel Messi, sino a una de grandes estrellas que tuvo Brasil. "Me atrapó su historia, de cómo surgió desde bien abajo", justificó su elección Marisol, quien contó que "voy a ir al Mundial a seguir a la selección de Paraguay".

El estar en el evento más importante del fútbol seguramente le permitirá trascender todas las fronteras y ser visibilizada en otras partes del mundo cuando las cámaras de TV y fotógrafos difundan su figura. "Estoy muy emocionada con todo esto", sintetizó la hincha más popular de el Cacique, quien se sorprende con la popularidad alcanzada en su país, "de Argentina, Chile y Uruguay. En todos lados me trataron muy bien".

"Estoy muy feliz por poder cumplir otro de mis sueños, el poder conocer un país al que siempre quise viajar como Estados Unidos. Por fin se me da esta chance y, además, de estar junto a la Albirroja", comentó la cuerona, como le dicen en el vecino país a una mujer muy hermosa, atractiva y con un cuerpo escultural.

Las críticas en Paraguay

El momento de trascendencia generalmente viene acompañado de ciertas críticas y Marisol debe lidiar a menudo con eso, a tal punto de a veces estar en el centro de las polémicas y con duros cuestionamientos. Muchas veces tuvo que salir a brindar explicaciones ante diferentes comentarios hirientes. "Los medios de Paraguay buscan lo negativo. Por eso no hablo mucho y esta es una de las primeras notas que hago", expresó la joven fanática de Guaraní.

image

>>Leer más: La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

"Hace unos días sacaron un comentario de miles que tenía en las redes sociales y que decía que no era mujer. Había muchos, pero sólo tomaron ese negativo para criticar. Por eso mostré mi DNI. Los medios de acá no valoran a la gente cuando le va bien", se descargó Marisol sobre lo que debe enfrentar una persona cuando está expuesta públicamente.

¿Qué le dirías a esa Marisol de hace unos años que tenía otra vida muy diferente a la actual? "Que crea que Dios porque siempre está y pone las cosas en su lugar", concluyó.

Noticias relacionadas
El once de Central que dio inicio a la Copa Libertadores 2026 en Arroyito. Fue empate con Independiente del Valle. 

Ahora es el turno de otro paso de Central para perfilar el pase a los otros octavos

El Lotus decorado con los colores de Alpine, en las calles de Palermo. Franco Colapinto piensa más allá en la Fórmula 1 y ahora se viene Miami.

Franco Colapinto sembró la semilla y ahora deberá refrendarlo en cada gran premio desde Miami

El festejo de Central ante Sarmiento, en el Gigante. Después llegó Río IV y la clasificación. Ahora se aseguró definir de local los octavos de final del Torneo Apertura, gracias al resultado en el Ducó.

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

a 45 dias del mundial, luka modric se lesiono y croacia lo sufre

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

Ver comentarios

Las más leídas

La familia de Luna, la nena que murió tras caerse en la escuela, busca explicaciones

La familia de Luna, la nena que murió tras caerse en la escuela, busca explicaciones

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Lo último

Esteban Bullrich apuntó contra Binance por no reconocerlo debido al avance de la ELA

Esteban Bullrich apuntó contra Binance por no reconocerlo debido al avance de la ELA

Netflix estrena la cuarta temporada de Envidiosa: todo lo que tenés que saber

Netflix estrena la cuarta temporada de "Envidiosa": todo lo que tenés que saber

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

La Fiscalía Regional de Rosario descartó hacer autopsia al cuerpo de Luna Miqueo Cuello. La familia decidió donar sus órganos tras el fallecimiento

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela
Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur
POLICIALES

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela
Policiales

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

El pronóstico de Milei sobre inflación: El número es horrible pero lo vamos a derrotar
Política

El pronóstico de Milei sobre inflación: "El número es horrible pero lo vamos a derrotar"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La familia de Luna, la nena que murió tras caerse en la escuela, busca explicaciones

La familia de Luna, la nena que murió tras caerse en la escuela, busca explicaciones

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Una nena tropezó en el patio de la escuela, golpeó su cabeza y murió

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Central entrenó en Venezuela y recibió una gran noticia desde el Ducó

Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Un Cacho de esperanza para Central Córdoba, que con Sialle se recuperó

Ovación
De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

Por Luis Castro
Ovación

De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

El argentino rival de Central: Queremos hacer historia en la Libertadores

El argentino rival de Central: "Queremos hacer historia en la Libertadores"

Ahora es el turno de otro paso de Central para perfilar el pase a los otros octavos

Ahora es el turno de otro paso de Central para perfilar el pase a los otros octavos

Policiales
Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur
POLICIALES

Colgaron banderas con mensajes mafiosos en dos escuelas en la zona sur

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Volvía de una despedida de año, quisieron robarle el auto y lo mataron

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Influencer con un millón de seguidores cayó por rifas y apuestas en Instagram

Cara la jodita: una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

"Cara la jodita": una familia deberá pagar $6 millones por una falsa amenaza a una escuela

La Ciudad
Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Hospital Animal de Rosario: desde su inauguración atiende a unas cien mascotas por día

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

Cuidacoches: la Iglesia presiona en Diputados contra la prohibición

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

Motos en veredas: quieren crear boxes de estacionamiento frente a obras

El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º

El tiempo en Rosario: el martes sigue el frío, con una mínima de 6º

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste
LA CIUDAD

Segundo robo en menos de una semana en una escuela de zona oeste

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre
Ovación

A 45 días del Mundial, Luka Modric se lesionó y Croacia lo sufre

El canciller alemán asegura que EEUU está siendo humillado por Irán
El Mundo

El canciller alemán asegura que EEUU "está siendo humillado" por Irán

Geuna tras la denuncia del gobierno: No fue una grabación clandestina
Política

Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"

La inversión que hay que hacer para abrir un restobar en Pichincha

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

La inversión que hay que hacer para abrir un restobar en Pichincha

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online
La Ciudad

Santa Fe lanza una app para que los padres decidan qué pueden ver los chicos online

El aeropuerto registró en marzo un 73 % de mayor movimiento internacional
La Ciudad

El aeropuerto registró en marzo un 73 % de mayor movimiento internacional

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos
Información General

Una pasajera dio a luz en pleno vuelo cuando atravesaba Estados Unidos

La CGT recusó a jueces que reactivaron la reforma laboral
Economía

La CGT recusó a jueces que reactivaron la reforma laboral

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa
LA CIUDAD

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa

Romina Diez: El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor
Política

Romina Diez: "El camino de Milei es el único posible para una Argentina mejor"

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono
La Ciudad

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 
Información General

Quini 6: de qué localidad es el flamante millonario santafesino 

El uso de tampones vuelve a estar en discusión: ¿hay riesgos al usarlos?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El uso de tampones vuelve a estar en discusión: ¿hay riesgos al usarlos?

Renunció un funcionario nacional que omitió declarar siete departamentos
Política

Renunció un funcionario nacional que omitió declarar siete departamentos

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo
La Ciudad

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich
La Ciudad

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte
La ciudad

Parque Acuático de Rosario: cómo será la nueva atracción de la costanera norte

La Calle Recreativa sorprendió con una fiesta electrónica en el túnel
La Ciudad

La Calle Recreativa sorprendió con una fiesta electrónica en el túnel

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha
Política

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha