Netflix: el thriller polaco de menos de dos horas que se lleva todas las reproducciones

Si bien el robo es un elemento dentro del género criminal que ya ha sido explorado y explotado en todo tipo de producciones, esta película ha logrado aportar algo diferente y fresco que la hace destacar. El director consigue mantener la tensión durante toda la película y combina las presiones de una época con las historias personales de sus protagonistas.

¿Qué tiene esta película que la hace diferente? ¿Por qué verla?

el atraco 2 editada.png "El atraco es la nueva película del director polaco Michal Gazda Foto: Netflix

Perspectiva diferente

“El atraco” se aleja del lugar común en el que suelen caer los films de robos. Si bien existren el “héroe” y los “villanos”, el foco de la película es bastante diferente a la habitual. Aquí los personajes tienen un desarrollo profundo, se explora en sus psiquis, en sus motivaciones, en el momento histórico que les toca vivir.

Los ladrones no son solamente ladrones, son personajes complejos a los cuales se analiza minuciosamente y hasta con los cuales se puede llegar a empatizar. El guión consigue construir y explorar a sus personajes con un nivel de detalle poco visto y pone el foco en el grupo antagónico tanto o más que en el papel del “héroe”.

Tensión constante garantizada

No todo el mundo acostumbra a consumir películas de casi dos horas, como es el caso de “El atraco”. Sin embargo, esta producción lleva semanas dentro de las primeras posiciones del ranking y no parece alejarse de la cúpula.

Este gran posicionamiento se debe a la capacidad del director de mantener un nivel de tensión constante a lo largo de toda la película. El ritmo en el que se desarrolla la trama mantiene al espectador siguiendo los acontecimientos en todo momento y no llega a aburrir o ralentizarse.

Metáforas y conexiones históricas

Hay algo especial cuando las películas logran que el momento histórico o la locación se conviertan en un personaje más. En “El atraco”, la conexión entre la historia y el contexto histórico es fundamental. En este sentido, la Polonia poscomunista y su vacío de poder exponen las dificultades de la reconstrucción social y política, así como las complicaciones de un sistema judicial que no logra reconstruirse.

En este contexto, el robo no es solamente un crimen, porque está inscripto en un ambiente de lucha interna en el país, en una verdadera disputa de representaciones. Así como el policía no es solamente una persona que ha perdido su trabajo, sino un hombre que ya no es reconocido por las nuevas instituciones. La película utiliza a sus personajes para representar el choque entre lo que ha muerto y lo que no termina de nacer, lo viejo y lo nuevo, lo que fue y lo que se espera que sea.

>>Leer más: El drama romántico coreano que enamora a todos en Netflix

Cine representativo

Netflix se destaca por incluir en su catálogo una buena variedad de producciones provenientes de diferentes partes del globo. En el último tiempo, las obras que se alejan del centro hollywoodense han despertado un extraordinario interés por parte de los espectadores. Es por esto que se puede observar a los países asiáticos, europeos y latinoamericanos pisando fuerte en la plataforma.

Esta pluralidad de producciones con diferentes orígenes posibilita la exploración de diversas culturas, identidades, métodos de filmar, formas de narrar, representaciones, contextos, historias, entre otras innovaciones. “El atraco” es un film polaco con una impronta diferencial, paisajes típicos de su suelo, condiciones climáticas de su área (como la niebla que protagoniza la mayoría de sus imágenes y fotografía) y una paleta de colores que sabe representar su proveniencia y corre a los espectadores de aquel cine norteamericano al que se acostumbra.

El tráiler de "El atraco"