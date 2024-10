El drama romántico coreano que enamora a todos en Netflix

No es la primera vez que una producción de ese país enamora en Netflix la audiencia mundial, incluida la argentina. "El juego del calamar" fue el gran éxito de Netflix de 2021, con un récord que ni siquiera la cuarta temporada de "Stranger Things 4" logró quebrar. También tuvieron éxito series como el thriller psicológico "The 8 Show", la versión live-action inspirada en el manga "Parasyte" y la tierna "Woo, una abogada extraordinaria".

"Love Next Door" es el título original de "Amor en la puerta de al lado", que tiene apenas una temporada de 16 capítulos. La serie se transmitió en la televisión de Corea del Sur antes de desembarcar en la plataforma de streaming, está protagonizada por Jung Hae In y Jung So Min en los roles principales, quienes interpretan a Choi Seung Hyo y Bae Seok Ryu, respectivamente.