Estrenos de cine en Rosario: una película argentina, drama histórico y terror extranjero

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 6 de agosto. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

“El Día D: Bajo presión” es uno de los estrenos de cine en Rosario

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming predomina en el mundo audiovisual, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Dirigida por el australiano Anthony Maras y protagonizada por Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon, Chris Messina y Damian Lewis, "El Día D: Bajo presión" es un drama histórico ambientado en las decisivas 72 horas previas al Día D.

Con el destino de la Segunda Guerra Mundial pendiendo de un hilo, la película sigue al general Dwight D. Eisenhower y al meteorólogo James Stagg mientras enfrentan una decisión crucial: autorizar la mayor invasión anfibia de la historia o posponer la operación y arriesgarse a cambiar el curso de la guerra.

-”La invitación”. Estados Unidos, 106 minutos

Bajo la dirección de la también actriz Olivia Wilde, quien debutó como realizadora en 2019 con el filme "Booksmart" y más tarde dirigió el thriller psicológico "Don’t Worry Darling", protagonizado por Florence Pugh y Harry Styles, ahora presenta "La invitación". Se trata de una remake de la película española "Sentimental".

La película está protagonizada por un elenco de lujo que incluye, además de a Olivia Wilde, a Penélope Cruz, Seth Rogen y Edward Norton, quienes dan vida a dos parejas cuyas vidas cambian de manera inesperada.

La historia sigue a Joe y Angela y cómo su matrimonio ha caído en la rutina. Angela invita a sus vecinos Kayla y Shane a unos cócteles, e inesperadamente descubren cómo sus vecinos podrían estar organizando orgías semanales.

-”Engendro” . Finlandia, 92 minutos

El terror también tendrá un lugar en la cartelera rosarina con el estreno de "Engendro", una inquietante producción llegada desde Finlandia.

La historia transcurre en una remota casa rodeada de bosques, donde una madre comienza a sospechar que algo no está bien con su bebé recién nacido. A medida que la sensación de amenaza crece, la frontera entre el instinto maternal y la paranoia comienza a desdibujarse. Pero lo que se esconde tras esa duda es mucho más antiguo y aterrador de lo que imagina: un secreto que convierte el amor en miedo y la noche en territorio hostil.

La película está dirigida por la cineasta finlandesa Hanna Bergholm y cuenta con las actuaciones de Seidi Haarla, Rupert Grint —conocido mundialmente por interpretar a Ron Weasley en la saga Harry Potter— , Pamela Tola y Pirkko Saisio.

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-“Canelones”. Argentina, 91 minutos

Argentina también llega a las carteleras de algunos cines de la ciudad con el estreno de "Canelones", una película protagonizada por Darío Barassi, Verónica Llinás, Agustín Aristarán y César Bordón.

Basada en el cuento homónimo del escritor Hernán Casciari, la película se inspira en una historia real y personal ocurrida en su ciudad natal, Mercedes. La trama transcurre a lo largo de una sola noche, cuando un hombre secuestra a Chichita, la madre del escritor, con el objetivo de saldar una vieja deuda. A partir de ese hecho se desencadena un intenso thriller de venganza.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 6 de agosto, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

"Spider-Man: un nuevo día" (Acción): Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás.

Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de Sin regreso a casa, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, habiéndose borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás. "La Odisea" (Acción): Christopher Nolan presenta su próxima película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando una nueva tecnología de película IMAX®. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron.

Christopher Nolan presenta su próxima película, La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando una nueva tecnología de película IMAX®. La Odisea está protagonizada por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Lupita Nyong’o, con Zendaya y Charlize Theron. ”Moana” (aventuras): Moana responde al llamado del Océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla de Motunui junto al infame semidiós Maui en un viaje inolvidable para restaurar la prosperidad de su pueblo.

Moana responde al llamado del Océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla de Motunui junto al infame semidiós Maui en un viaje inolvidable para restaurar la prosperidad de su pueblo. "Minions & Monstruos" (aventuras) : Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.

: Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon. "Toy Story 5" (aventuras): Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

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“Obsesión” (suspenso): el anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Cinépolis

30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

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