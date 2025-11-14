La Capital | Zoom | Fernando Báez Sosa

Netflix: el documental sobre el caso de Fernando Báez Sosa causa revuelo en redes

La miniserie reconstruye el caso que conmovió al país a partir de testimonios y la palabra de cinco de los rugbiers condenados. Las críticas en X

14 de noviembre 2025 · 12:31hs
El documental 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa ya está disponible en Netflix

El documental "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa" ya está disponible en Netflix

Los últimos estrenos de Netflix han dado mucho de qué hablar y es que entre ellos se encuentra “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, un documental que reconstruye lo ocurrido aquel verano de 2020 en Villa Gesell, cuando un grupo de amigos mató a golpes a un joven a la salida de un boliche.

La serie de tres capítulos, dirigida por Martín Rocca y producida por Alejandra Sarmiento, recupera las declaraciones de personas cercanas a Fernando, como su familia y amigos. Pero también incluye las voces de cinco de los jóvenes condenados por el asesinato, algunas figuras judiciales involucradas y periodistas que investigaron lo sucedido. La narración del asesinato se hace de forma íntima a partir de cada uno de estos testimonios.

A poco de su estreno, la serie se convirtió en una de las producciones más vistas en Netflix, pero el visionado no quedó en la plataforma. Cientos de usuarios trasladaron sus dudas, quejas, inquietudes, sensaciones y opiniones en torno al caso y a la narración a las redes sociales, desatando intensos debates.

Lo cierto es que desde su momento el caso conmocionó al país y revivirlo a partir de esta producción encendió las discusiones.

Embed

>> Leer más: Se cumplen cinco años del brutal crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell

Las redes sociales tienen mucho que decir

Como ocurre cada vez que una serie genera opiniones contrapuestas, las redes sociales se convirtieron en las últimas horas en el espacio en el que confluyeron todas las opiniones acerca del documental. De forma particular, y como no pasa con otras producciones, los usuarios se expresaron con fervor acerca de las decisiones de producción.

Embed

Algunos de los cuestionamientos giraron en torno a los testimonios de los familiares de los culpables, no solamente por sus contenidos sino por la decisión de la producción de darles peso. Así, varios usuarios mostraron su indignación y acusaron al documental de empatizar con el dolor de las familias de los asesinos por sobre el de la familia de Fernando Báez Sosa.

Embed

Muchos usuarios hablaron de sensaciones como indignación, rabia y dolor, que volvieron a revivir a partir de la producción. Las críticas no solo fueron dirigidas a los culpables y sus familias, sino también a la misma producción y al hecho de que hayan armado un documental del caso, y de esta manera.

>>Leer más: Crimen de Báez Sosa: uno de los rugbiers rompió la defensa en bloque

Virginia Pérez, el personaje clave que no apareció en el documental

Una de las preguntas gira en torno a Virginia Pérez, una persona clave en el caso de Fernando que quedó fuera del documental. La joven, que en ese momento tenía 17 años, fue la primera en auxiliar a Fernando realizándole maniobras de RCP y se quedó con él hasta sus últimos momentos de vida.

Sin embargo, su voz no aparece en esta producción y los usuarios no tardaron en recordarla. Algunos lo marcaron como un grave error de Netflix, y hasta la misma joven declaró que no le habían avisado a “los partícipes afectados psicológicamente que iban a hacer un documental sobre un caso en el que están involucrados en la plataforma más vista”, dando a entender que ella jamás había sido siquiera informada de que se estaba armando la serie.

Más tarde, la joven volvió a compartir su opinión en X acerca de la producción: “Algunos prefieren darle voz a asesinos y/o cómplices, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar?”, publicó Perez, acompañando el tweet con un emoji de dinero.

Embed

Lo cierto es que Pérez no solo fue clave por sus intentos de salvataje, sino que más tarde, durante el juicio, su accionar fue retomado cuando los abogados de la defensa intentaron dispersar culpas, acusando como posible causa de muerte una mala praxis de RCP.

Por su parte, la autopsia de la víctima fue contundente y confirmó que "falleció en forma traumática, producto de un paro cardíaco traumático por shock neurogénico producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron hemorragia masiva intracraneana sin fractura ósea".

>> Leer más: Cómo viven en la cárcel los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa

El caso de Fernando Báez Sosa, el asesinato que conmocionó al país

El homicidio de Fernando fue en la madrugada del 2020 cuando las cámaras y reportes policiales se centraron en Villa Gesell. Un grupo de jóvenes de Zárate fue protagonista de una golpiza sobre un Báez Sosa de 18 años. Los sucesos comenzaron adentro del boliche Le Brique, pero el desenlace fatal fue en la vía pública.

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron los partícipes o cómplices de una salvaje agresión a Fernando, el cual murió en el lugar del hecho, sin posibilidad de ser atendido por los equipos de salud.

Antes de las cinco de la mañana, el grupo dejó abandonada a la víctima ya sin vida y se fue para su casa. En ese momento comenzó un macabro plan. “Amigo estoy acá cerca donde está el pibi. Están todos a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia. Caducó”, expresó Lucas Pertossi en un audio al grupo sus amigos de Zárate. Eran minutos antes de las 5 de la mañana y la muerte de Báez Sosa ya estaba consumada, aunque Pertossi, acompañado por Máximo Thomsen no se dieron por aludidos y fueron al Mc Donalds de la zona.

En el local de comidas rápidas, Matías Benicelli advirtió la escalada del conflicto y le pidió a sus amigos que “dejen de lorear”. Ciro Pertossi, sin titubear, agregó: “No, no se comenta esto a nadie”.

>>Leer más: Máximo Thomsen habló del crimen de Fernando Báez Sosa: "Que no me imputen cosas que hicieron otros"

Los mensajes dejaron de llegar y pasadas las 10.30 la Policía de la provincia de Buenos Aires llegó a la casa que alquiló el grupo de Zárate. Todos fueron detenidos y estuvieron tras las rejas hasta que finalmente en 2023 se definieron las condenas.

Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Ciro y Luciano Pertossi fueron condenados a la pena de prisión perpetua por ser coautores del delito de homicidio doblemente agravado de Fernando Báez Sosa. En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una condena de 15 años de prisión por ser partícipes secundarios del asesinato.

Noticias relacionadas
Silvina Gandini y Pablo Juárez presentan nuevamente y con entrada gratuita su show Revisitando a Satie, que ya vieron más de 1200 personas

Los pianistas Pablo Juárez y Silvina Gandini presentan "Revisitando a Satie"

Moria Casán entrevistará a la China Suárez en el marco de la presentación de su nueva serie.

La China Suárez dará una entrevista exclusiva con Moria Casán tras la polémica con el streaming

Fito Páez obtuvo el Latin Grammy a Mejor canción de Rock por Sale el Sol

Latin Grammys 2025: quiénes fueron los artistas argentinos reconocidos

Gudio Kazcka se emocionío con la visita de los gemelos de TikTok

Leo y Thiago, los gemelos con síndrome de Noonan que emocionaron a Guido Kaczka

Ver comentarios

Las más leídas

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Lo último

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador

El economista Ha-Joon Chang reclamó políticas públicas para fortalecer una industria competitiva

El economista Ha-Joon Chang reclamó políticas públicas para fortalecer una industria competitiva

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Se trata de un hombre de 30 que tenía pedido de captura en la causa en la que se investiga el ataque a tiros ocurrido el 16 de octubre. Lo arrestaron en zona oeste.
Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez
Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa central

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche
LA CIUDAD

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club
LA REGION

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela
Policiales

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

Ovación
Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Francesco Lo Celso tiene una nueva oportunidad en Central: jugará ante Independiente

Cristiano Ronaldo y un partido fatal: golpeó a un rival, se fue expulsado y los hinchas cantaron por Messi

Cristiano Ronaldo y un partido fatal: golpeó a un rival, se fue expulsado y los hinchas cantaron por Messi

Los pilotos argentinos de Fómula 2 y 3 que siguen los pasos de Franco Colapinto

Los pilotos argentinos de Fómula 2 y 3 que siguen los pasos de Franco Colapinto

Policiales
Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

La Ciudad
La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades
La Ciudad

La UNR suma tecnología de punta para potenciar la investigación científica en tres facultades

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Difunden alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

La línea 107 no funciona: habilitan un número alternativo para emergencias de salud

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial
la region

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados
Policiales

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína
Policiales

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón
La Ciudad

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Los jugadores de Newells, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Las mujeres del fútbol de Newells también reclaman por atrasos salariales

Por Gustavo Conti
Ovación

Las mujeres del fútbol de Newell's también reclaman por atrasos salariales

El Concejo recibirá a la familia del fallecido jugador de vóley de Central Córdoba

Por Matías Petisce
La Ciudad

El Concejo recibirá a la familia del fallecido jugador de vóley de Central Córdoba

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Por Matías Petisce
La Ciudad

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar
Economía

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina
Economía

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista
Zoom

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años
La Ciudad

Inversión educativa: 19 provincias destinan menos recursos que hace 10 años

Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado
OVACIÓN

Pornografía infantil: el futbolista al que allanaron no está detenido ni imputado

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Femicidio en V. G. Gálvez: la víctima había denunciado a su expareja por violencia

Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir chaleco para ir a Brasil
La Ciudad

Rosarino dueño de balneario se viralizó por sugerir "chaleco" para ir a Brasil

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados

Circunvalación, a oscuras: el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación, a oscuras: el gobierno nacional sigue sin reparar las fallas