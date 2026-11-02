Hacia dónde se mueve el capital sostenible En ClimaLab, jornada de innovación y financiamiento de la Semana del Clima, Banco Coinag mostró cómo el crédito puede impulsar proyectos sostenibles y abrir oportunidades productivas. 2 de noviembre 2026 · 16:12hs

En el panel sobre los actores y las herramientas que impulsan la inversión de impacto, Antonella Di Santo, gerente de sostenibilidad de Banco Coinag, expuso la estrategia para financiar proyectos con impacto ambiental y social.

“Medimos nuestro impacto por los proyectos que impulsa el financiamiento del banco”, sintetizó la presentación. El enfoque considera una tendencia global: inversores y clientes demandan información ambiental y social, mientras los mercados externos incorporan nuevas regulaciones. Desde Coinag también señalaron la oportunidad de acompañar la transformación productiva del interior.

En ese contexto, plantearon que la sostenibilidad puede ser un buen negocio: responder a las nuevas exigencias también permite desarrollar proyectos y abrir oportunidades de mercado. Según los datos expuestos, en un año casi triplicó su cartera sostenible. La transición energética concentra el mayor financiamiento y la demanda más consolidada de la región, seguida por la agricultura y ganadería regenerativa.

Así, la entidad organiza su oferta sostenible en cinco líneas: transición energética; agricultura y ganadería regenerativa; naturaleza y biodiversidad; industria verde y producción sostenible; e inclusión y desarrollo social.

A su vez, para facilitar la adopción de éstas soluciones, Coinag ofrece tasas especiales y plazos adaptados al ciclo productivo del tomador. La exposición mostró cómo la banca puede conectar capital, innovación y producción para convertir desafíos ambientales en proyectos concretos.