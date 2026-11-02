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El desafío del periodismo frente a la agenda ambiental

¿Qué lugar ocupan las problemáticas ambientales en la agenda periodística y cómo se comunican en los tiempos actuales?

Lara Pidal

Por Lara Pidal

2 de noviembre 2026 · 16:05hs
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El desafío del periodismo frente a la agenda ambiental

Esa fue una de las preguntas centrales del Taller de Comunicación Ambiental y Sostenibilidad, realizado en el marco de la Semana del Clima Rosario 2026, un espacio de formación e intercambio para reflexionar sobre los desafíos de informar acerca de las problemáticas ambientales y climáticas en la actualidad.

La actividad reunió distintas perspectivas sobre el papel del periodismo en la construcción de una agenda pública capaz de abordar estos temas con rigurosidad, claridad y cercanía. El encuentro contó con la participación de Tomás Barrandeguy, periodista de La Capital y licenciado en Periodismo por la Universidad Nacional de Rosario (UNR), especializado en medio ambiente, cambio climático, biodiversidad y clima; y Agustina López, periodista especializada en ambiente, ciencia y cambio climático, conductora del podcast El pez por la boca, de Bioguía, y colaboradora de Chequeado y Periodistas por el Planeta.

Impulsado por la FNGA, con el acompañamiento de Periodistas por el Planeta (PxP) y La Capital, el taller propuso analizar cómo comunicar los desafíos ambientales en distintas plataformas, captar el interés de las audiencias y promover una comprensión más profunda de los fenómenos que atraviesan a la sociedad.

El desafío de comunicar el ambiente en distintos formatos

Uno de los principales temas del encuentro fue la manera en que las noticias ambientales se construyen y circulan en los diferentes medios de comunicación. La conversación abordó tanto las particularidades de las redes sociales como las características de la cobertura en los medios gráficos generalistas.

Agustina López hizo hincapié en las estrategias para informar sobre cuestiones ambientales a través de las redes sociales, con especial atención a los recursos audiovisuales y las formas de captar la atención del público. En un escenario de circulación constante de contenidos, la periodista destacó la importancia de desarrollar narrativas capaces de despertar interés sin perder de vista la calidad de la información.

En ese sentido, también se puso sobre la mesa el riesgo del sensacionalismo en determinados contenidos. Frente a la necesidad de generar impacto y conectar con las audiencias, contar con fuentes confiables, verificar los datos y presentar la información correctamente resulta fundamental para evitar distorsiones y favorecer una comprensión adecuada de los problemas ambientales.

Por su parte, Tomás Barrandeguy abordó el tratamiento de las noticias ambientales en los medios gráficos generalistas y su impacto en la agenda informativa. Su exposición permitió reflexionar sobre el lugar que ocupan estas problemáticas en la cobertura cotidiana y los desafíos que implica incorporarlas de manera sostenida, más allá de acontecimientos puntuales o situaciones de emergencia.

La discusión también contempló la comunicación de fenómenos climáticos y riesgos ambientales, así como la cobertura de debates y negociaciones internacionales vinculados con el ambiente. Estos temas plantean el desafío de traducir procesos complejos en información accesible, sin simplificar en exceso sus causas, consecuencias o posibles respuestas.

Periodismo ambiental para construir una agenda pública

En un contexto en el que los desafíos climáticos y ambientales requieren cada vez mayor atención, la manera de comunicar también importa. La selección de los temas, el enfoque de las noticias y el tratamiento de las fuentes inciden en la visibilidad de estas problemáticas y en la forma en que la ciudadanía comprende su alcance.

En este sentido, el taller puso el foco en una pregunta que atraviesa al periodismo actual: cómo lograr que los temas ambientales interesen, se comprendan y tengan un lugar sostenido en la agenda pública, sin perder el rigor que exige informar sobre ellos.

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