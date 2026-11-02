Santa Fe abrió la convocatoria para una edición ampliada de Residencias Culturales

En 2027 el programa del Ministerio de Cultura permitirá que 240 jóvenes realizarán sus experiencias formativas. La inscripción se desarrolla de forma virtual del 2 al 16 de noviembre

El gobierno de Santa Fe , a través del Ministerio de Cultura , anuncia la apertura de la inscripción para la edición 2027 de las Residencias Culturales , una política pública de formación en acción que el año próximo volverá a ampliarse, a partir de la participación de 240 residentes en diversas localidades del territorio provincial. Destinada a jóvenes de 18 a 25 años, la convocatoria está abierta del lunes 2 al lunes 16 de noviembre de 2026, inclusive.

A través de la Resolución N° 554/2026, el Ministerio de Cultura actualizó y ordenó de manera integral la normativa del programa para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales, adecuarlo a la Constitución Provincial reformada y profundizar el proceso de despapelización en la administración pública mediante un trámite 100% digital en su primera instancia.

Las Residencias Culturales constituyen un trayecto pedagógico de formación en servicio y mediación cultural. Su propuesta busca promover el aprendizaje colaborativo, la circulación de saberes, el juego y la inteligencia artesanal en el ámbito público, construyendo puentes entre las instituciones culturales y la comunidad a través de la participación y el protagonismo de las juventudes.

El trayecto de las Residencias se llevará a cabo desde el 15 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2027. Cada residente cumplirá una carga de 12 horas semanales y percibirá una asignación estímulo mensual no remunerativa, acompañada por la cobertura de obra social (Iapos) y autoseguro provincial.

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El programa se desarrollará en más de 20 espacios provinciales distribuidos en las localidades de Cayastá, Rosario, San José del Rincón, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez, a las que se sumará además el programa Barrio Cultura Cotidiana, en Rosario.

La convocatoria estará abierta desde este lunes 2 de noviembre hasta el lunes 16 de noviembre de 2026 inclusive. Quienes tengan interés deberán completar el formulario online en carácter de declaración jurada a través de la plataforma oficial: www.santafecultura.gob.ar.

Requisitos excluyentes:

>> Tener entre 18 y 25 años de edad al momento de inscribirse.

>> Poseer título secundario completo o título en trámite.

>> Residir en la provincia de Santa Fe (en caso de no tener el domicilio actualizado en el DNI, se podrá acreditar con impuesto de inmueble o certificado del Registro Civil).

>> Disponibilidad horaria.

>> Contar con ID Ciudadana Nivel 3 generada (santafe.gob.ar/idciudadana/registro/).

>> Adjuntar en formato digital: foto 4x4 color, DNI (frente y dorso en un único PDF) y título secundario o constancia regular con código QR legible.

>> No desempeñarse en la administración pública (salvo ejercicio de docencia con un límite de hasta 12 horas cátedra).