Tras su paralización en 2023, se reactiva la construcción del Gasoducto Rosario Oeste

El proyecto había sido abandonado por el Gobierno nacional y ahora los trabajos alcanzaron una certificación del 80 por ciento

Las obras del Gasoducto Rosario Oeste, (o también llamado Del Gran Rosario) comenzaron a reactivarse tras haberse paralizado en el 2023 por la suspensión de los aportes que había comprometido el Gobierno Nacional.

A través de la gestión del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y de la empresa Enerfe, se logró y acelerar la construcción de la infraestructura energética clave que se encontraba paralizada desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación.

Con una inversión total de obra proyectada en 26.313.322.791 pesos financiada con recursos provinciales, los trabajos alcanzaron una certificación del 80,47 % de avance físico. “No hay provincia en el país que esté construyendo más de 700 kilómetros de gasoductos en todo su territorio”, remarcó el ministro Gustavo Puccini.

El proyecto presentaba un estado de parálisis al inicio de la actual gestión, habiendo sido recibido con un avance del 48,31 % tras reiterados incumplimientos de Nación iniciados en 2022. Ante esa situación, el Ejecutivo santafesino concretó en diciembre de 2024 un acuerdo con Litoral Gas y formalizó en enero de 2025 la renegociación contractual para asumir el financiamiento integral de la obra. A la fecha, la Provincia ya efectivizó pagos por 17.030.115.972 pesos, garantizando la continuidad de los trabajos en territorio.

A quiénes beneficiará el Gasoducto Rosario Oeste

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, expresó que la obra del Gasoducto Rosario Oeste beneficiará a “casi 84.000 viviendas, 50 grandes empresas y 800 comercios o pymes que van a poder tener acceso al gas”, asegurando que esta inyección de energía “va a ser fundamental para que muchas industrias que hoy están operando con otros combustibles, puedan disponer del gas y bajen los costos”.

>> Leer más: Adjudican la obra de ampliación del Gasoducto Gran Rosario

El funcionario recordó que el Gobierno Provincial avanza actualmente con seis gasoductos, lo que se transcribe en “casi 615 kilómetros de caño a más de 45 localidades y una inversión de casi 200 mil millones”, y reconoció que Santa Fe necesita “más caudal de gas para muchas inversiones que generan trabajo”.

En ese sentido, Puccini afirmó que las provincias de la Región Centro necesitan tener acceso al gas que se genere desde Vaca Muerta, porque “se proyecta que en el 2030-2031 ingresen divisas por 50 mil millones de dólares a Argentina por lo que se va a exportar en materia de energía”, pero también que ese gas llegue “a nuestras industrias, para que tengan un insumo más barato para el costo operativo y generen más valor agregado, pudiendo exportar y competir de manera global, trayendo más divisas al país”.

Cómo es el plan de obra

El presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa aseguró que “al alcanzar el 80 % de ejecución de los trabajos la semana pasada, se habilitaron 1.600 millones de pesos para continuar la ejecución” y mencionó que se prevé completar una etapa a fin de año y terminar el conjunto para abril del año siguiente.

El senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, destacó que la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, “impulsa inversiones y avanza en obras para ampliar el acceso al gas en localidades que esperaron durante décadas”, reconociendo que estas conexiones “fortalecerán el uso residencial y la matriz productiva de la región”.

>> Leer más: Buscan completar un gasoducto clave para abastecer a la industria santafesina

Por su parte, el CEO de Litoral Gas, Dante Dell’Elce, afirmó que la obra permitirá llegar con gas “a nuevas localidades, nuevos vecinos y nuevas industrias”, como así también “fortalecerá el funcionamiento de todo el sistema que opera Litoral Gas en el Gran Rosario”.

La obra contempla más de 38 kilómetros de extensión total de red, distribuidos en 35.555 metros de ramales principales y 3.295 metros de redes de distribución. Su puesta en marcha sumará un cuarto ingreso al sistema de gas de Rosario y brindará un mayor caudal a la red existente en toda la región, beneficiando de manera directa a 84.550 viviendas, 3.382 pymes e instituciones, y 70 grandes industrias.

El tendido asegurará suministro domiciliario e industrial en Rosario (con 61.688 viviendas alcanzadas), Funes (12.500), Roldán (3.700) e Ibarlucea (3.830). Asimismo, generará mayor factibilidad técnica para futuras conexiones y ampliaciones del servicio en las localidades de Soldini (202 hogares), Granadero Baigorria (1.340) y Capitán Bermúdez (1.290), apuntalando el desarrollo económico y la calidad de vida de todo el cordón metropolitano.

Gasoductos para el desarrollo

La finalización del Gasoducto Rosario Oeste se inscribe dentro de la política estratégica “Gasoductos para el Desarrollo”, impulsada por el Gobierno de Santa Fe para transformar la matriz energética provincial en un vector directo de competitividad productiva.

A través de este plan, la Provincia prioriza la ejecución de infraestructura gasífera clave en los principales nodos urbanos y productivos, garantizando el suministro necesario para la radicación y ampliación de industrias, la generación de empleo genuino y el acceso equitativo al gas por red para miles de santafesinos.