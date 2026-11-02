La Capital | La Ciudad | construcción

Tras su paralización en 2023, se reactiva la construcción del Gasoducto Rosario Oeste

El proyecto había sido abandonado por el Gobierno nacional y ahora los trabajos alcanzaron una certificación del 80 por ciento

2 de noviembre 2026 · 16:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
El ministro de Desarrollo Productivo

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, expresó que la obra del Gasoducto Rosario Oeste beneficiará a “casi 84.000 viviendas"

Las obras del Gasoducto Rosario Oeste, (o también llamado Del Gran Rosario) comenzaron a reactivarse tras haberse paralizado en el 2023 por la suspensión de los aportes que había comprometido el Gobierno Nacional.

A través de la gestión del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y de la empresa Enerfe, se logró y acelerar la construcción de la infraestructura energética clave que se encontraba paralizada desde la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación.

Con una inversión total de obra proyectada en 26.313.322.791 pesos financiada con recursos provinciales, los trabajos alcanzaron una certificación del 80,47 % de avance físico. “No hay provincia en el país que esté construyendo más de 700 kilómetros de gasoductos en todo su territorio”, remarcó el ministro Gustavo Puccini.

El proyecto presentaba un estado de parálisis al inicio de la actual gestión, habiendo sido recibido con un avance del 48,31 % tras reiterados incumplimientos de Nación iniciados en 2022. Ante esa situación, el Ejecutivo santafesino concretó en diciembre de 2024 un acuerdo con Litoral Gas y formalizó en enero de 2025 la renegociación contractual para asumir el financiamiento integral de la obra. A la fecha, la Provincia ya efectivizó pagos por 17.030.115.972 pesos, garantizando la continuidad de los trabajos en territorio.

A quiénes beneficiará el Gasoducto Rosario Oeste

Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, expresó que la obra del Gasoducto Rosario Oeste beneficiará a “casi 84.000 viviendas, 50 grandes empresas y 800 comercios o pymes que van a poder tener acceso al gas”, asegurando que esta inyección de energía “va a ser fundamental para que muchas industrias que hoy están operando con otros combustibles, puedan disponer del gas y bajen los costos”.

>> Leer más: Adjudican la obra de ampliación del Gasoducto Gran Rosario

El funcionario recordó que el Gobierno Provincial avanza actualmente con seis gasoductos, lo que se transcribe en “casi 615 kilómetros de caño a más de 45 localidades y una inversión de casi 200 mil millones”, y reconoció que Santa Fe necesita “más caudal de gas para muchas inversiones que generan trabajo”.

En ese sentido, Puccini afirmó que las provincias de la Región Centro necesitan tener acceso al gas que se genere desde Vaca Muerta, porque “se proyecta que en el 2030-2031 ingresen divisas por 50 mil millones de dólares a Argentina por lo que se va a exportar en materia de energía”, pero también que ese gas llegue “a nuestras industrias, para que tengan un insumo más barato para el costo operativo y generen más valor agregado, pudiendo exportar y competir de manera global, trayendo más divisas al país”.

Cómo es el plan de obra

El presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa aseguró que “al alcanzar el 80 % de ejecución de los trabajos la semana pasada, se habilitaron 1.600 millones de pesos para continuar la ejecución” y mencionó que se prevé completar una etapa a fin de año y terminar el conjunto para abril del año siguiente.

El senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, destacó que la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, “impulsa inversiones y avanza en obras para ampliar el acceso al gas en localidades que esperaron durante décadas”, reconociendo que estas conexiones “fortalecerán el uso residencial y la matriz productiva de la región”.

>> Leer más: Buscan completar un gasoducto clave para abastecer a la industria santafesina

Por su parte, el CEO de Litoral Gas, Dante Dell’Elce, afirmó que la obra permitirá llegar con gas “a nuevas localidades, nuevos vecinos y nuevas industrias”, como así también “fortalecerá el funcionamiento de todo el sistema que opera Litoral Gas en el Gran Rosario”.

La obra contempla más de 38 kilómetros de extensión total de red, distribuidos en 35.555 metros de ramales principales y 3.295 metros de redes de distribución. Su puesta en marcha sumará un cuarto ingreso al sistema de gas de Rosario y brindará un mayor caudal a la red existente en toda la región, beneficiando de manera directa a 84.550 viviendas, 3.382 pymes e instituciones, y 70 grandes industrias.

El tendido asegurará suministro domiciliario e industrial en Rosario (con 61.688 viviendas alcanzadas), Funes (12.500), Roldán (3.700) e Ibarlucea (3.830). Asimismo, generará mayor factibilidad técnica para futuras conexiones y ampliaciones del servicio en las localidades de Soldini (202 hogares), Granadero Baigorria (1.340) y Capitán Bermúdez (1.290), apuntalando el desarrollo económico y la calidad de vida de todo el cordón metropolitano.

Gasoductos para el desarrollo

La finalización del Gasoducto Rosario Oeste se inscribe dentro de la política estratégica “Gasoductos para el Desarrollo”, impulsada por el Gobierno de Santa Fe para transformar la matriz energética provincial en un vector directo de competitividad productiva.

A través de este plan, la Provincia prioriza la ejecución de infraestructura gasífera clave en los principales nodos urbanos y productivos, garantizando el suministro necesario para la radicación y ampliación de industrias, la generación de empleo genuino y el acceso equitativo al gas por red para miles de santafesinos.

Noticias relacionadas
Rioja al 900: preocupación de vecinos de microcentro por usurpación y violencia en dos inmuebles.

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

Desde los 13 años, los rosarinos pueden votar qué espacios públicos renovar a través del Presupuesto Participativo

Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo 2027: cómo votar

El SMN prevé que las lloviznas dominarán el tiempo del sábado en Rosario.

El Niño marca el pulso del verano: qué anticipa el SMN para Santa Fe

Contrastes. En barrio Refinería, lujosos emprendimientos inmobiliarios conviven con barrios precarios sin acceso a servicios.

Los barrios populares de Rosario crecieron el 7% en la última década, menos que en el resto del país

Las más leídas

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

Lo último

El mapa inmobiliario de Rosario: cuáles son los cuatro barrios más buscados y cuánto cuesta el metro cuadrado

El mapa inmobiliario de Rosario: cuáles son los cuatro barrios más buscados y cuánto cuesta el metro cuadrado

Hacia dónde se mueve el capital sostenible

Hacia dónde se mueve el capital sostenible

Santa Fe abrió la convocatoria para una edición ampliada de Residencias Culturales

Santa Fe abrió la convocatoria para una edición ampliada de Residencias Culturales

El mapa inmobiliario de Rosario: cuáles son los cuatro barrios más buscados y cuánto cuesta el metro cuadrado

Un estudio de la Universidad de San Andrés revela qué zonas concentran mayor interés entre los compradores. Los departamentos aumentaron 7,5% en dólares durante el último año, con importantes diferencias de precios según la ubicación.

El mapa inmobiliario de Rosario: cuáles son los cuatro barrios más buscados y cuánto cuesta el metro cuadrado
Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de condena a perpetua
Policiales

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de condena a perpetua

Nación reglamentó el régimen de zona cálida: qué pasa con los subsidios en Santa Fe
Economía

Nación reglamentó el régimen de zona cálida: qué pasa con los subsidios en Santa Fe

Conmoción en Esperanza: la autopsia reveló nuevos detalles sobre la muerte del empresario y su esposa
Policiales

Conmoción en Esperanza: la autopsia reveló nuevos detalles sobre la muerte del empresario y su esposa

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje
Policiales

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900
Ciudad

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

Las más leídas
Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

Ovación
Cecilia Dieleke ganó el oro y obtuvo la primera medalla argentina en Dakar 2026
Ovación

Cecilia Dieleke ganó el oro y obtuvo la primera medalla argentina en Dakar 2026

Cecilia Dieleke ganó el oro y obtuvo la primera medalla argentina en Dakar 2026

Cecilia Dieleke ganó el oro y obtuvo la primera medalla argentina en Dakar 2026

Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

La dirigencia de Newells levantó otra inhibición de un jugador paraguayo

La dirigencia de Newell's levantó otra inhibición de un jugador paraguayo

Policiales
Conmoción en Esperanza: la autopsia reveló nuevos detalles sobre la muerte del empresario y su esposa
Policiales

Conmoción en Esperanza: la autopsia reveló nuevos detalles sobre la muerte del empresario y su esposa

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de condena a perpetua

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de condena a perpetua

Asalto en zona sudoeste: un chofer de app fue a tomar un servicio y le robaron el auto

Asalto en zona sudoeste: un chofer de app fue a tomar un servicio y le robaron el auto

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

La Ciudad
El mapa inmobiliario de Rosario: cuáles son los cuatro barrios más buscados y cuánto cuesta el metro cuadrado
La Ciudad

El mapa inmobiliario de Rosario: cuáles son los cuatro barrios más buscados y cuánto cuesta el metro cuadrado

Tras su paralización en 2023, se reactiva la construcción del Gasoducto Rosario Oeste

Tras su paralización en 2023, se reactiva la construcción del Gasoducto Rosario Oeste

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo 2027: cómo votar

Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo 2027: cómo votar

El peronismo que viene, un libro con más de 50 voces para saber a dónde va el movimiento
Política

"El peronismo que viene", un libro con más de 50 voces para saber a dónde va el movimiento

Comenzó el Cyber Monday: cómo aprovechar las ofertas y evitar caer en estafas
Economía

Comenzó el Cyber Monday: cómo aprovechar las ofertas y evitar caer en estafas

Hallaron muertas a una mujer y su hija en una vivienda de Santa Fe
La Región

Hallaron muertas a una mujer y su hija en una vivienda de Santa Fe

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo
Policiales

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo

El tiempo en Rosario: lunes nublado y martes con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes nublado y martes con alerta amarillo por tormentas

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa
Policiales

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: Dijeron que me iban a matar
Ovación

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: "Dijeron que me iban a matar"

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández
Política

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Aumentó el colectivo en Buenos Aires y el boleto mínimo se fue a 956 pesos
Información General

Aumentó el colectivo en Buenos Aires y el boleto mínimo se fue a 956 pesos

Un avión con nueve pasajeros cayó y explotó en una avenida en Florida
Información General

Un avión con nueve pasajeros cayó y explotó en una avenida en Florida

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe
Policiales

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe

La Ucedé eligió a Mansilla de Souza como presidente del Comité Nacional
Política

La Ucedé eligió a Mansilla de Souza como presidente del Comité Nacional

Un hombre de Las Parejas se cansó del ruido de las motos y salió a la calle a los tiros
La Región

Un hombre de Las Parejas se cansó del ruido de las motos y salió a la calle a los tiros

Ya hay consultas para la compra de departamentos de la Villa Suramericana

Por Emmanuel Paz, para La Capital
Negocios

Ya hay consultas para la compra de departamentos de la Villa Suramericana

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario
La Ciudad

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario

La ronda Rigi en Rosario reunió 43 grandes inversores que buscan proveedores
Economía

La ronda Rigi en Rosario reunió 43 grandes inversores que buscan proveedores

Más de mil personas se sumaron a los circuitos de la maratón de la UNR
La Ciudad

Más de mil personas se sumaron a los circuitos de la maratón de la UNR

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder elegir representantes
La Ciudad

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder elegir representantes

El trasfondo de la salidera a un jubilado: Era dinero para sueldos y alquileres
Policiales

El trasfondo de la salidera a un jubilado: "Era dinero para sueldos y alquileres"