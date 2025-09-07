La Capital | Zoom | Netflix

Netflix: la película británica que combina misterio y humor

La historia, de dos horas, gira en torno a un crimen que sacude la tranquilidad de la campiña inglesa y que esconde un entramado de delitos oscuros

7 de septiembre 2025
El club del crimen de los jueves se encuentra entre lo más visto en Netflix

"El club del crimen de los jueves" se encuentra entre lo más visto en Netflix

El catálogo de Netflix se renueva constantemente y, entre tantas opciones que tienen los usuarios, muchas veces elegir se vuelve una tarea difícil. Sin embargo, hay una película británica que está causando furor desde su estreno y existen diversos motivos por los cuales los usuarios no dejan de darle play.

“El club del crimen de los jueves” ofrece una historia llena de misterio, suspenso y tensiones, pero sin perder el tinte cómico y satírico que la hace especial. “Ahora que están jubilados, Elizabeth, Joyce, Ibrahim y Ron disfrutan resolviendo crímenes antiguos, hasta que se ven envueltos en un homicidio de la vida real”, adelanta su sinopsis.

La película, basada en la novela de Richard Osman, presenta a un carismático y particular grupo de jubilados con una impronta detectivesca que ejercitan cada jueves en su comunidad de retiro. Pero, tal como adelanta la sinopsis, la verdadera historia comienza cuando su curiosidad los mete de lleno en un caso real que parece no tener solución.

La historia dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Celia Imrie, está filmada en la campiña inglesa y promete una justa combinación entre el misterio y el humor, potenciado por el magnetismo de sus personajes.

Por qué ver “El club del crimen de los jueves”

Esta película británica es ideal para aquellos que disfrutan de las producciones complejas llena de misterio pero también de aquellas “pochocleras” que pueden verse de pasada. El caso a resolver promete generar intriga y compromiso en el espectador, pero al mismo tiempo la narración permite un abordaje distendido.

Además, sus carismáticos personajes abordan el conflicto con actitud, combinando momentos de decisión y firmeza con deslices y confusiones. El rasgo principal de todos ellos es que, al final de cuentas, todos son simplemente humanos.

Por su parte, la elegancia de los diseños de interiores y los llamativos exteriores, le dan un marco pintoresco y llamativo a la historia.

Trailer de “El club del crimen de los jueves”

