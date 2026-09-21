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Empiezan obras obligatorias y el puente Rosario-Victoria tendrá tránsito reducido

Las tareas comenzarán este lunes, por un mes y medio. El tránsito circulará alternado las 24 horas en el puente Rosario-Victoria

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

21 de septiembre 2026 · 06:10hs
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El puente Rosario Victoria inició un plan de contingencia para mejorar su transitabilidad. Ahora

El puente Rosario Victoria inició un plan de contingencia para mejorar su transitabilidad. Ahora, alternarán el tránsito por obras de losas de hormigón en el kilómetro 59,2 de la ruta 174.

Finalizada las obras de puesta en valor en los 60 kilómetros del puente Rosario-Victoria, ahora se viene una etapa de obras obligatorias en el enlace vial. Y para ello, está previsto que a partir de hoy se ejecuten a nuevo las losas de hormigón a la altura del kilómetro 59 sobre la llegada a la rotonda victoriense en ambos sentidos de circulación. Es por ello que el tránsito circulará de manera alternada a partir de este lunes y por un mes y medio.

Según informó a La Capital la flamante concesionaria de la ruta nacional 174, las tareas comenzarán en las primeras horas de este el lunes y tendrán una duración estimada de unos 45 días. Justamente, durante la ejecución de esta obra, Conexión Alto Delta advirtió que el tránsito circulará de manera alternada las 24 horas, por lo que se anticipan demoras en el sector.

>>Leer más: Puente Rosario-Victoria: la nueva concesionaria adelantó cuáles son los plazos para reparar la ruta

Se trata de la segunda etapa, que de ahora en más están dentro de las obras obligatorias de la conexión física con Victoria, precisamente a la altura del kilómetro 59,2.

En este sector se llevará adelante la ejecución de losas de hormigón en ambos sentidos de circulación, que permitirán dar continuidad y empalmar con las losas realizadas durante la primera etapa de las obras del plan inicial, que incluyó la eliminación de ahuellamientos, nueva señalización vertical y horizontal, tramos de repavimentación y bacheo, recambio de luminarias, despeje de malezas en banquinas, reparación de guardarrails y la instalación del nuevos sistema de cobro de peaje, entre otros.

>>Leer más: Tras arreglar la ruta del Puente Rosario-Victoria, ahora aumenta el peaje

La recuperación del sistema de iluminación del Puente Rosario-Victoria incorporó tecnología Led, un plan de bacheo y el repintado de los 60 kilómetros de la ruta nacional 174. Ahora se viene un fuerte reajuste en el valor del peaje.

La recuperación del sistema de iluminación del Puente Rosario-Victoria incorporó tecnología Led, un plan de bacheo y el repintado de los 60 kilómetros de la ruta nacional 174. Ahora se viene un fuerte reajuste en el valor del peaje.

Si bien esta obra, está incluida en los pliegos dentro de las obligatorias y figuran en el contrato de concesión, la misma estaba prevista inicialmente para el próximo año. La concesionaria (integrada por las rosarinas Obring, Edeca, Rovial, y las entrerrianas Pietroboni y Pitón) se decidió adelantar la ejecución de estos trabajos, con el objetivo de continuar con las tareas de mejora de la calzada para adicionar mayor seguridad al camino.

Tránsito alternado y reducido

La obra tendrá una duración estimada de un mes y medio. Durante todo el período de ejecución, el tránsito deberá circular de manera alternada por el sector de obras durante las 24 horas del día, por lo que se prevé la generación de demoras en ese tramo.

Según indicaron desde la contratista los equipos de trabajo dispondrán de la señalización correspondiente y realizarán tareas de advertencia y orientación a los conductores a fin de garantizar condiciones adecuadas de circulación y seguridad en la zona intervenida.

Desde la concesionaria se solicita especialmente a los usuarios del corredor "circular con máxima atención, respetar la señalización y las indicaciones del personal afectado a la obra, reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad al atravesar el sector".

>>Leer más: Puente Rosario-Victoria: el tránsito con Telepase trepó al 50 %

Asimismo, Conexión Alto Delta pidió colaboración y comprensión de los usuarios durante el desarrollo de estos trabajos, que forman parte de las acciones destinadas a "mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad del corredor vial".

En su página oficial, la concesionaria resumió lo hecho desde que se hicieron cargo de la traza a comienzos de año: 9.600 toneladas para bacheo, unos 70 kilómetros de sellado de fisuras, pintura en asfalto a lo largo de la ruta, 540 nuevos carteles de señalización, 460 luminarias de tecnología led, 12 nuevas boyas para balizamiento fluvial, reacondicionamiento en las juntas de los 13 puentes, y las nuevas losas de hormigón en la llegada a Victoria.

Desde que comenzó el cobro del peaje en el puente Rosario-Victoria con sistema Telepase y pago electrónico, el sistema de cobro que tiene beneficios y descuentos alcanzó el 50 por ciento de los usuarios.

Desde que comenzó el cobro del peaje en el puente Rosario-Victoria con sistema Telepase y pago electrónico, el sistema de cobro que tiene beneficios y descuentos alcanzó el 50 por ciento de los usuarios.

Ocho de cada diez

Según datos de Conexión Alto Delta, ya se superó el 80 % del paso vehicular con peaje a través del Telepase, algo considerado muy positivo para la futura implementación del Free Flow. Aún resta superar cómo se establecerán la aplicación de multas.

La concesionaria había presentado una oferta de peaje de 3.385,80 pesos, por debajo del tope oficial de $4.050 y apenas por encima de la tarifa de referencia fijada en $3.300. Esto fue para las estimaciones de arranque. Luego el gobierno nacional actualizó cuadros tarifarios y avaló el actual esquema.

>>Leer más: El puente Rosario-Victoria recupera todas sus luces e incorpora tecnología led

Hoy a través del Telepase los coches particulares pagan 5.061 pesos, coches con rueda doble y hasta 4 ejes el valor es de 10.122,86 pesos y a partir de allí y de acuerdo al número de ejes, altura y peso de los rodados desde los 15 mil hasta los 45 mil pesos. El peaje duplica su valor si el pago es electrónico y no está adherido al sistema automático de cobro.

En este proceso de modernización, la consolidación del sistema Telepase se posiciona como la mejor opción de pago recomendada por la concesionaria, no solo por la fluidez que aporta al tránsito al evitar detenciones prolongadas, sino también por el beneficio directo al bolsillo del conductor, ya que el costo se reduce a la mitad en comparación con el pago electrónico manual.

Atención al usuario

Y para facilitar esta migración de sistemas de pago, las oficinas de atención al usuario mantienen un esquema de atención de lunes a sábado, de 8 a 20, donde se puede gestionar la oblea de manera gratuita y personalizada, para luego cargarle saldo y así comenzar a utilizarla.

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