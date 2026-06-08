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Murió la reconocida actriz argentina María Rosa Fugazot

La actriz, que participó en "Operación JaJa", "Los Roldán", "Amas de casa desesperadas" y "El Puntero", fue hallada sin vida en su departamento en Palermo

8 de junio 2026 · 09:43hs
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La actriz falleció a sus 83 años

La actriz falleció a sus 83 años

La reconocida actriz argentina María Rosa Fugazot falleció a los 83 años. La artista fue hallada sin vida este lunes en su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

Con una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, Fugazot participó a lo largo de su carrera en numerosas telenovelas y producciones de ficción argentinas, entre ellas "Los Roldán", "Amas de casa desesperadas" y "El Puntero".

Hasta el momento, no se dieron a conocer oficialmente las causas de su fallecimiento. Cabe recordar que hace poco más de un año la actriz atravesó la dolorosa pérdida de su hijo, el actor y director René Bertrand, quien falleció a los 53 años tras enfrentar una enfermedad ósea que le provocó severas complicaciones de salud.

>> Leer más:Murió Chunchuna Villafañe, destacada actriz de cine, teatro y televisión

Quién era María Rosa Fugazot

María Rosa Fugazot nació el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López. Era hija de los artistas Roberto Fugazot y María Esther Gamas, por lo que creció vinculada al mundo del espectáculo desde muy temprana edad.

Debutó en el cine en 1966 con la película "Las locas del conventillo" y, a partir de entonces, construyó una extensa y destacada carrera que la convirtió en una de las actrices más reconocidas de la Argentina. En televisión formó parte de históricos ciclos como "Operación Ja-Já", dirigido por Hugo y Gerardo Sofovich.

A lo largo de su trayectoria también participó en producciones como "Los superagentes contra los fantasmas", "El rey de los exhortos", "Los caballeros de la cama redonda", "Los Roldán", "Amas de casa desesperadas", "El Puntero" y "Simona", entre muchas otras.

En teatro desarrolló una carrera igualmente destacada, participando en reconocidas obras como "La casa de Bernarda Alba", "El jardín de los cerezos", "Espíritu travieso", "La pulga en la oreja", "Locos de verano", "Así es la vida", y "Chicago",

En cuanto a su vida personal, Fugazot estuvo casada con el actor César Bertrand y fue madre del cantante Javier Caumont y del actor René Bertrand, que falleció en 2025.

>> Leer más: Murió Gaby Ferrero, reconocida actriz de cine, teatro y televisión, a los 64 años

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