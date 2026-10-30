Murió el cantante Juan Marcelo, exmiembro del dúo Juan y Juan

El artista falleció a los 82 años. Fue despedido en redes por su ex compañero de proyecto Juan Eduardo Carballo

Juan Marcelo, una de las dos partes del dúo Juan y Juan, falleció el miércoles pasado a los 82 años

Juan Marcelo, multifacético artista y exmiembro del dúo Juan y Juan, murió el miércoles pasado a los 82 años. La noticia fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices (AAAA) a través de un comunicado.

“Despedimos al cantante y compositor Juan Marcelo, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la ficción televisiva argentina. Sus canciones acompañaron telenovelas que forman parte de nuestra memoria popular. Nuestras condolencias a sus familiares y amistades en este triste momento”, expresó la institución.

Las canciones del dúo sonaron en programas como “Alta Tensión”, “Sótano Beat” y “Sábados circulares”, conducido por Pipo Mancera, y los llevaron a compartir escenarios con figuras como Sandro, Los Gatos y Joan Manuel Serrat.

Como solista, Juan Marcelo estuvo muy vinculado al mundo de las telenovelas: su música sonó en “Rolando Rivas, taxista”, “Mi hombre sin noche”, “Dos a quererse” y “Piel naranja”. Para “Amo y señor”, protagonizada por Arnaldo André y Luisa Kuliok, compuso e interpretó “Eso me pasa por volar”, y también interpretó un papel como actor.

La despedida de su compañero en Juan y Juan

Juan Eduardo Carballo, su compañero de muchos años en Juan y Juan, le dedicó unas sentidas palabras de despedida en redes. “Cruzamos los Andes, los Pirineos, el Himalaya, el desierto de Atacama y las selvas de África juntos, pero justo en la última... tu mula se empacó. Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca... siempre juntos”, escribió junto a una foto de ambos en la juventud.

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Ambos se conocieron en Mar del Plata, en el programa “Sábados de mar y sierra”, de Canal 8, mientras buscaban dar sus primeros pasos como artistas. De regreso en Buenos Aires, empezaron a componer juntos. Comenzaron a presentarse como dúo a partir de un consejo de Ricardo Kleinman, creador y productor del recordado ciclo radial “Modart en la noche”.

Como Juan y Juan, lanzaron canciones como “Balada para un gordo”, “Bailando en una pata”, “Un día de calor”, “Hay que alegrar al corazón” y “Ahora que soy libre”, entre muchas otras.

En las últimas décadas, volvieron a compartir proyecto: en 2014 colaboraron con Scholas Occurrentes, una iniciativa impulsada por el Papa Francisco.

