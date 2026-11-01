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En vivo: Newell's reaccionó y le empató a Unión con un gol de carambola

El equipo de Kudelka recibe a Unión en el Coloso, en busca del boleto a los octavos de final del Clausura.

1 de noviembre 2026 · 18:29hs
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Santiago Solari intenta una chilena ante Unión.

Virginia Benedetto / La Capital

Santiago Solari intenta una chilena ante Unión.

Newell’s está un paso de la clasificación a la fase final. El hincha rojinegro tiene motivaciones suficientes para acompañar al conjunto de Frank Kudelka y esperanzarse con la oportunidad de clasificar ya mismo a la fase final. Este es un objetivo deseado desde que empezó el torneo, que se encuentra cerca, a dos fechas de que finalice la etapa que definirá los que ingresarán a los octavos de final. Seguilo en vivo por La Capital.

Incidencias del partido

75' gol de Newell's.

59' gol de Unión: Ludueña.

Comenzó el segundo tiempo.

Inconvenientes antes de la reanudación.

Final del primer tiempo 0 a 0.

Dos chances netas de Unión: fallaron sus remates Estigarribia y Palacios.

En un partido muy luchado no se sacan ventajas en el Coloso.

La Previa

Newell’s tendrá en sus manos la clasificación. Dependerá de sí mismo para que se convierta en realidad. Le alcanzará con la victoria. Un triunfo le permitirá sacar una diferencia de puntos indescontable a dos que lo persiguen y están afuera del grupo de los clasificados, Unión, que lo visitará hoy y San Lorenzo, que igualó ayer 2 a 2 con Vélez. El Tate está 4 puntos abajo de la Lepra y el Ciclón quedó a 2.

El año empieza a finalizar para Newell’s con otro semblante. Un rostro muy distinto al que mostraba en la apertura de la temporada y los meses siguientes, cuando predominaba el nerviosismo por el temor al descenso.

>> Leer más: San Lorenzo empató y Newell's clasificará a la fase final si derrota a Unión

Las estadísticas de Newell's y Unión

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