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El FBI acusa a Corea del Norte de robar 6.300 millones de dólares a Binance

Es el mayor hackeo de criptomonedas de la historia. Investigadores lideran un "juego del gato y el ratón" para rastrear los fondos

1 de noviembre 2026 · 19:26hs
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El FBI acusa a Corea del Norte de robar 6.300 millones de dólares a Binance

El FBI aseguró que el robo de unos 6.300 millones de dólares a Binance, que se produjo en un lapso de pocos minutos y se convirtió en el mayor atraco de criptomonedas de la historia, fue orquestado por hackers norcoreanos.

La agencia señaló en un comunicado que el ataque de esta semana estuvo vinculado a una “actividad cibernética maliciosa” de una entidad conocida como TraderTraitor, los mismos actores detrás del hackeo de Bybit, que sustrajo 1.500 millones de dólares el año pasado.

El FBI pidió a las plataformas de intercambio de criptomonedas y a las empresas de análisis de blockchain que bloqueen las transacciones vinculadas a diversas direcciones para asegurarse de que el dinero no sea blanqueado para ocultar su origen.

También indicó que su investigación determinó que TraderTraitor estaba convirtiendo los activos robados principalmente en la criptomoneda ethereum. El FBI prevé que TraderTraitor intentará ahora convertir los activos mediante DeFi y “servicios de intercambio instantáneo”.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que los investigadores aún no estaban seguros de que Corea del Norte estuviera implicada. “No me preocupa. Estamos enterándonos de ello. No sabemos si es Corea del Norte”, dijo desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

El experto en criptomonedas Ari Redbord afirmó que espera que los hackers dividan los activos robados en partes e intenten blanquearlos a través de operaciones más pequeñas para eludir la detección, un proceso que podría desarrollarse durante meses. “Es un robo bancario, en este caso, a la velocidad de Internet. Sin embargo, también podemos rastrear y seguir esos fondos en tiempo real para construir investigaciones, interrumpir las operaciones y recuperar fondos mediante incautaciones”, precisó Redbord, director de políticas de la firma de inteligencia de blockchain TRM Labs.

“Ahora es un juego del gato y el ratón”, sostuvo.

En el ciberataque del jueves robaron 6.300 millones de dólares en bitcoin y otras monedas digitales de Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, en lo que varios expertos en criptomonedas dijeron que presentaba las características distintivas de un hackeo norcoreano.

La empresa indicó que tenía suficiente volumen reservado en la misma moneda digital que fue robada para cubrir el 90 % de los activos faltantes y prometió que los clientes serían reembolsados por completo.

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