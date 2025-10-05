Franco Colapinto sorprendió con su playlist: qué escucha el piloto argentino

La Capital | Ovación | Franco Colapinto

5 de octubre 2025 · 12:21hs
En la previa del Gran Premio de Singapur, el piloto argentino Franco Colapinto fue protagonista de un momento curioso durante una dinámica con su equipo, Alpine, que decidió ponerlo a prueba con una pregunta fuera del paddock: “Si tuvieras que escuchar una canción en repetición, ¿cuál sería?”

Lejos de las respuestas más esperables del ambiente automovilístico, el joven corredor eligió dos temas que despertaron ternura y sorpresa entre los fanáticos: “Tu jardín con enanitos”, del cantante español Melendi, y “La historia del taxi”, del guatemalteco Ricardo Arjona.

El video con su respuesta fue compartido por la escudería francesa en redes sociales y rápidamente se volvió viral entre los seguidores del piloto, que celebraron su elección con memes, comentarios y mensajes de apoyo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1974775318826320260&partner=&hide_thread=false

Colapinto, que continúa consolidándose en el mundo de la Fórmula 1, suele mostrarse relajado y espontáneo fuera de las pistas, algo que sus fans agradecen. En esta ocasión, su inesperada playlist reveló un costado más romántico y nostálgico, muy distinto al de la velocidad y la competencia.

Franco Colapinto, excelente largada y carrera de aguante con una estrategia que no funcionó

Franco Colapinto hizo una gran carrera en Singapur con lo que poco que tenía, volvió a terminar todas las que largó y finalizó 16° penando con una estrategia errónea, que le hizo aguantar con gomas medias durante casi 50 vueltas. Gran largada y final adelante de Pierre Gasly. Ganó George Russell.

Por supuesto, el argentino no se fue nada conforme. No le hace ninguna gracia que no pueda pelear mejor y que al final sean varios los que lo superen sin oponer resistencia. Es más, dijo que la carrera fue "un desastre" para ambos Alpine.

También señaló que la carrera fue muy larga. De hecho, sin incidentes y con un tremendo calor y humedad, Russell la terminó en más de una hora y 40 minutos. No es un dato menor, con 10 minutos menos hubiera terminado delante de Sainz, por ejemplo. Cuando el español lo superó fue en la vuelta 54 de 62 y Colapinto estaba 12°.

