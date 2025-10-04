Osqui Guzmán denunció que una policía le retuvo su DNI por su "color de piel"

"El algoritmo te reconoció, vos sos chorro" le dijo la mujer, quien además lo golpeó con la macana. Catarata de mensaje de solidaridad de sus colegas

El actor y humorista Osqui Guzmán utilizó sus redes sociales para denunciar un episodio de discriminación que le tocó sufrir por parte de una mujer policía de la Ciudad de Buenos Aires . El hecho, que ocurrió cerca de subte el pasado miércoles cerca de las 18.30, generó una ola de repudio y solidaridad en el ámbito artístico.

Osqui Guzmán relató que el incidente comenzó al salir de una entrevista en un canal de streaming cuando una mujer policía le solicitó su Documento Nacional de Identidad (DNI) "de malas formas". El actor mostró el documento pero, por desconfianza ante la actitud de la oficial, se negó a entregarlo, momento en el cual ella se lo quitó de la mano .

Al reclamar que le devolviera el DNI, la situación escaló a la agresión verbal. Según el testimonio del actor, la oficial lo acusó falsamente de ser un delincuente: "El algoritmo te reconoció. Vos sos chorro, vos sos chorro. ¿Qué te pensás que no te conozco? Sabemos lo que hacés" , le dijo. La policía continuó con los agravios, preguntándole si era peruano y afirmando que él ya había estado en la cárcel, mientras Guzmán insistía: "Soy argentino, te estás equivocando."

La confrontación se tornó física cuando el actor se negó a callar. Guzmán relató que la agente sacó la macana y lo golpeó en la cabeza, en la zona de la nuca . El actor, quien posteriormente se realizó estudios médicos que confirmaron que no tenía lesiones graves ("me hice una placa y por suerte no tengo nada"), decidió hacer pública la denuncia debido a la angustia que le provocó el hecho, confesando que no había podido dormir por dos días.

El eje central de su descargo fue la denuncia de discriminación racial, señalando directamente el móvil de la agresión: "Me pidió el DNI por mi color de piel. Basta de perseguirnos por el color de piel". Y añadió con profundo dolor: "Mi hija tiene mi color de piel. Mi familia entera tiene mi color de piel. La mayoría de los habitantes de este hermoso país tenemos este color de piel. Basta de perseguirnos por el color de piel".

La reacción de sus colegas

La denuncia de Osqui Guzmán, difundida a través de un video, desató un torrente de mensajes de apoyo de figuras públicas como Federico D'Elía, Natalia Oreiro, Malena Guinzburg, Beto Casella, Fernanda Metilli, Peto Menahem, Nazarena Vélez, y María Carámbula, quienes condenaron el accionar policial. D'Elía, por ejemplo, lo calificó de "abuso de autoridad y racismo".

Como consecuencia de la denuncia pública, el titular de la oficina de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad tomó contacto con el actor para que radique formalmente la denuncia, iniciando así una investigación sobre la conducta de la agente.