Mirtha Legrand cumplió 98 años: "Estoy emocionada por cumplir tantos y hermosos años"

Mirtha Legrand cumple este domingo 98 años y lo celebra con todo. La diva dialogó con los conductores Fede Flowers , La Criti y Vero Morilla en el programa "Se Terminó La Joda", de Splendid AM 990, donde reveló detalles íntimos de su festejo y expresó cómo vive esta etapa tan especial.

Visiblemente conmovida, Mirtha expresó: "Feliz cumpleaños, chicos. Se me pone la piel chinita, también estoy cumpliendo un sueño. Estoy emocionada por cumplir tantos años, tantos y hermosos".

Sobre cómo vive este nuevo año, confesó que le emociona especialmente saber quién se acuerda de ella: "Casi no dormí anoche pensando quién me iba a llamar".

Flowers, La Criti y Morilla destacaron la actitud positiva y vital de la conductora: "No podemos creer que Mirtha, con 98 años, sea una mujer tan gánica. Hay que aprender de usted".

En este sentido, Legrand aseguró entre risas: "Sí, soy gánica, es cierto. A veces estoy bien, me duele algo y digo: 'No, no, Chiqui, vamos adelante, fuerza'".

Durante la entrevista, consultada sobre sus recorridos nocturnos por las zonas necesitadas del país, confirmó que sigue realizándolos: "Sí, salgo y veo. Voy a lugares muy necesitados como La Matanza y observo. Creo que el país está intentando salir adelante".

Cuando le preguntaron sobre política, prefirió no profundizar: "Mirá, querido, no quiero hablar de política hoy".

Además, Mirtha recordó un emotivo momento familiar: "Pasé revista a mi vida, a mis seres queridos, los que ya no están. Mi mamá siempre contaba que cuando nací última, porque soy gemela, la partera dijo: 'Doña Rosa, viene otro', y mamá se desmayó porque no había ecografía en esa época".

Finalmente, aunque reservó detalles del look que lucirá en la fiesta de la noche, adelantó con picardía: "Eso es un secreto de estado, pero voy a ponerme dos vestidos. Primero uno divino y después otro divinísimo".

Entre sus deseos de cumpleaños destacó tres fundamentales: "Primero salud, después paz y bienestar para todos los argentinos. Que se acabe la pobreza y vivamos mejor. Es un país riquísimo, deberíamos vivir maravillosamente bien".

Con gran emoción, la diva se despidió agradecida por el cariño recibido: "Gracias a ustedes, queridos. Un beso enorme".