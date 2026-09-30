Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico

Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía. La institución médica difundió este miércoles un nuevo parte y dieron detalles de su internación.
El sanatorio Mater Dei emitió un nuevo comunicado oficial. Según detallaron, la conductora se encuentra "en franca mejoría"
Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía. La institución médica difundió este miércoles un nuevo parte y dieron detalles de su internación.
“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y en franca mejoría", informó el sanatorio. Luego detallaron que se encuentra en una habitación común, acompañada de su familia, quienes agradecen las muestras permanentes de cariño.
El comunicado lleva la firma del director médico de la institución, Enrique Echagüe, quien además indicó que, si no se producen cambios en su estado de salud, el próximo parte llegará el viernes.
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