Joaquín Levinton respondió a la denuncia de abuso: "Nunca fue mi pareja"

El músico hizo un descargo en redes después de que se conocieran graves acusaciones formales en su contra

Recientemente, se conoció que una mujer, que decidió resguardar su identidad, presentó una denuncia contra Joaquín Levinton en una comisaría porteña. En su declaración, acusa al cantante de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, violencia física y violencia psicológica.

Según se reveló, la denunciante mantuvo un vínculo sentimental informal con el líder de la banda Turf durante un período de cinco años, entre 2015 y 2020. Relató que en ese período fue víctima de repetidas situaciones de violencia verbal y psicológica, forzada a consumir cocaína contra su voluntad, y sometida a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

La mujer también relató que Levinton registraba estas situaciones en video, y le daba órdenes sobre cómo comportarse en las grabaciones.

El descargo de Joaquín Levinton tras la denuncia

El músico de 51 años emitió un comunicado en redes, donde aseguró: “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”.

“Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes. Continua acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, cerró.