La Capital | Zoom | Mirtha Legrand

La salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico

El sanatorio Mater Dei emitió un comunicado oficial. Según detallaron, la conductora se encuentra "incrementando su actividad física con el equipo de Kinesiología"

25 de septiembre 2026 · 13:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
Mirtha Legrand

Mirtha Legrand, una figura que atravesó generaciones. 

A menos de una semana de haber sido dada de alta, Mirtha Legrand volvió a ser hospitalizada en el sanatorio Mater Dei el viernes pasado al presentar "un cuadro compatible con neumopatía". En las últimas horas, como lo habían anticipado desde la institución, se dio a conocer el parte médico oficial.

"La Sra Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de Kinesiología", indicaron desde la institución ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

Además, en el parte médico firmado por el director Enrique Echagüe, agregaron que la conductora continuará internada hasta completar su recuperación, "para poder volver a sus actividades físicas". En ese sentido, detallaron que en caso de no mediar cambios, el lunes emitieran un nuevo parte médico.

>> Leer más: Mirtha Legrand tuvo una recaída y volvió a ser internada

Por qué internaron a Mirtha Legrand

A principios de este mes, Mirtha Legrand tuvo que ser internada luego de atravesar un momento delicado por un episodio gripal que derivó en bronquitis.

Fue hospitalizada en el mismo centro de salud el pasado 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico.

Durante los días de internación, los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Además, permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.

Esa evolución derivó en que fuera dada de alta el 13 de septiembre, cuando ya se encontraba atenta a sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos durante su estadía. Tras un estado favorable de sus condiciones de salud, la artista continuó el proceso en su hogar.

El alta llegó además después de que el último parte médico difundido por el sanatorio destacara su buena evolución respiratoria y su participación activa en el tratamiento.

La familia y el entorno de la conductora habían transmitido tranquilidad durante los días de internación, mientras Mirtha permanecía acompañada y en contacto con sus allegados.

Noticias relacionadas
Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes tras una recaída de su cuadro bronquial.

Ingreso por guardia y estudios: qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

Mis muertos tristes ya se encuentra disponible en el catálogo de Netflix

Netflix ya estrenó "Mis muertos tristes", la miniserie argentina basada en los cuentos de Mariana Enriquez

El Negro Oscar González Oro falleció a los 74 años

Murió a los 74 años el "Negro" Oscar González Oro, ícono de la radiofonía nacional

Taylor Swift cerró la era con “The Life of a Showgirl: The Encore” 

Taylor Swift estrenó "The Life of a Showgirl: The Encore", la versión deluxe de su último álbum

Ver comentarios

Las más leídas

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

El clásico de la reserva fue para Newells con goleada y jugadores de primera apoyando

El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

Lo último

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Roldán impulsa jornadas de forestación en distintos barrios de la ciudad

Roldán impulsa jornadas de forestación en distintos barrios de la ciudad

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Los trabajadores se movilizarán el próximo lunes hasta la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde se realizará una reunión entre las partes en conflicto

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa no tiene intenciones de producir
Por el oro en fútbol: Argentina empata con Paraguay en el Coloso en la final de los Suramericanos
Juegos Suramericanos

Por el oro en fútbol: Argentina empata con Paraguay en el Coloso en la final de los Suramericanos

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país
Economía

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete
Política

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

El clásico de la reserva fue para Newells con goleada y jugadores de primera apoyando

El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con un Pierre Gasly sobresaliente

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con un Pierre Gasly sobresaliente

Ovación
Fue figura en River cuando estuvo en la B y cayó preso por segunda vez: quiso robarle el arma a un policía
Ovación

Fue figura en River cuando estuvo en la B y cayó preso por segunda vez: quiso robarle el arma a un policía

Fue figura en River cuando estuvo en la B y cayó preso por segunda vez: quiso robarle el arma a un policía

Fue figura en River cuando estuvo en la B y cayó preso por segunda vez: quiso robarle el arma a un policía

La vida de un ex-Renato Cesarini después de ganar un reality y una prueba frustrada en Real Madrid

La vida de un ex-Renato Cesarini después de ganar un reality y una prueba frustrada en Real Madrid

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Policiales
Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

La Ciudad
El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

La pobreza alcanzó al 23 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

La pobreza alcanzó al 23 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Centro Residencial de Niñez: piden protección tras los incidentes
Policiales

Centro Residencial de Niñez: piden protección tras los incidentes

El Politécnico festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Politécnico festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos
La Ciudad

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central
Ovación

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

La carga impositiva absorbe más de la mitad de la renta que genera el campo
Agro

La carga impositiva absorbe más de la mitad de la renta que genera el campo

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades
Política

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: Lamento el daño
Información General

Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: "Lamento el daño"

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse
Economía

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

El clásico de la reserva fue para Newells con goleada y jugadores de primera apoyando

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central
Política

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 % y la suba llegó a Rosario
Economía

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 % y la suba llegó a Rosario

Milei: Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia
Política

Milei: "Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia"

A quién apunta Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Por Elbio Evangeliste
Ovación

A quién apunta Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Súper creídos: los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias
La Ciudad

"Súper creídos": los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias

El Papa León XIV le envió un cálido saludo al pueblo santafesino
Política

El Papa León XIV le envió "un cálido saludo" al pueblo santafesino

Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas
Policiales

Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido
La Ciudad

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido