La salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico

El sanatorio Mater Dei emitió un comunicado oficial. Según detallaron, la conductora se encuentra "incrementando su actividad física con el equipo de Kinesiología"

A menos de una semana de haber sido dada de alta, Mirtha Legrand volvió a ser hospitalizada en el sanatorio Mater Dei el viernes pasado al presentar "un cuadro compatible con neumopatía". En las últimas horas, como lo habían anticipado desde la institución, se dio a conocer el parte médico oficial.

"La Sra Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de Kinesiología", indicaron desde la institución ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

Además, en el parte médico firmado por el director Enrique Echagüe, agregaron que la conductora continuará internada hasta completar su recuperación, "para poder volver a sus actividades físicas". En ese sentido, detallaron que en caso de no mediar cambios, el lunes emitieran un nuevo parte médico.

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Por qué internaron a Mirtha Legrand

A principios de este mes, Mirtha Legrand tuvo que ser internada luego de atravesar un momento delicado por un episodio gripal que derivó en bronquitis.

Fue hospitalizada en el mismo centro de salud el pasado 7 de septiembre para realizarse estudios y continuar bajo seguimiento médico.

Durante los días de internación, los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Además, permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo.

Esa evolución derivó en que fuera dada de alta el 13 de septiembre, cuando ya se encontraba atenta a sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos durante su estadía. Tras un estado favorable de sus condiciones de salud, la artista continuó el proceso en su hogar.

El alta llegó además después de que el último parte médico difundido por el sanatorio destacara su buena evolución respiratoria y su participación activa en el tratamiento.

La familia y el entorno de la conductora habían transmitido tranquilidad durante los días de internación, mientras Mirtha permanecía acompañada y en contacto con sus allegados.