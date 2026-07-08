Camerata Rosario vuelve con "Las 8 estaciones", una mixtura entre Vivaldi y Piazzolla

La función, que se realizará el 16 de julio en el Teatro El Círculo, contará con la participación del violista principal de Metropolitan Opera de Nueva York

La presentación de Camerata Rosario será el 16 de julio

La Camerata Rosario vuelve al Teatro El Círculo para presentar una fusión entre Antonio Vivaldi y Astor Piazzolla

La Camerata Rosario vuelve a presentarse en la ciudad con “Las 8 estaciones”, un concierto en el que propone una mixtura inigualable entre Antonio Vivaldi y Astor Piazzolla y sus respectivas estaciones.

Tras varios años de éxito en el país, este concierto contará con la participación especial del violín principal del Metropolitan Opera de Nueva York, Jeremías Sergiani Velázquez . El encuentro tendrá lugar el jueves 16 de julio a las 21 horas, en el Teatro El Círculo (Laprida 1223).

En 1721, Antonio Vivaldi compuso en Italia las cuatro obras paradigmáticas de su carrera y, definitivamente, parte del repertorio más célebre de la historia de la música: Las Cuatro Estaciones.

En este ciclo de conciertos para violín y orquesta, el compositor representó el paso del tiempo a través de paisajes sonoros naturales con un lenguaje programático innovador para su época.

La idea de Astor Piazzolla

Doscientos cincuenta años más tarde, y a un océano de distancia, Astor Piazzolla retomaría esa idea para resignificar las estaciones desde una sensibilidad profundamente argentina. Sus Estaciones Porteñas no sólo evocan los ciclos del tiempo y la naturaleza, sino también la intensidad emocional de la vida urbana y cotidiana en Buenos Aires.

El concierto único que propone la Camerata Rosario pone en evidencia un diálogo aún más profundo: en la obra de Piazzolla emergen, transformados y recontextualizados, fragmentos del universo musical de Vivaldi.

No se trata sólo de dos compositores separados por siglos, sino de un cruce estético donde las huellas barrocas atraviesan el lenguaje contemporáneo del tango.

Bajo la dirección de Danisa Alesandroni y con Jeremías Sergiani-Velázquez como solista, la agrupación interpretará las ocho estaciones de manera intercalada, generando un contrapunto constante entre el viejo y el nuevo mundo; el norte y el sur; la tradición y la reinvención.

El público podrá experimentar, en tiempo real, ese encuentro sonoro donde las referencias se reconocen, se tensionan y se transforman.