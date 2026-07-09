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Estrenos de cine en Rosario: el live-action de "Moana" y la nueva película de "Evil Dead"

Títulos para todos los gustos desembarcan este jueves en las salas de cine de la ciudad. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

9 de julio 2026 · 07:05hs
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La nueva película de Evil Dead es uno de los estrenos de la cartelera de Rosario.

La nueva película de Evil Dead es uno de los estrenos de la cartelera de Rosario.

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming predomina en el mundo audiovisual, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Estrenos del jueves 9 de julio

-”Moana”. Estados Unidos, 117 minutos.

“Moana” regresa a la pantalla con la versión live-action del querido clásico de Disney, una de las franquicias más exitosas del estudio, que viene de superar los 1.000 millones de dólares en taquilla mundial con Moana 2.

Dirigida por Thomas Kail y protagonizada por Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, John Tui y Frankie Adams, esta nueva adaptación revive la historia de la valiente joven que responde al llamado del océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla, Motunui. Junto al semidiós Maui, emprenderá un viaje épico para devolverle la prosperidad a su pueblo, en una propuesta repleta de aventura, emoción y la magia que conquistó a millones de espectadores.

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-"Evil dead: en llamas". Estados Unidos, 110 minutos.

La cartelera de Rosario recibe una nueva dosis de horror con "Evil Dead: en llamas", la más reciente entrega de una de las franquicias más emblemáticas del cine de terror de Sam Raimi. Bajo la dirección de Sébastien Vanicek, la película cuenta con las actuaciones de Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Tandi Wright y George Pullar.

En esta nueva historia, una mujer que acaba de perder a su esposo busca consuelo junto a sus suegros en la apartada casa familiar. Sin embargo, la tranquilidad dura poco cuando una fuerza demoníaca comienza a apoderarse de los integrantes de la familia, transformándolos en Deadites. En medio de una reunión que se convierte en una pesadilla, la protagonista descubrirá que los votos que hizo en vida con su marido siguen teniendo un oscuro significado incluso después de la muerte.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 9 de julio, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

  • "Toy Story 5" (aventuras): Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.
  • "Supergirl" (acción): Cuando un enemigo inesperado y despiadado golpea demasiado cerca, Kara Zor-El, también conocida como Supergirl, se ve obligada a unir fuerzas con un acompañante improbable en un épico viaje interestelar de venganza y justicia.
  • "El día de la revelación" (ciencia ficción): se trata de la nueva película de ciencia ficción de Steven Spielberg, uno de los directores más influyentes y exitosos de la historia del cine. Protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo, la historia plantea una inquietante pregunta: ¿qué ocurriría si la humanidad descubriera que no está sola en el universo?
  • "Scary Movie: terroríficamente incorrecta" (comedia): veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar ("Ghostface"), los Cuatro del Núcleo están de vuelta en la mira del asesino y ninguna propiedad intelectual del cine de terror está a salvo. Marlon Wayans ("Shorty"), Shawn Wayans ("Ray"), Anna Faris ("Cindy") y Regina Hall ("Brenda") se reúnen en Scary Movie junto a los favoritos que regresan y caras nuevas para abrirse paso a través de reinicios, remakes, secuelas, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen, cualquier cosa que tenga la palabra legado en ella, y cada "capítulo final" que no sea absolutamente definitivo.

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  • “Obsesión” (suspenso): el anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

  • 2x1 en Cines del Centro
  • 2x1 en Cinépolis
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Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.

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