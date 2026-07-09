Estrenos de cine en Rosario: el live-action de "Moana" y la nueva película de "Evil Dead"

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Títulos para todos los gustos desembarcan este jueves en las salas de cine de la ciudad. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Aunque hoy el mundo del streaming predomina en el mundo audiovisual, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.
“Moana” regresa a la pantalla con la versión live-action del querido clásico de Disney, una de las franquicias más exitosas del estudio, que viene de superar los 1.000 millones de dólares en taquilla mundial con Moana 2.
Dirigida por Thomas Kail y protagonizada por Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, John Tui y Frankie Adams, esta nueva adaptación revive la historia de la valiente joven que responde al llamado del océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla, Motunui. Junto al semidiós Maui, emprenderá un viaje épico para devolverle la prosperidad a su pueblo, en una propuesta repleta de aventura, emoción y la magia que conquistó a millones de espectadores.
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La cartelera de Rosario recibe una nueva dosis de horror con "Evil Dead: en llamas", la más reciente entrega de una de las franquicias más emblemáticas del cine de terror de Sam Raimi. Bajo la dirección de Sébastien Vanicek, la película cuenta con las actuaciones de Souheila Yacoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Tandi Wright y George Pullar.
En esta nueva historia, una mujer que acaba de perder a su esposo busca consuelo junto a sus suegros en la apartada casa familiar. Sin embargo, la tranquilidad dura poco cuando una fuerza demoníaca comienza a apoderarse de los integrantes de la familia, transformándolos en Deadites. En medio de una reunión que se convierte en una pesadilla, la protagonista descubrirá que los votos que hizo en vida con su marido siguen teniendo un oscuro significado incluso después de la muerte.
A la par de los estrenos que desembarcaron el 9 de julio, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
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A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.
Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:
Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.
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