Mi anécdota con un famoso: videollamada con el Dibu, elogios del Indio y el consejo de Chano

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFerforgioni%2Fstatus%2F1769581549068935595&partner=&hide_thread=false Me compré un par de zapatillas en la tienda de Adidas durante la copa América 2021 y entré en un sorteo para conocer al Dibu. Y entramos a un zoom y ahí estaba . Las mejores zapatillas del mundo pic.twitter.com/2bSccscXNe — Fernando Primo Forgioni (@Ferforgioni) March 18, 2024

Por otro lado, Rosalía mandó a madrugar a una seguidora. "Dime algo que quieras saber que aun no me habías preguntado", escribió la autora de "Motomami" en un posteo de X. "Si me respondes me pongo la alarma para madrugar y ponerme al día con la facultad", le respondió Luisina, una seguidora de la cantante. "Venga Luisina, ánimos que a quien madruga Dios le ayuda", replicó la cantante con su característica chispita.