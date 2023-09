La entrevista de Migue Granados a Messi hizo estallar el streaming

La aparición de Messi en el flamante medio fue anticipada y celebrada por los seguidores de OLGA pero también por el público en general. Cerca de las diez de la mañana de este jueves, Migue, todavía desde Miami, donde tuvo lugar la entrevista, hizo una previa contando su experiencia con la nota. En el pase con el programa "Sería Increíble", que encabezan Nati Jota, Eial Moldavsky y Leti Siciliani de lunes a viernes de 8 a 10, Granados contó cómo fue el proceso de conseguir la entrevista, los nervios que vivió antes del encuentro y hasta intimidades sobre la casa de Lionel en Estados Unidos.





En esa instancia, Migue aseguró: "Es una nota para nuestro público, para los que ya nos conocen", dijo, en referencia a ciertos códigos y dinámicas propias de OLGA. Además, compartió cómo convenció a Messi y su equipo de prensa de concretar el encuentro: "Les dije 'vos sabés que yo no sé nada de fútbol, no te voy a correr por ningún costado. Vamos a hablar de cualquier gilada'", afirmó el conductor, sobre su perfil muy poco futbolero. Finalmente, contó que le mostraron el resultado final a Lionel antes de emitirlo, en caso de que quisiera cortar algún fragmento, y el diez replicó: "Dejen todo, la pasé increíble".

"Es una nota muy cálida, con un Messi muy abierto a compartir muchas cosas", adelantó Lucas Fridman, el otro conductor del programa, durante una larga previa que se extendió hasta las once y cuarto. "Trabajamos mucho para conseguirla y está en la mejor calidad que pudimos hacer", aseguró. Además, hablaron de las vivencias de ir a ver un partido del Inter Miami, donde destacaron la notable presencia de celebridades y de personas de distintos lugares del mundo que asisten casi exclusivamente a ver a Messi.

También dieron detalles sobre el proceso de ir a hacer la nota a la casa de Lionel, en un barrio de Miami "en la loma del traste". Al acercarse a la residencia del diez, los frenó personal de seguridad que custodia el entorno de Lionel. “Dije ‘Vamos a la casa de Messi’ y me di cuenta que era una frase que no iba a decir nunca más en mi vida. Fue un momento increíble", dijo Fridman antes de poner al aire la nota. Incluso agradecieron al diario La Capital por la cobertura de la entrevista.

"Lo traté como si fuese un amigo, que no es. Traté de aflojarlo, de no ser obsecuente, de gastarlo un poco para humanizarlo. No quiere decir que no me omnubile Messi, pero les puedo decir que cuando baja la euforia de darte cuenta que es Messi, es uno más. Es una construcción nuestra porque es el mejor del mundo, pero es un divino, un tipazo", dijo Migue justo antes de poner la nota al aire. "Y es argentino y de mi ciudad, de zona sur", cerró.

SERÍA INCREÍBLE en OLGA con Nati Jota, Eial Moldavsky y Leti Siciliani | EN VIVO

La intimidad de Messi en Miami

Granados arrancó la entrevista señalando lo feliz que se ve a Leo en Miami. "Era la idea, empezar a descomprimir un poco después de tantos años de carrera y lo estoy haciendo", respondió Messi.



Después, el Diez compartió la intimidad de su rutina diaria junto a su familia en la ciudad de Florida. "Nos levantamos a las siete, desayunos, llevamos los nenes a la escuela y vamos a el entrenamiento temprano por el calor. Vuelvo a casa a la una, comemos con Antonela solos, vamos a dormir la siesta generalmente, vemos algo en la tele", relató Messi, dando cuenta de esa vida más normal de lo que cualquiera imaginaría. Afirmó también que cumple horarios como cualquiera de sus compañeros y le cobran multa si no llega puntual al entrenamiento.



La jornada de la familia Messi también incluye llevar a sus hijos Thiago y Mateo a entrenar al Inter Miami, donde ambos asisten a la escuelita. "Les gusta mucho el fútbol, crecieron con eso. Pero desde que nacieron vieron fútbol en casa, los partidos míos", contó Lionel.

Granados le hizo varias preguntas sobre su faceta como padre y cómo organizan la crianza sin malcriarlos con tantos recursos. "Intento inculcarle los valores a mis hijos que me dieron a mí de chiquito. Soy como soy porque lo que aprendí de chico, y por el club donde crecí también, porque en el Barcelona los valores son muy importantes", aseveró Lionel.



En relación al vínculo con sus tres hijos, elaboró: "Son diferentes personalidades. A Thiago le cuesta mucho más hablar, aunque con Antonela tiene más confianza a la hora de contarle cosas. Ella pasa las veinticuatro horas con ellos. Yo he pasado todo el día con los tres y te la regalo", replicó Messi. "No estamos en la búsqueda, pero me gustaría que llegue la nena", agregó el diez acerca de la posibilidad de agrandar la familia.



A lo largo de la charla, Messi dio a conocer detalles sobre íntimos sobre su cotidianidad. Por ejemplo, contó que pasa bastante tiempo “boludeando” con el celular y que es bastante cortante para comunicarse por Whatsapp. Sobre su faceta más doméstica, contó que incluso se animó un par de veces a arreglos básicos como la mochila del baño.



Y si bien afirmó llevarse bien con la fama, admitió: “Hay momentos que por ahí no tenés un buen día, te pasó algo y el que te viene pedir la foto no lo sabe o no lo entiende. Debe haber lugares en el mundo donde paso desapercibido”.

Palos de Messi al PSG

Sobre su paso por el PSG, dijo que no se arrepiente de esa etapa aunque no fue ideal. "Se dio así, y la verdad no fue como esperaba. Si bien no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo", elaboró Lionel en este sentido.

¿Qué hay después de ser campeón del mundo, a nivel laboral?, quiso saber Migue, y Messi respondió, muy en línea con su perfil: "Seguir disfrutando. A mí me encanta lo que hago. Obviamente ahora es de otra manera, por eso también la decisión de venir para acá y no continuar mi carrera en Europa. Se vive de otra manera. Si bien mi personalidad es que quiero ganar, no me gusta perder y soy competitivo, en cierto punto es más relajado".



Acerca de la posibilidad de jugar otro Mundial, Messi aseguró: “Ya lo dije: no sé todavía porque está lejos. Sí pienso en la Copa América y el objetivo es llegar bien a eso, que justamente se juega acá en Estados Unidos. Después se verá, depende también de cómo me encuentro yo. La Liga y el ritmo de los partidos es otros, así que iré viendo día a día. Faltan tres años".

El sueño rosarino de Messi y Di María

Migue consultó sobre la noción de que se cumpla el sueño rosarino de ver jugar a Di María en Central y a Messi en Newell’s, y si él compartía esa fantasía. "Siempre estuvo. Voy a hablar por mí, no por Fide, pero en lo personal siempre estuvo esa idea, y más después de ser campeones el mundo, de disfrutar del fútbol argentino, jugar en Newell’s, donde iba a la cancha de chico, era mi sueño jugar ahí", respondió Lionel.

La pregunta por los amigos lo remitió a su infancia en Rosario y su temprana partida a Barcelona. “Amigos de Argentina me quedaron pocos porque me fui de chico y la comunicación era más complicada en ese momento. Era mucho más difícil, tenías que poner la moneda para hablar o mandar cartas. Uno de mis mejores amigos es el primo de Antonela. Empecé a jugar en Newells con seis años con él”, relató Lionel.

Y también tuvo palabras para los amigos que le dejó el fútbol y, en particular, la Selección. De la generación anterior que estuvo cerca de consagrarse en Brasil 2014, destacó su vínculo con Javier Mascherano, el Pocho Lavezzi y, por supuesto, el Kun Agüero. De la nueva camada que llegó a ser campeona del mundo, compartió: “Nos fuimos haciendo muy amigos con muchos. Si bien somos un grupo muy unido, en un grupo de 25 jugadores tenés más afinidad con algunos que con otros. Con Fideo estuvimos juntos de toda la vida, y hace poco en París. El hecho de compartir equipo día a día te hace compartir mucho más”.

El futuro de Messi

Acerca de la perspectivas futuras después de retirarse como jugador profesional, Leo esquivó las proyecciones y se afirmó en su presente: “Di un paso importante en dejar Europa y venir acá. No quiero seguir pensando en lo que sigue. Quiero disfrutar de lo que más me gusta que es jugar. Tengo la suerte de tener un laburo que me encanta”, dijo. Sin embargo, esbozó un destino posible: “Me gusta todo lo relacionado con el fútbol, estar con chicos, enseñar. Director deportivo también”.